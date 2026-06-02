Jak vařit, když jste single? Bývalá šéfka bistra Topinka to učí v nové kuchařce, máme pro vás pár receptů
Darina Křivánková je známá coby gastronovinářka i kuchařka, po rozvodu ale zjistila, že vařit pro sebe ji nebaví. Co s tím, popisuje v kuchařce Sólo.
Jméno Dariny Křivánkové asi není komukoliv, kdo se zajímá o jídlo, třeba představovat. Novinářka a bývalá šéfredaktorka časopisů F.O.O.D. nebo Gurmet sice začínala coby filmová kritička, ale nakonec se našla právě v gastru, ať už jako autorka nebo kuchařka. Několik let u sebe doma vedla bytovou restauraci Na Faře, pak v Českém Krumlově rozjela legendární bistro Topinka. To všechno je ale minulost. Dnes je Darina Křivánková zpátky v Praze, ve svém bytě vede gastronomické kurzy a opět se objevuje v médiích – jako autorka i jako host. Nedávno totiž vydala netradiční kuchařku Sólo, ve které ostatním ukazuje, jak vařit, když jste single.
„Uvařit si jen pro sebe vnímám jako výzvu. Většina mých single přátel vždycky říkala, že si doma takřka nevaří. Nechápala jsem to. Do doby, než jsem se rozvedla a začala žít sama. I já, která se ‚živila jídlem‘, jsem se nedokázala k vaření donutit,“ říká Křivánková, když svou knihu představuje. „Problém je hlavně v motivaci. Pro rodinu, děti, partnera uvaříte, nenecháte je ve štychu. Navíc vaření pro druhé přináší oboustrannou radost. Ale uvařit jen pro sebe? To přece není nutné, nějak se odbydu,“ dodává.
Ale právě proto, abyste se neodbývali, stvořila Sólo, ze které vám níže přinášíme několik ukázek. Single domácností je u nás víc než třetina, vaření pro jednoho je tedy téma, které si zaslouží pozornost. „A jak přimět single člověka, aby si vařil? Tím, že mu nabídnu nenásilný systém a vaření maximálně zjednoduším. A přidám trochu zábavy, třeba v podobě méně obvyklých kombinací,“ míní Křivánková.
Recepty skládala a členila podle situace, kterou je třeba vyřešit: rychlovky do 15 minut, když přijdete večer z práce, snídaně jako z bistra pro líná víkendová rána, comfort food, tedy jídla, která si žádají trochu péče, ale vrátí vám ji, nebo sladké pro jednoho, když vás honí mlsná. V kapitole Terapie krájením si zase potrénujete práci s nožem, protože někdy stačí jen krájet a vznikne skvělé jídlo.
Skvělá je i navigace u receptů, kde se dočtete, do jakého dalšího jídla využít zbytky, takže máte vlastně naplánováno na další dny.
Nechybí ani tipy na to, jaké suroviny mít doma, aby z nich člověk vždycky poskládal víc smysluplných jídel. Nebo čím si vybavit kuchyň, jak ukládat zbytky, jak dochucovat, co s čím kombinovat a jak se pouštět do experimentování. „Vždycky nabízím spolehlivou a co nejkratší cestu k velmi uspokojivému cíli,“ směje se Křivánková. A jak její recepty vypadají?
Turecká vejce
z kapitoly Snídaně jako z bistra
Ano, tohle JE snídaně z bistra. A má příběh. Někdy v roce 2019 jsme fotili do časopisu F.O.O.D. snídaňové recepty, mimo jiné i turecké vejce. Přišla s nimi moje skvělá kamarádka a fotografka Šárka Babická, která procestovala půl světa. Tahle oblíbená blízkovýchodní snídaně byla už tehdy hitem třeba v Londýně, zatímco u nás skoro nikdo netušil, oč jde. Když jsem v červenci 2022 otvírala bistro v Českém Krumlově, byla turecká vejce hlavním hrdinou našeho snídaňového menu. Pár měsíců nato se s nimi roztrhl pytel. Náhoda? Nemyslím si.
1 porce, příprava 15 minut
- 2 snítky máty
- 2 snítky kopru
- 1 malý stroužek česneku
- 150 g řeckého jogurtu
- 2–3 vejce
- 1 lžíce octa
- 1 lžíce másla
- 1/2 lžičky drcených chilli papriček
- 1/2 lžičky uzené papriky
- opražená dýňová a slunečnicová semínka nebo slaná granola (str. 200), sůl
Co k tomu: topinky, čerstvý kváskový chléb, pita
- Mátu a většinu kopru nasekejte nadrobno, česnek prolisujte a vše vmíchejte do jogurtu, podle chuti dosolte.
- Připravte ztracená vejce: Do rendlíku nalijte vodu, přidejte lžíci octa a přiveďte k varu. Přes menší misku položte malé sítko a rozklepněte do něj vejce. Řídký bílek, který by dělal při vaření neplechu, odteče do misky. Snižte žár tak, aby voda v hrnci pouze mírně pobublávala a vejce se v hrnci nesplašilo. Ve vroucí vodě vytvořte lžící vír a pomalu a opatrně doprostřed víru vyklopte vejce. Po čtyřech minutách vejce vylovte, nechte osušit na papírové utěrce a uvařte další ztracené vejce.
- V malém rendlíku rozpusťte máslo, přidejte chilli a papriku, promíchejte, nechte jen krátce probublat a hned stáhněte z plotny.
- Jogurt dejte do misky a rozetřete ho směrem k okraji. Doprostřed usaďte vejce, osolte je a bohatě přelijte ochuceným máslem. Přidejte zbylý kopr a zasypte opraženými semínky nebo slanou granolou.
Jak na to: Doporučuji jíst turecká vejce lžicí a vždy si nabrat komplexní sousto vajec, jogurtu a másla s chilli, protože jogurt skvěle vybalancuje pikantní chuť chilli. Semínka nevynechávejte, v celkově hebkém pokrmu krásně křupou.
Jak jinak: Místo bylinkového jogurtu použijte šťouchaný hrášek (str. 73) a namísto ztracených vajec zkuste vejce marinovaná (str. 198).
Zabalený burger
z kapitoly Dejte mi to hned teď
Fajn varianta, když nemáte burgerovou housku. Anebo když se nechcete burgerem pokecat. Zabalit maso se vším ostatním do tortilly je jednoduché a efektivní řešení, chce to jen malinko zručnosti.
1 porce, příprava 15 minut
- 1 hovězí burger (180–200 g)
- olivový olej
- 1 tortilla o průměru 25 cm a 1/4 tortilly na „záplatu“
- 1 lžíce bylinkového pesta
- 1 hrst rukoly
- 1 vrchovatá lžíce červené cibule pokrájené na kolečka
- 4 kolečka rajčat
- 2 plátky nebo hrst nastrouhaného čedaru
- sůl a čerstvě mletý pepř
- Burger potřete z obou stran olejem a lehce zploštěte, během pečení se maso stáhne a burger se „nafoukne“ – a vy potřebujete, aby si co nejvíce zachoval původní tvar. Menší pánev rozpalte na vyšší, ale ne nejvyšší žár. Maso dejte na rozpálenou pánev, aby se zprudka zatáhlo, a po chvíli žár malinko ztlumte, tak na dvě třetiny výkonu plotny. Maso opékejte 3–4 minuty z každé strany, uvnitř by mělo zůstat růžové. Hotové maso přendejte na talíř a z obou stran dobře osolte a opepřete.
- Než se maso upeče, připravte si tortillu, uprostřed bohatě pomažte pestem místo, na které budete pokládat maso. Přidejte rukolu, cibuli, kolečka rajčat, na ně burger a pak poctivou hrst nastrouhaného sýra. Přes sýr položte kousek tortilly jako „záplatu“ a spodní tortillu přes ni začněte skládat – postupujte dokola po jednotlivých záhybech, jako byste balili kulatý dárek do balicího papíru.
- Zabalený burger dejte na rozpálenou pánev a z obou stran ho opečte. Tortilla chytne barvu a celý „balíček“ se zpevní. Hotový burger nechte minutu dvě odpočinout, rozkrojte napůl a pusťte se do jídla.
Jak jinak: Tohle je velmi volná disciplína, omáčku a zeleninu zvolte podle svých preferencí, dopřejte si ostré i kyselé. Doporučuji s přísadami nešetřit, hlavně ne se sýrem.
Sushi do mísy
z kapitoly Terapie krájením
Tohle je poněkud barbarské pojetí sushi, bez respektu k jeho tradici. Ale všechny chutě i textury tu jsou, jen v trochu neformálním pojetí.
1–2 porce: 1 na teď + další na zítra, příprava 30 minut
- 150 g lososa
- 1/2 salátové okurky
- 1/2 avokáda
- 2 jarní cibulky
- 2 lžíce majonézy
- 100–120 g lučiny
- 1/2 lžičky wasabi
- sezam
marináda na lososa:
- 2 cm nastrouhaného čerstvého zázvoru
- 2 lžíce sójové omáčky
- 1 lžíce sezamového oleje
- 1 lžíce ústřičné omáčky
- 1/2 lžíce třtinového cukru
Co k tomu: jasmínová rýže, řasa nori
- Naložte lososa. V misce smíchejte všechny suroviny na marinádu, lososa zbavte kůže, pokrájejte ho na kostičky asi 1 až 2 cm, promíchejte s marinádou a uložte do lednice.
- Okurku umyjte, položte na prkénko a několikrát do ní po celé délce bouchněte válečkem na těsto, paličkou na maso nebo kladívkem. Díky úderům se naruší její struktura a ochotněji nasákne marinádu. Okurku přepulte, pak podélně rozkrojte a nakrájejte na tenčí půlkolečka. Jarní cibulky očistěte a celé pokrájejte na kolečka. Avokádo rozpulte, zbavte pecky, pokrájejte do tvaru mřížky a lžící vydloubněte ze slupky. Vše dejte do velké mísy. Přidejte majonézu, lučinu, wasabi, naloženého lososa a tak 1–2 lžíce marinády. Důkladně, ale opatrně promíchejte a posypte sezamem.
- Každý plát řasy nori nastříhejte asi na čtyři pruhy a každý pak ještě na půlku nebo na třetiny. Do misky nandejte porci rýže a porci salátu. Na kousek řasy dejte rýži a přidejte salát. Řasu přeložte nebo sviňte do kornoutu a snězte. I v téhle podobě je to pořád trochu obřadní jídlo, které si zaslouží vychutnat.
Zbytky: Zbyla vám rýže? Hurá! Použijte ji na smaženou rýži nebo si ji dejte s omeletou. Kus okurky a avokáda volají po využití v rozložených vietnamských závitcích.
Tiramíša do skleničky
z kapitoly Honí mě mlsná
Když spojíte italské tiramisu a český dort Míša, vznikne něco úžasného.
3 skleničky o objemu 200 ml, příprava 20 minut
- 250 g polotučného tvarohu (z vaničky)
- 250 g mascarpone
- 1 lžíce krupicového cukru
- 100–150 ml silné kávy
- 5–6 cukrářských piškotů
- 50 g kvalitní hořké čokolády
- 1 lžička másla nebo kokosového oleje
- Do mísy robotu vyklopte tvaroh a mascarpone, přidejte cukr a necelou minutu šlehejte na střední otáčky, aby se suroviny spojily v hladký krém. Je to rychlá akce, krátké prošlehání bohatě stačí, tak klidně použijte elektrický ruční šlehač.
- Uvařte silnou kávu a přelijte ji do širší misky. Do další misky nalámejte piškoty na třetiny nebo čtvrtiny. Připravte si tři skleničky o objemu 200 ml. (Nebo víc menších, případně jednu větší, to je na vás.) Piškoty krátce namáčejte v kávě a skládejte na dno skleniček. Na piškoty pak rozdělte ušlehaný krém a hned uložte do lednice.
- Do kovové nebo skleněné misky nalámejte čokoládu. Misku postavte na menší rendlík asi do čtvrtiny naplněný vodu, miska by se neměla dotýkat vodní hladiny. Vodu přiveďte k varu, žár stáhněte na minimum, a jakmile se čokoláda začne rozpouštět, vypněte plotnu. Povolenou čokoládu rozmíchejte, přidejte k ní máslo nebo kokosový tuk a pomalu dohladka umíchejte polevu. Čokoládovou polevu nalijte lžící na vychlazený krém ve skleničkách a rozetřete po celém povrchu. Sklenky uložte zpět do lednice a snažte se nesníst všechny najednou.
Jak jinak: Nic nezkazíte, když do kávy přilijete mandlový nebo kávový likér.