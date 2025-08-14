Jak probíhá studentská stáž v hedge fondu? Zkoumal jsem umělá prsa a byla to skvělá zkušenost
Nadaný student Daniel Semotan vyrazil na stáž do hedge fondu v New Yorku a jako analytik dostal za úkol prověřit výrobce prsních implantátů.
Daniel Semotan
Daniel Semotan studuje ekonomii na italské univerzitě Bocconi, současně je členem investičního výboru fondu NextGen v rámci skupiny J&T. Tam na něj „dohlíží“ i jeho otec, známý portfolio manažer Michal Semotan. Každé léto Semotan junior vyráží na odborné stáže po celém světě – loni byl v české skupině Pale Fire Capital, poté si zkusil Fidelity International. A letos zamířil do New Yorku do hedge fondu Linmar Capital. O tom, co tamní práce analytika obnášela, napsal pro CzechCrunch.
Když jsem letos v létě nastoupil na stáž do hedge fondu Linmar Capital v New Yorku, očekával jsem, že moje práce bude především o číslech, tabulkách, grafech, Excelu a valuacích. Jenže hned první projekt mě zavedl do zákulisí plastické chirurgie, kde jsem skrze telefonické rozhovory s americkými lékaři a analýzu nejnovějších technologií objevoval posun trendu od tradičního vylepšování prsou k moderním, méně invazivním metodám.
Zadání bylo jednoduché – zjistit, zda má kostarická firma Establishment Labs, výrobce prémiových prsních implantátů značky Motiva, šanci narušit letitý duopol Johnson & Johnson a AbbVie na americkém trhu.
Motiva totiž získala zelenou od regulátora teprve v říjnu 2024 jako vůbec první nový implantát schválený americkým lékovým úřadem FDA za posledních 10 let. Do té doby dominovala v Latinské Americe, Asii, Evropě a mimochodem i v Česku, kde si vybudovala silnou pozici na několika prémiových klinikách.
Kvalitní analýza je nejen o číslech, ale jedná se i o směs práce s daty, intuice a přehledu, který pomáhá rychle odhalit tržně neoceněný potenciál. Osobně většinou začínám procházením finančních výkazů, ale nestačí pouze vědět, kolik firma utrží nebo jaké má výdaje. Vždy se snažím pochopit samotný produkt, jeho výhody, bariéry vstupu pro konkurenci, obchodní model, expozici vůči makro rizikům či regulačnímu prostředí a kvalitu managementu.
Při práci využívám tzv. metodu deep dive, kterou jsem piloval během zkušeností ve Fidelity International v Londýně nebo v pražském Pale Fire Capital. Cílem je podívat se na firmu z desítek různých úhlů, aby mi nic neuniklo.
Pracuji i s méně tradičními zdroji, jako jsou patentové spisy, lékařské studie, alternativní data či rozhovory s lidmi z terénu. V případě Motivy jsem kromě čísel strávil hodiny čtením komentářů pod videi či podcasty a voláním na jednotlivé kliniky. Právě tak se dostávám k informacím, které v excelovské tabulce nenajdete.
Motiva je symbolem technologického i estetického posunu v oblasti prsních implantátů. Produkty firmy vynikají povrchem SmoothSilk, který výrazně snižuje riziko kapsulární kontraktury, při které tělo začne implantát obalovat tenkou vrstvou pojivové tkáně. Zatímco u konkurence se výskyt této komplikace běžně pohybuje na úrovni 3 až 5 %, Motiva hlásí čísla pod 1 %.
Dalším rozdílem je gel Ergonomix, který se přirozeně přizpůsobuje pohybu těla a je vhodný i pro sportovní životní styl. Jejich produkty reagují na rostoucí trend poptávky po přirozenějších tvarech, menších objemech a rychlé rekonvalescenci, kterou v Americe dosud nikdo nenabízel. Zároveň těží z boomu hubnoucích GLP-1 léků (Ozempic, Wegovy), které zvyšují poptávku po tělesném „doladění“ po ztrátě hmotnosti.
Jedním z nejvýznamnějších momentů během analýzy bylo odhalení přístupu a efektivity značky v marketingu. Většina pacientek historicky značku implantátů vůbec neřešila, u Motivy jsem ale opakovaně od klinik po celých Spojených státech slyšel, že pacientky aktivně žádají tento konkrétní produkt.
Firma se dostala do povědomí potenciálních zákaznic díky obsahu na sociálních sítích. „Před a po“ videa sbírají miliony zhlédnutí, uživatelky sdílí zkušenosti z rekonvalescence a samotné kliniky se staly ambasadory značky.
Kromě zvětšení prsou se navíc implantáty ukazují jako velice vhodné i pro rekonstrukce po mastektomii, odstranění prsu nebo jeho části z důvodu léčby nebo prevence rakoviny prsu.
Třešničkou na dortu byla virální kampaň se zpěvačkou Meghan Trainor, která Motivu katapultovala do povědomí široké veřejnosti. Proto věřím, že tento investiční příběh má dlouhodobý tah na branku.