Japonsko útočí na švýcarský monopol. Investoři a mileniálové objevují hodinářskou značku Grand Seiko
S cenovkami od 100 tisíc korun a pěstováním vlastních krystalů Grand Seiko ukazuje, že luxus nemusí být v okázalosti, ale v perfektních technologiích.
Když se řekne luxusní hodinky, většina lidí stočí zrak k alpským vrcholkům. Jenže ve světě vysoké hodinařiny už nejsou pravidla tak jednoznačná jako dřív. Z Japonska se do Evropy postupně dostává značka Grand Seiko, která místo na okázalá loga sází na tradiční asijské řemeslo a spojení s filozofií „The Nature of Time“.
V roce 2017 se osamostatnila od mateřského Seika a dnes už není jen okrajovou záležitostí pro sběratele. Stává se z ní zavedená značka, u které kupující čím dál častěji sledují i investiční potenciál.
„Mluvíme stejným jazykem jako naši švýcarští přátelé, ale myslím, že ne se stejnou gramatikou,“ vysvětluje Frédéric Bondoux, prezident Grand Seiko Europe. Tato odlišnost se podle něj projevuje mimo jiné v naprosté soběstačnosti. Grand Seiko je jedinou japonskou manufakturou, která je plně integrovaná – vyrábí si úplně vše ve vlastní režii.
To zahrnuje hlavní pera z vlastních slitin Spron, vlásky setrvaček i křemenné krystaly pro quartzové strojky, které si firma sama pěstuje ve svých laboratořích. Nechává je tři měsíce zrát a tím zvyšuje jejich kvalitu.
Tento přístup k výrobě přináší výsledky, které získávají uznání i u odborných porot v Ženevě. Příkladem je model SLGB003 Ice Forest, představený pro rok 2025. Je osazen strojkem Spring Drive U.F.A. (Ultra Fine Accuracy), který u hodinek poháněných hlavní pružinou dosahuje roční odchylky ±20 sekund. Zatímco u většiny špičkových mechanických hodinek se přesnost standardně měří v sekundách za den, v tomto případě jde o hodnotu za celý rok.
Technická dokonalost je u Grand Seiko neoddělitelně spjata s estetikou japonské krajiny. Designéři značky nehledají inspiraci v průmyslových halách, ale v okolí svých ateliérů v prefekturách Iwate a Nagano. Výsledkem jsou ciferníky, které věrně přenášejí přírodní textury na kov – od zamrzlých jezer přes březové háje až po sněhovou pokrývku hory Iwate.
Aby tyto detaily vynikly, využívá značka specifickou techniku leštění pouzder Zaratsu, díky které hodinky odrážejí světlo bez jakéhokoliv zkreslení a získávají svůj charakteristický, ostrý vzhled.
Aby hodinky dosáhly svého pověstného lesku, používají japonští mistři Takumi techniku zvanou Zaratsu. Jde o ruční leštění pouzdra na rotujících cínových discích, které vyžaduje roky praxe. Výsledkem jsou dokonale ploché, zrcadlové povrchy bez sebemenšího zkreslení a ostré hrany, na kterých se láme světlo přesně podle japonského ideálu krásy.
Složení zákazníků se v posledních letech mění. Zatímco dříve šlo při nákupu drahých hodinek hlavně o potvrzení společenského statusu, mladší generace se podle Fréderica Bondouxe více zajímají o původ a zpracování. „Generace Z a Alpha už nenakupují jen kvůli logu. Chtějí značky, které jsou transparentní a něčím jedinečné,“ vysvětluje.
Za investičním zájmem stojí i reálné výsledky z mezinárodních soutěží. Sběratelskou hodnotu Grand Seiko potvrdila nejvyšší hodinářská autorita v oboru, ženevská Grand Prix d’Horlogerie. V roce 2021 získal model White Birch (inspirovaný kůrou bříz) cenu za nejlepší pánské hodinky a o rok později si model Kodo Constant-force Tourbillon odnesl cenu za přesnost. Právě tato oficiální uznání v kombinaci s omezenou produkcí limitovaných edic zvyšují poptávku na sekundárním trhu, kde si hodinky drží cenu nebo ji v čase zvyšují.
Růst značky v Evropě potvrzuje i rozšiřující se síť, která k září 2025 čítá přes 470 prodejních míst. Nabídka je rozdělena do několika kategorií podle použitých technologií. Modely s quartzovými strojky 9F začínají na částkách kolem 2 500 eur (cca 63 000 korun).
Jádro kolekce, kde se nacházejí mechanické strojky a technologie Spring Drive, se pohybuje v rozmezí 6 000 až 11 000 eur. Vrcholem jsou pak technicky náročné modely jako zmíněný Kodo, který patří k absolutní špičce současné hodinařiny.
Nahlásit komentář
Zdá se vám, že komentář je urážlivý, nebo sprostý? Dejte nám vědět.