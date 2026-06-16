Jak pochopit Muskovo neuvěřitelné jmění? Napoví doba ledová, počet oktávek pro Čechy i soukromá armáda
Představit si bilion dolarů mozek nedovede. Pohled na český státní dluh, flotilu stíhaček nebo miliony nových aut ale dává hmatatelné měřítko.
Snad celý byznysový a technologický svět momentálně žije jedním jediným jménem a jedním historickým milníkem. Dlouho očekávaný vstup vesmírné společnosti SpaceX na burzu definitivně korunoval Elona Muska jako prvního oficiálního dolarového bilionáře v historii lidstva. Zní to velkolepě, ale představit si, co takové číslo vlastně reálně znamená, je pro lidskou mysl téměř nemožné. Když se řekne miliarda nebo bilion, mozek má tendenci házet tato slova do jednoho pytle s nálepkou „hrozně moc peněz“. Jenže realita jejich měřítka je naprosto propastná a jakákoli intuice v tomto případě může snadno selhat.
Zkuste si představit pomyslnou úsečku. Na jejím levém okraji leží milion dolarů a úplně vpravo bilion. Kde by tím pádem mohla být miliarda? Ta se krčí úplně na levém okraji, namačkaná těsně vedle milionu. Ilustruje to i čas: zatímco milion vteřin uplynul zhruba před dvanácti dny a miliarda vteřin nás vrací do roku 1994, bilion vteřin nás katapultuje hluboko do doby ledové, celých 29 tisíc let před naším letopočtem. A kdyby Musk utrácel milion dolarů denně, trvalo by asi 2 740 let, než by bilion dolarů kompletně utratil.
Co ale tato částka znamená ve světě hmatatelných a reálných věcí?
🚀 Cesta za Slunce a 41 let NASA
Kdybyste začali jednodolarové bankovky z Muskova jmění skládat těsně za sebe, vytvořily by pás dlouhý necelých 156 milionů kilometrů. To by stačilo na 200 cest k Měsíci a zpět a dosáhlo by to dokonce až za Slunce. Pokud by se na to Musk podíval optikou vědy, mohl by z vlastní kapsy financovat celý chod vesmírné agentury NASA po celých 41 let.
🇨🇿 Česká ekonomika na tři roky
Hrubý domácí produkt České republiky, tedy hodnota všeho, co se u nás za rok vyprodukuje a odpracuje, se pohybuje přes 7 bilionů korun. Musk by si tak mohl z fleku „koupit“ kompletní výkon celé české ekonomiky na necelé tři roky dopředu.
💸 Český státní dluh splacený šestkrát za sebou
Státní dluh České republiky se aktuálně pohybuje kolem 3,7 bilionu korun. Musk by mohl přijít, celý ho jednorázově smazat do poslední koruny a udělat by to mohl hned šestkrát po sobě.
🏈 Ultimátní sportovní impérium
Koupi jednoho týmu v NFL vnímá Amerika jako vrchol úspěchu. Musk by si ale mohl koupit úplně všechny týmy v soutěži (včetně těch nejdražších jako Dallas Cowboys s valuací 13 miliard dolarů). Mohl by jednorázově skoupit všech 50 nejhodnotnějších sportovních klubů planety, což by ho stálo asi 353 miliard dolarů, a pořád by mu zbylo tolik, že by si k nim mohl přidat zbytek z více než 4 400 profesionálních fotbalových týmů na světě včetně celé anglické Premier League.
🚗 Nová oktávka do každé rodiny
Kdybychom Muskovo jmění převedli na nová, více než solidně vybavená auta Škoda Octavia v hodnotě jednoho milionu korun, mohl by jich nakoupit bezmála 22 milionů. To znamená, že by mohl darovat úplně novou Octavii každému muži, ženě i dítěti v České republice a na Slovensku dohromady, a ještě by mu jich pár milionů zbylo na parkovišti.
🪖 Soukromá armáda větší než velmoci
Jeho bohatství o desítky miliard přesahuje dokonce i mamutí roční žádost o rozpočet amerického ministerstva obrany, která se pro letošek zastavila na částce 961 miliard dolarů. Pokud by se pak částky převedly na konkrétní techniku, mohl by si pořídit rovnou 66 nejmodernějších letadlových lodí třídy Ford. Anebo by mohl koupit více než 12 100 stíhaček F-35A.
Co se ale stane nyní? Musk tyto peníze pochopitelně nemá na účtu a po IPO je ani nemůže ze dne na den začít prodávat, v čemž mu zabraňují i pravidla burzy. Silný start SpaceX na burze sice dělá z Muska aktuálního krále, ale jeho bohatství bude nyní plně vystaveno výkyvům technologických akcií. Zatímco úspěšná stabilizace na trhu by jeho trůn zabetonovala a dodala jeho společnostem další palivo pro růst, i jen mírný propad akcií SpaceX či Tesly může jeho papírové bohatství osekat o desítky miliard.