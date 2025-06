Jak se šlape s vítězem Tour de France? S ikonami cyklistiky jsme okusili trasu českého závodu L’Etape

Vyjížďka s Bradleym Wigginsem v rámci L’Etape Czech Republic by Tour de France

Foto: L’Etape Czech Republic by Tour de France

Uložit 0

Jedu v balíku cyklistů, který vede Bradley Wiggins, britský šampion Tour de France z roku 2012, spolu s Petrem Čechem a Zdeňkem Štybarem. Snažím se stíhat tempo bývalých vrcholových sportovců, když se vedle mě objeví „Štyby“ a povzbuzuje mě: „Vidíš, že ti to jede i na tom gravelu!“ Na moment si připadám jako závodník, který se snaží dojet své rivaly a protnout cílovou pásku. Zároveň přemýšlím, zda se mi to celé nezdá. Nikdy by mě totiž nenapadlo, že jednou budu mít možnost porovnat sílu s takovými legendami.

Po letech ježdění na horském kole ještě z mých teenagerovských let jsem si splnila sen. Na jaře jsem si koupila pořádné gravelové kolo a připojila se k fanouškům silniční cyklistiky. S každou další vyjížďkou rostla moje chuť navyšovat kilometry i tempo, a přestože nejsem žádný závodník, nabídka na to, abych se projela se slavnými závodníky v rámci ambasadorské jízdy L’Etape Czech Republic by Tour de France, nešla odmítnout.

O co přesně jde? Útulná kavárna v Horním Bezděkově na Křivoklátsku se nedávno stala dějištěm výjimečné cyklistické události. Sjeli se sem totiž ambasadoři největšího tuzemského závodu pro amatérské cyklisty L’Etape Czech Republic, aby vyrazili na společnou vyjížďku s partnery akce, kterou pořádá agentura Petr Čech Sport. Místo nebylo vybrané náhodou. Právě ve zdejších kopcích se pojede první závod z celé série.

Půjde o takzvanou Kopcovitou etapu, jež startuje 21. června z pražského Strahova, a CzechCrunch jako mediální partner akce měl možnost část této trasy absolvovat po boku cyklistických legend. Tou největší byl bezesporu Bradley Wiggins, vítěz Tour de France z roku 2012 a pětinásobný olympijský šampion, který do Česka přijel jako hlavní ambasador celé akce a především zmíněné Kopcovité etapy.

První britský výherce největšího cyklistického závodu planety dorazil v dobré náladě. Bylo to ostatně poprvé, co do Česka zavítal ve svém volném čase, mimo svou profesionální kariéru, kterou ukončil v roce 2016. Začínal s dráhovou cyklistikou, až později přesedlal na silniční kolo. Zrzek z britských ostrovů, pro něhož bylo typické nosit na tváři kotlety, má na kontě kromě čtyř zlatých medailí z olympijských oválů a zlaté medaile ze silniční časovky z domácí olympiády v Londýně 2012 i výhru na mistrovství světa v jízdě proti chronometru. Byl také držitelem světového rekordu v hodinovce.

L’Etape by Tour de France v Česku L’Etape by Tour de France je globální série závodů pod hlavičkou Tour de France zaměřená na cyklistiku pro veřejnost, které se účastní místní nadšenci i závodníci z celého světa. Jednotlivé závody se pravidelně konají všude možně a letos opět zavítají i do Česka. Na jaké etapy se můžeme těšit? Kopcovitá etapa 2025 Závod nabízí tři různé trasy vedoucí na zcela uzavřených silnicích s délkou od 60 do 140 kilometrů. Jedná se o poctivé klasikářské etapy s převýšením mezi 650 a 2 000 nastoupanými metry, které se vinou krásnou křivoklátskou krajinou skrz údolí řeky Berounky a říčky Loděnice až do cíle, nacházejícího se na dohled Pražskému hradu. 21. června 2025

Středočeský kraj a Praha

Krátká, střední a dlouhá trasa Horská etapa 2025 Horská etapa nabízí výzvu v podobě stokilometrové trati s převýšením přes 2 300 metrů. Trasa vede z náměstí Prachatic přes dlouhá stoupání Šumavy, dotkne se města Český Krumlov a vrátí se zpět do Prachatic. Můžete se těšit na krásné výhledy, kvalitní asfalt a úžasnou diváckou atmosféru. 2. srpna 2025

Jihočeský kraj a Prachatice

Jedna trasa Registrovat se do závodů letošního ročníku můžete na webu L’Etape Czech Republic.

Nejvyšší pocty se mu dostalo i z rukou královny Alžběty II., která ho za úspěšné reprezentování země pasovala na rytíře. Od dob jeho největší slávy a následného ukončení kariéry uplynulo několik let. Po vystoupání na vrchol přišel nečekaný pád. Ztráta závodního programu a návrat do „normálního“ života, který v podstatě neznal, jej svedly na cestu drog a neuvážených rozhodnutí. Zpětně se ozvaly také nešťastné události z dětství, během kterého zažil násilnického otce a zneužívání od svého trenéra.

S pomocí rodiny a přátel se ale postupem času dokázal s minulostí vypořádat. Dnes pětačtyřicetiletý Brit pomáhá svými zkušenostmi ostatním. Vystupuje na veřejnosti, má vlastní podcast, vede juniorský tým a aktuálně píše další knihu o svém životě, která vyjde na podzim. „Znovu jsem objevil lásku k cyklistice a to mi pomohlo i po mentální stránce,“ řekl po vyjížďce pro CzechCrunch. Vzápětí přiznal, že na kole už moc aktivně nejezdí. Na pohodový odpolední švih i s některými svými bývalými spoluzávodníky se ale těšil.

Ještě aby ne, slunečné počasí a vidina třicetikilometrové vyjížďky malebnou českou krajinou slibovala krásný zážitek. Před kavárnou se navíc postupně začali sjíždět další ambasadoři české L’Etape a neméně významní sportovci. Mezi nimi Zdeněk Štybar, vítěz etapy Tour de France 2015 či jednorázovek Strade Bianche a Omloop, šampion Evropských her v dráhové cyklistice 2019 Tomáš Bábek, bývalá mistryně světa v časovce či cross country horských kol Tereza Huříková i Petr Čech, bývalý fotbalový brankář a zároveň spolumajitel pořádající agentury, který bude poprvé v historii závodu součástí pelotonu.

Celý „balík“ nakonec čítal zhruba šedesát cyklistů. Prostranství před kavárnou zaplnila špičková kola – jedna silnička lepší než druhá, hodnota některých z nich se pohybovala ve statisících. Ne nadarmo se říká, že silniční cyklistika je jako nový golf. Rozdělili jsme se do tří skupin a šlápli jsme do pedálů vstříc křivoklátským kopcům.

Sir Wiggins je samozřejmě v popředí jako hlavní tahoun udávající tempo. Přestože už netrénuje každý den, duši závodníka a sílu v nohách má stále. Příjemné tempo začne záhy štípat, jakmile se asfalt před námi postupně zvedá do táhlých výšlapů. Pomalu nám dochází šťáva a i přes statečné stíhání profesionálních „žiletek“, jak vysportovaným cyklistům na úzkých pláštích kol přezdíváme, se nám balík vzdaluje.

Tohle je ale „no drop“ jízda, bere se ohled i na ty slabší a po určité délce trasy na sebe skupiny čekají, dají si krátkou pauzu na popovídání i vydýchání se… a jede se zase dál. Že jsou zkušení matadoři solidární, vzápětí poznáme i díky tomu, že nám v rámci dalšího stoupání jeden z cyklistů poskytne „výtah“ – pomůže se spolujízdou, kdy nás jednou rukou za sedlem tlačí, a hned se šlape o tolik lépe!

Krajina před námi rychle ubíhá a my krájíme závěrečných pár kilometrů sjezdu a po rovince zpátky do kavárny. Za odměnu nás na místě čekají vyhlášené lívance. „Součástí kouzla těchto akcí je možnost poznávat nová místa, nové země. Vidět, jaká je tam cyklistická základna a fanouškovské nadšení pro náš sport,“ říká Bradley Wiggins během své krátké návštěvy Česka.

Organizátorům závodu L’Etape Czech Republic se navíc na naše silnice podařilo přilákat ještě jedno slavné cyklistické jméno. Tváří Horské etapy, startující 2. srpna v Prachaticích, bude Andy Schleck, lucemburský cyklista a vítěz Tour de France i Grande Boucle z roku 2010. Před třemi lety byl ambasadorem Kopcovité etapy, letos se tak bude moci kochat malebnou krajinou jižních Čech, kdy závod slibuje jedinečný průjezd Českým Krumlovem.

„Po loňském spojení s Albertem Contadorem jsme usilovali o posun ambasadorství ještě dále. A co je víc než vítěz Tour de France? Chtěli jsme laťku nastavenou El Pistolerem v sezoně 2024 udržet. A proto jsme se rozhodli pro variantu dvou šampionů Tour de France na dvou závodech,“ vysvětluje Přemysl Novák, šéf projektu L’Etape Czech Republic by Tour de France.

Největší závod v Česku pro amatérské cyklisty, který se jede po uzavřených silnicích, nabídne dva již zmíněné závody: Kopcovitá etapa je rozdělená na tři vzdálenosti a startuje v Praze 21. června. Na krátké trase (66 kilometrů, 700 výškových metrů), střední trase (97 kilometrů, 1 000 výškových metrů) a dlouhé trase (139 kilometrů, přes 1 900 výškových metrů) v součtu pojede několik tisíc závodníků. Horská etapa, startující v Prachaticích, bude dlouhá 110 kilometrů s převýšením přes 2 300 metrů a bude zahrnovat tři vrchařské prémie. Na start závodu se 2. srpna postaví až tisíc cyklistů.

Online registrace se uzavírají 13. června pro Kopcovitou etapu a 25. července pro Horskou etapu. Kompletní informace včetně doprovodného programu naleznete přímo na stránkách L’Etape Czech Republic.