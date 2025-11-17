Netflix odvysílá zápas, kde se do 30 minut vydělají miliardy. Influencer Jake Paul jde proti top boxerovi
Pár dní před Štědrým dnem se uskuteční boxerský zápas, nad kterým zůstává rozum stát. Jsou v něm ale tak velké peníze, že by byl hřích ho odmítnout.
Jen boxem si vydělal už přibližně 500 milionů dolarů, musel ale kvůli nim obětovat celý svůj dospělý život a nastoupit do více než třiceti zápasů. Teď si dvojnásobný mistr světa v těžké váze a pýcha britského boxu přijde na zhruba pětinu téhle sumy, konkrétně 92 milionů dolarů, za doslova pár minut. Souhlasil totiž se zápasem, nad kterým si celá profesionální scéna klepe na čelo. Proč? Protože se věhlasný Anthony Joshua utká s influencerem Jakem Paulem v klání, které znovu přepíše zajeté boxerské pořádky. A bude u toho i Netflix.
Za svou kariéru kontroverzního youtubera dokázal Jake Paul nastřádat miliony dolarů, které později investoval do své nové kariéry boxera. V rámci ní si vybírá zpravidla zápasníky, kteří už jsou slavní, což mu pomáhá zvyšovat marketingový potenciál svých zápasů a generovat podstatně více peněz. Ostatně za zápas s legendárním Mikem Tysonem, který loni také vysílal Netflix, si měly obě strany přijít na zhruba 50 milionů dolarů, tedy asi miliardu korun.
I když tento zápas nedával sebemenší sportovní smysl, jelikož je Tysonovi šedesát let a na profesionální úrovni už dávno neboxuje, Paulův tým jasně ukázal, že je schopen pořádat jedny z největších boxerských klání se stovkami milionů diváků po celém světě. Otázkou ovšem zůstávalo, jak laťku zvednout. A odpověď dnes přinesl Netflix, který potvrdil to, o čem se v boxerských kruzích hojně mluvilo od minulého týdne.
Dalším Paulovým soupeřem se stane dva metry vysoký a přes 110 kilogramů vážící Anthony Joshua z Velké Británie, který se řadí do pětky nejlepších boxerů současnosti. Je dvojnásobným mistrem světa v těžké váze, má zlatou z olympiády, a co je pro kontext tohoto zápasu nejpodstatnější, je stále aktivním boxerem, který má v plánu se příští rok utkat s neméně slavným Tysonem Furym o titul krále britských ostrovů.
„Dal jsem si pauzu a vracím se s mega show. Ať se vám to líbí, nebo ne, jsem tady, abych dělal obrovská čísla, měl velké zápasy a trhal jeden rekord za druhým,“ uvedl šestatřicetiletý Joshua v tiskovém prohlášení, ve kterém potvrzuje, že se s Paulem utká už 19. prosince, a to v přímém přenosu na Netflixu. „To, co udělám s Jakeovým obličejem, zbourá internet,“ dodal.
Zápas proběhne v Miami na Floridě, konkrétně v Kaseya Center s kapacitou okolo dvaceti tisíc lidí. Byznysově i marketingově je ale důležitější, že utkání odvysílá právě Netflix pro přibližně 300 milionů předplatitelů. A pokud překoná hranici 65 milionů diváků, kteří v jeden moment sledovali Paula proti Tysonovi, půjde o nejstreamovanější sportovní klání všech dob.
„Až porazím Anthonyho Joshuu, všechny pochybnosti zmizí a nikdo mi nebude moct upřít šanci bojovat o světový titul. Všem mým hejtrům vzkazuji, že tohle je to, co chtěli. A všem lidem ve Velké Británii vzkazuji, že je mi to líto,“ uvádí Paul svým typickým „trashtalkovým“ tónem, díky kterému se mu daří dostávat pod kůži širší veřejnosti, a tím pádem zvedat sledovanost.
Vzhledem k tomu, že zkušenosti a fyzická síla nahrávají Joshuovi a jen málokdo věří tomu, že by Paul skutečně vyhrál, po sportovní stránce nedává ani toto klání příliš velký smysl. Jak už to ale u Paulových zápasů bývá, na prvním místě jsou vždycky peníze – a podle dostupných zpráv, od kterých se odvíjí i sázková kancelář Bet365, si rozdělí až 184 milionů dolarů, respektive 3,8 miliardy korun.
To znamená, že každý z aktérů odejde s 92 miliony dolarů, což pro ně budou největší výdělky za jeden zápas v kariérách. Paul nicméně v návaznosti na oficiální oznámení napsal na sociální síť X částku 267 milionů dolarů, neuvedl však, čeho přesně se bude týkat. Je tedy možné, že suma bude ještě výrazně vyšší, než se uvádí.
Vedle peněz je ale ve hře i pozice na boxerské scéně. Podle názorů expertů nemá Paul co ztratit, pokud by ale Joshua přesvědčivě nevyhrál (potažmo prohrál), může to uškodit jeho cestě za dalším titulem. Navíc nejde o exhibiční utkání, jako to bylo v případě zmíněného zápasu Paula proti Tysonovi, ale o legitimní profesionální zápas s osmi koly po třech minutách, který se zapíše do jejich oficiálních statistik.
Jak to dopadne, uvidí i čeští uživatelé Netflixu v sobotu 20. prosince okolo druhé hodiny ranní. Ještě předtím by se měla konat minimálně jedna tisková konference pro navození očekávání, ta je v plánu na pátek 21. listopadu. A také smršť Paulových kontroverzních příspěvků.