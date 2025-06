Jak udělat z 10 tisíc přes 200 tisíc a bez stresu? Nouzový fond pohání trpělivost a osmý div světa

Uložit 0

Žijeme ve velmi turbulentní době a absence jistot, které jsme (byť možná zdánlivě) měli ještě před několika lety, si bere svoji daň na mnoha frontách, peníze nevyjímaje. Podle aktuálního výzkumu americké společnosti Northwestern Mutual cítí úzkost ve vztahu ke své finanční situaci minimálně jednou týdně téměř 40 % respondentů z generace Z a 38 % mileniálů.

Vyhoření. Úzkost. Tlak „mít už všechno srovnané“. Pro generaci Z a mileniály nejsou peníze jen čísla – jsou to emoce, identita, způsob přežití. Vyrostli a dospívali v době krizí, drahého vzdělání, inflace a sociálních sítí plných dokonale filtrovaných životů. Není proto divu, že jim z peněz často není dobře.

Jenže víte co? Peníze nejsou jen matematika – jsou to také myšlenky, pocity a duševní zdraví. A stejně jako se staráte o tělo, vztahy nebo digitální detox, měli byste pečovat i o své finance. Ne proto, abyste vypadali bohatě. Ale proto, abyste měli v hlavě klid, cítili se v bezpečí a budovali si život podle sebe, ne podle ostatních.

Pojďme si ukázat, co taková finanční sebeláska vlastně znamená, proč je důležitá a jak s ní začít, i když máte na účtu třeba jen pár stovek.

Znáte ten pocit? Rozbije se vám mobil nebo notebook, na kterém jste pracovně závislí, výplata se zpozdí, nebo bez varování dostanete padáka. A účet je skoro prázdný. To je velmi, velmi reálná finanční úzkost.

Lék? Nouzový fond. Není to jen rezerva, je to mentální záchranná síť. Říká vašemu mozku: „Zvládnu to, i když přijde průšvih.“ Je to taková emoční pojistka, lépe spíte, nepanikaříte kvůli každé nečekané platbě a můžete si dovolit říct ne (třeba toxické práci, která vás nebaví, nebo drahé akci).

Jak velký by měl být? Doporučuje se minimálně čtyřnásobek vašich pravidelných měsíčních výdajů, ale pokud chcete mít opravdu vysokou míru jistoty, doplňte ho až na šestinásobek. Pokud ho ještě nemáte, na nic nečekejte a začněte ho plnit. Spořicí účet je pro ten případ ideální nástroj.

Upřímně: kolik stresu v peněžence vám způsobili ostatní? Nátlakem na drahé večeře nebo nákladné dárky. Rodina, která „potřebuje pomoct“. Pocit, že musíte držet krok s Instagramem a tím, co tam denně vidíte. Často to nejsou samotné peníze, co nás stresují, ale očekávání kolem nich.

Je naprosto v pořádku a zcela legitimní říkat ve vztahu k penězům NE.

Nemáte na víkendový trip? Zkuste: „Teď to není v mém rozpočtu možné, ale přeju vám, ať si to užijete!“

Kamarádi chtějí rozdělit účet napůl, i když jste měli jen limonádu? Klidně řekněte, že zaplatíte jen svou část.

Rodina chce peníze, které nemáte? Řekněte: „Chápu, že je to těžké, ale momentálně si nemůžu dovolit pomoct.“

Peníze jsou skvělý nástroj manipulace a je jenom na vás, jak daleko vašemu okolí v té manipulaci dovolíte zajít. Snadno nás pohltí to, co je zdánlivě „normální“. Koupit si byt do 30 let. Mít Teslu Model 3. Investovat do krypta. Mít #softlife. Nebo dosáhnout FIRE, tedy finanční nezávislosti, do 35 let. Jenže v životě, stejně jako kolem peněz, platí jedno roky prověřené pravidlo: plnění cizích snů vede k vyhoření, ne ke spokojenosti.

Foto: Air Bank Petr Žabža z Air Bank

Tak se v klidu posaďte, udělejte si hrnek dobrého čaje a zeptejte se sami sebe:

Jak chci, aby vypadal můj den?

Co mi skutečně dává pocit jistoty a svobody?

Na čem mi doopravdy záleží – a co klidně pustím?

Je naprosto normální, že lidé na začátku své pracovní kariéry chtějí všechno hned a žijí podle hesla, že „včera bylo pozdě“. Jenže u peněz to tak jednoduše nefunguje. Ano, sociální sítě jsou plné borců, kteří „hustlí“ tak intenzivně, že si můžou dovolit žít v Dubaji a jezdit v Astonu Martin, jenže počet bytů v Dubaji a aut je omezený. Finanční pohoda není o jedné velké ráně, ale o malých a pravidelných krocích.

Všichni mladí mají jedno aktivum, kterého já jsem už notnou dávku spotřeboval – čas. A ne nadarmo se říká, že složené úročení je osmý div světa. Pokud dnes zainvestujete deset tisíc a pak si po dobu deseti let budete pravidelně odkládat tisícovku, na své peněžence to nejspíš ani nepoznáte, ale za dekádu na vás bude čekat částka kolem dvou set tisíc. A to jsem nepočítal s nijak agresivním zhodnocením.

Já vím, je lákavé věřit tomu, že právě vy budete těmi, kdo zabodují, a osobně znám spoustu mladých lidí, kteří vydělávají skutečně raketové sumy, protože se dokázali velmi obratně zorientovat v digitální ekonomice a na maximum využívají možností, které jim nabízí. Jenže život mě naučil, že trpělivost, konzistentnost a vytrvalost v dlouhém horizontu vyhraje skoro vždy.