Jak prošustrovat 11 milionů dolarů od Netflixu? Režisér místo seriálu koupil krypto i pět Rolls-Royců

Uložit 0

Carl Erik Rinsch sice natočil pouze jeden film, jeho jméno je dnes ale tím asi nejskloňovanějším v Hollywoodu – a přesto velmi pravděpodobně žádný další film už režírovat nebude. Leda by si ho jednou platil sám. Je totiž ústřední postavou bizarního kriminálního příběhu, v němž Netflix přišel o miliardu korun a který by sám vydal na detektivní thriller.

Když měla na Vánoce roku 2013 premiéru historická fantasy 47 róninů s Keanu Reevesem v hlavní roli, očekávání byla velká. Studio Universal za blockbuster utratilo skoro čtvrt miliardy dolarů včetně výdajů na marketing a šlo o jeho nejdražší snímek roku. Jenže samurajský akčňák komerčně zklamal a zůstala po něm finanční díra v řádu desítek milionů dolarů.

Že to bude průšvih, naznačovaly už jeho přípravy, neboť se ukázalo, že režisér Carl Erik Rinsch je hodně vznětlivý, nekonvenční při komunikaci s kolegy a že dodržování termínů a rozpočtu rozhodně není jeho silná stránka. Producent Scott Stuber jej v jeden moment dokonce vyhodil s křikem ze střižny a nedovolil mu zhlédnout finální úpravy.

Rinsch zakázku na 47 róninů získal díky úspěchu reklam a krátkých filmů, které točil, měl blízko i k legendárnímu Ridleymu Scottovi. Za minisnímek Gift pro společnost Philips si v roce 2010 dokonce odnesl cenu z festivalu v Cannes. A po neúspěchu v Hollywoodu se zase vrátil k reklamám a také se upnul k vlastnímu projektu sci-fi seriálu o umělých lidech s názvem White Horse neboli Bílý kůň.

Když v roce 2018 naplno propukly streamovací války a služby jako Netflix, HBO nebo Amazon hladově hledaly nové náměty a nové tvůrce, z Rinsche se najednou stalo horké zboží, jak to popsal slavný reportér John Carreyrou pro deník The New York Times. Rinsch měl v ruce pracovní ukázky, které natočil i díky investicím od Keanu Reevese, takže se o něj strhla ostrá aukce.

Tu vyhrál Netflix, jenž slíbil dát na sérii o 13 dílech více než 44 milionů dolarů, aby ji režisér se svou manželkou mohl dokončit. Tehdejší šéfka výroby obsahu v Netflixu Cindy Hollandová se nepozastavila nad tím, že Rinsch nemá hotový ani scénář, dokonce si nevyžádala žádné reference, třeba od Scotta Stubera, který se s Rinschem trápil na 47 róninech a který tou dobou v Netflixu působil.

Netrvalo to ale dlouho a začaly se objevovat problémy – špatná komunikace, nedodržování termínů, žádosti o víc peněz… Netflix v době, kdy se blížila naplno covidová pandemie, poslal Rinschovi dalších 11 milionů dolarů. Autor totiž hrozil, že když je nedostane, nezvládne projekt dodělat.

A tehdy se všechno naplno zhroutilo: pandemie na Carla Rinsche tvrdě dopadla, začal blouznit, podlehl bizarním konspiracím a následoval i rozvod s ženou, která z jeho chování začala mít kvůli častým výbuchům vzteku strach. Aby toho nebylo málo, oněch 11 milionů dolarů, které dostal od Netflixu na dodělání Bílého koně, Rinsch vzal a přeposlal na svůj privátní investiční účet u společnosti Charles Schwab.

Podobně jako mnozí další v covidu propadl investiční mánii a myslel si, že dokáže miliony znásobit. Jenže se stal pravý opak a o značnou část z nich přišel chybnými sázkami na to, jak moc bude index S&P 500 klesat a jak moc vyrostou akcie firmy Gilead Sciences. Co mu naopak vyšlo, byla sázka na satirickou kryptoměnu dogecoin, jíž nakoupil za milion dolarů a v roce 2022, když svou pozici na kryptoburze Kraken likvidoval, si odnesl 27 milionů.

Vedle toho si ale nakoupil třeba pětici luxusních vozů značky Rolls-Royce, jedno od Ferrari a za více než 300 tisíc dolarů i unikátní hodinky Vacheron Constantin. Netflix se mezitím rozloučil s tím, že by ze seriálu něco mohlo být a celou investici ve výši 55 milionů dolarů, tedy více než miliardy korun, odepsal. „Bylo nám jasné, že to pan Rinsch nikdy nedotočí,“ uvedl pro The New York Times mluvčí Netflixu.

Jenže jak souběžně s tím běželo rozvodové řízení, o které u soudu požádala režisérova manželka, začaly postupně vyplouvat na povrch detaily o tom, co Rinsch udělal s penězi. Že občas blouznil a uvízl v konspiračním světě, to tušili všichni, kdo s ním byli tu a tam v kontaktu, ale že miliony určené na seriál zneužil k obchodům na burzách, nákupům drahých aut a spekulacím v kryptu?

A tak se rozjela série soudních sporů, které vyvrcholily tento týden, kdy si pro Carla Rinsche přišla do jeho sídla v Los Angeles policie a vzala ho do vazby. Soudce mu následně nařídil kauci 100 tisíc dolarů a podmínku, že se musí dostavit k soudu v New Yorku, kam případ formálně spadá. Podle amerických médií vypadal režisér, který do soudní síně přišel v džínách a roláku s pouty s na rukách i nohách, sklesle, nicméně příčetně.