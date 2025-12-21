Jake Paul podplatil zápas na Netflixu? Už neblázněte, takový risk si nikdo nemůže dovolit
Kolotoč konspiračních teorií od boxerských všeználků o podplaceném zápase je opět tu. Jenže nedává smysl, aby někdo z aktérů takto riskoval.
Komentář Filipa Housky. „Jake Paul musí své soupeře uplácet, aby ho neznemožnili před světem a on mohl pokračovat ve své boxerské pseudokariéře, v rámci níž vydělává miliony dolarů.“ Taková ničím nepodložená obvinění čtu posledních pár let vždy, když se kdysi kontroverzní youtuber a dnes legitimní boxer postaví proti někomu do ringu. Jinak tomu nebylo ani tento týden během očekávaného zápasu s Anthonym Joshuou. Je to nesmysl – a nemohou tomu reálně věřit ani ti, kteří to píšou.
Je to pořád stejná písnička. Jake Paul oznámí nový zápas v boxu a horda anonymních všeználků vyráží na internet, aby ho mohla automaticky kritizovat. Hlavně proto, že si zase vybral soupeře, kterého stejně podplatí, aby ho mohl porazit. Netvrdím, že si Paul záměrně nevybírá protivníky, kteří mají oproti němu značné nevýhody, ale spekulace, že zápas ještě před začátkem takříkajíc cinkne, jsou mimo mísu. Obzvlášť teď.
Paul totiž už není v pozici, kdy by si na něco takového vůbec mohl troufnout. A rozhodně by své jméno, kariéru a stále dobře nastartovaný byznys žádným podplacením neohrozil ani olympijský zlatý medailista a někdejší dvojnásobný mistr světa v těžké váze Anthony Joshua, se kterým se Paul utkal v noci z pátku na sobotu. Nešlo o klání, nad kterým by se srdce zarytého fanouška boxu rozplývalo, ale o tom tento komentář není.
It’s rigged!
Týdny před zápasem se většina boxerské obce snažila Anthonymu Joshuovi vnutit myšlenku, že pokud Jakea Paula, který je oproti němu benjamínkem v tomto sportu, nesrazí k zemi v prvních dvou kolech, selhal. A velmi pravděpodobně by v tom měl prsty Paulův tým, který britskému boxerovi „něco podsune v zákulisí“. Nebo se s ním „nějak domluví“.
Joshua ho sice párkrát trefil tak, že upadl, a během zápasu měl jasně navrch. Ostatně jak všichni očekávali. Trvalo mu to ale až do šestého kola, než ho dokázal udeřit stylem, ze kterého se Paul už nevzpamatoval. Zápas logicky skončil vítězstvím pro šestatřicetiletého rodáka z anglického Watfordu. Takže to celé bylo zaplacené, že?
Málokdo ovšem reflektoval, že Paul asi po pěti letech profesionálního boxování – a trénování, do kterého posílá miliony dolarů – není k zahození a má schopnosti, kterými může mnohem zkušenějším borcům alespoň trochu zavařit. Proti Joshuovi se prvních několik kol obstojně hýbal, byl rychlejší na nohou a díky nižší váze mrštnější. Nestál na místě a nebyl snadným terčem. Joshua ho musel nejprve uhnat.
A co jeho pravý overhand? I podcaster Joe Rogan, který je expertem na bojové sporty, dříve řekl, že je to nesmírně silná zbraň, která dokáže vypnout kohokoliv. A Joshua si skoro stoprocentně na tuto potenciální ránu musel dávat pozor. Paul ovládá techniky boxu, tak to prostě je. A ti, kdo si to neuvědomují, jen slepě chtějí, aby Paul selhal, protože ho kvůli jeho youtubové minulosti nemají rádi.
Obří risk pro všechny
Dokážete si představit, že by byl zápas cinknutý, když jednu z hlavních rolí měl v celé záležitosti i Netflix? Mnozí mohou namítat, že vesměs zajišťoval pouze živý přenos a pomáhal s marketingem, ale kdyby se podvod odhalil, byla by to pro něj nesmírná reputační rána, kterou si nemůže dovolit. Myslíte, že by do takového rizika streamovací služba šla, kdyby měla i minimální tušení, že se jedná o uplacený zápas?
Nehledě na to, že jakékoliv manipulování se sportovním zápasem je v USA trestným činem, za který hrozí tučné pokuty, vězení i zákazy činností. Ani Paul, ani Joshua (respektive jejich početné týmy), ani promotérská společnost MVP, ani zmíněný Netflix a další by si nic takového nedovolili. Znamenalo by to obrovský problém pro jejich byznys, pošramocení reputace a vysoké právní riziko.
A samozřejmě jsou Paulovy profesionální zápasy (jako každé jiné) pravidelně pod dohledem státních sportovních komisí.
Rozstřelená čelist
Myslíte si, že by si Paul nechal od Joshuy záměrně nadvakrát přelomit čelist, kdyby se domluvili na podplacení zápasu? Že by schválně schytával rány do hlavy, které jsou nebezpečné pro jeho zdraví? Joshua mu věnoval minimálně deset opravdu tvrdých ran. Kdyby si to předem pojistili, možná by trefoval jinou část těla? Nebo by je neposílal s takovou tvrdostí? Nebo by si to prostě v klidu odehráli na body?
Jsem naprosto v pohodě s tvrzením, že Paulovy zápasy jsou především umělou show pro jeho fanoušky i odpůrce, za kterou je tučně placen (čemuž odpovídá i jeho výběr „slabších“ soupeřů s výjimkou Joshuy), ale nemůže být pravda, že jsou podplacené a v zákulisí domluvené. Nedává to sebemenší logiku, obzvlášť po tomto klání.
Stačilo poslouchat Joshuova předzápasová vyjádření, kde jasně zdůrazňoval, že jde soupeři „sebrat duši“ a že na plyn bude šlapat postupně. Sice pak uznal, že chtěl zápas ukončit o kolo nebo dvě dříve, ale v principu splnil svůj plán. Paula chtěl vymáchat v blátě – a pak ho srazit k zemi. Ukázat mu, co obnáší skutečný box. A to se mu podařilo.
Oba dva dostanou v přepočtu miliardy korun, oba dva svým způsobem vyhráli. Joshua papírově, Paul tím, že vydržel déle, než se čekalo. Všichni jsou spokojení, Netflix pravděpodobně trhne rekord ve sledovanosti. Show to byla obstojná.
Jdeme dál. A konečně dejme Paulovi respekt za to, do čeho se pustil. Většina kritiků by rukavice ani nenasadila.
