Jak žít déle, lépe a umět se soustředit? Recept nabídne cyklista, otužilci, miliardář i lyžařka
Jak žít déle a lépe? Na Longevity Festivalu poradí paralympionik, olympijská medailistka i vědci a podnikatelé. Už 10. března na pražském Výstavišti.
Žijeme déle než kdy dřív. Průměrná délka života se za poslední století dramaticky prodloužila díky medicíně, hygieně i lepší životosprávě – jenže víc let automaticky neznamená víc zdravých let. Právě tenhle paradox stojí za rostoucím zájmem o zdravé a kvalitní stárnutí. A proto pořádá CzechCrunch v úterý 10. března odpoledne na pražském Výstavišti už druhý ročník Longevity Festivalu.
Už loňský první ročník ve Vnitroblocku ukázal, že o téma dlouhověkosti je v Česku obrovský zájem – letos se akce proto přesunula do větších prostor a přichází s jasným tématem: mozek a vše kolem něj. Náš nejdůležitější orgán totiž určuje, jak dobře prožijeme nejen stáří, ale každý jednotlivý den.
Jednou z hlavních hvězd letošního ročníku bude paralympijský cyklista Jiří Ježek. Jako teenager přišel po střetu s autem o část nohy – a místo aby to zlomilo jeho sportovní kariéru, stalo se to jejím začátkem. Z Ježka se stal jeden z nejúspěšnějších českých sportovců. A na festivalu promluví o odolnosti, mentální síle a o tom, co sport dokáže udělat s člověkem i s jeho mozkem.
Na pódiu se objeví také Václav Dejčmar, spolumajitel investiční skupiny RSJ a jeden z nejznámějších českých propagátorů biohackingu. Dejčmar je spoluzakladatelem mediální platformy Smrtelnik.cz, která mapuje oblast longevity, a dlouhodobě se věnuje také psychologii, zdravému životnímu stylu i kontroverzním tématům, jako jsou účinky psychedelik na lidský mozek.
Svůj příběh přinese i Šárka Strachová, bývalá česká reprezentantka v alpském lyžování a olympijská medailistka. Strachová bude sdílet zkušenosti s hledáním motivace a psychické odolnosti – tedy s tím, co sportovci vrcholové úrovně znají lépe než kdokoliv jiný a co přitom platí pro každého z nás. O tom prakticky promluví i extrémní freediver a světový rekordman David Vencl.
Longevity Festival
Longevity Festival proběhne na pražském Výstavišti v úterý 10. března. Lístky jsou k dispozici zde.
Na místě si budete moct poslechnout investora Václava Dejčmara, bývalou lyžařku Šárku Strachovou, cyklistu Jiřího Ježka, freedivera Davida Vencla, nutriční poradkyni Markétu Gajdošovou nebo chirurga Davida Netuku.
Kromě rozhovorů a přednášek na účastníky čekají také kulaté stoly, workshopy, jóga nebo lekce otužování.
Festival, který proběhne 10. března v Praze na Výstavišti, nabídne i pohled z medicíny. Špičkový neurochirurg David Netuka z Ústřední vojenské nemocnice přiblíží, jak moderní technologie mění lékařskou praxi a co si od nich do budoucna realisticky slibovat. Na pódiu budou i dva zástupci skupiny Penta Hospitals – Hana Novotná a Ivan Černovský. Řeč bude i o fenoménu peptidů, na pódiu je probere mimo jiné Peter Magic s investorem Petrem Šrámkem.
Praktickou stránku dlouhověkosti pokryjí specialisté na výživu, pohyb a regeneraci. Nutriční terapeutka Markéta Gajdošová vysvětlí, jak jídelníček ovlivňuje mozkovou aktivitu. Fyzioterapeut Michal Novotný, který spolupracoval s největšími světovými sportovci, a pohybový terapeut Michal Šablatúra ukážou, že pohyb není jen o kondici. Na místě se představí i expert na otužování Libor Mattuš.
O biohackingu v praxi – tedy o tom, co opravdu funguje a co je jen marketingový humbuk – promluví Adam Česlík ze společnosti Performance Lifestyle a Pavel Hurta z Brainmarketu. O budování návyků pro dlouhověkost se podělí Stanislav Nečas z kliniky Day1. Součástí festivalu budou i workshopy, pohybové aktivity, možnost vyzkoušet si cold plunge a experience zóna s genetickými testy výběru doplňků stravy.
Vstupenky jsou v prodeji: základní varianta stojí 1 590 korun, prémiová verze s prioritním přístupem a záznamy z přednášek vyjde na 1 990 korun.