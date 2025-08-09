Je lepší v kódování, propojí se s kalendářem a mění tón hlasu. 5+1 tip, co vyzkoušet v novém ChatGPT
Podívali jsme se konkrétní scénáře, které jsou v GPT-5 nové nebo přinášejí vylepšení proti předchozím modelům, a dává smysl je vyzkoušet.
Očekávaná nová verze populárního chatbota ChatGPT, kterého pohání umělá inteligence, je tedy. OpenAI ve čtvrtek oficiálně představilo model GPT-5 a velmi rychle ji zpřístupnilo i neplatícím uživatelům, včetně těch v Česku. Nový model přináší řadu změn a vylepšení: zvládá například plánování dne přes Google Kalendář, rozumí zdravotním dotazům, reaguje lidsky při hlasové konverzaci a během chvíle navrhne jednoduchý web i naplánuje cestu na dovolenou.
Podívali jsme se proto na pět konkrétních scénářů, které jsou v GPT-5 nové nebo přinášejí vylepšení proti předchozím modelům, a dává smysl je vyzkoušet na vlastním chatbotovi. Ale začneme ještě jedním tipem navíc, který může práci s AI asistentem výrazně usnadnit.
Už není třeba laborovat nad modely
Je na to, co potřebuji vyřešit, lepší model GPT-4.5, GPT-4.1, GPT-4o mini nebo snad o3-mini? Často zbytečně složité dilema, který model vybrat podle toho, v čem je nejlepší, s příchodem pátého modelu od OpenAI padá. Ve výchozím nastavení je k dispozici pouze vlajkový model GPT-5, který už má v sobě zabudované automatické přepínání. Kombinuje tak nové modely do jednoho, ať už potřebuje zrovna více přemýšlet, kódovat nebo něco tvořit. Vše tak má být rychlejší a jednodušší.
Platící uživatelé nicméně budou mít i nadále mezi modely přepínat, ne však mezi těmi základními. Uživatelé ChatGPT Plus, Pro a Team mají k dispozici model GPT-5 Thinking pro podrobnější odpovědi, předplatitelé Pro a Team pak ještě k GPT-5 Pro, což má být inteligence na vědecké úrovni.
Propojí se s Google Kalendářem a Gmailem
Jednou z novinek, které GPT-5 přináší, je přímé propojení s Google Kalendářem. Model tak není odkázán jen na to, co mu uživatel napíše, ale dokáže nahlížet přímo do plánů, událostí a e-mailových pozvánek a navrhovat konkrétní denní harmonogramy přesně podle dostupného času.
Ve výsledku se z něj stává osobní asistent, který rovnou naplánuje, kdy máte co udělat. Tato funkce je v současnosti dostupná pro uživatele verze Pro a její aktivaci nabídne sám model při prvním pokusu o propojení, když je vyzván k propojení svého Google účtu s ChatGPT. Proces je jednoduchý a trvá pár vteřin.
My jsme zkusili zadat tenhle příkaz: „Podívej se na můj Google Kalendář a navrhni mi ideální rozvrh na pondělí. Chci mít dva pracovní bloky, čas na oběd, 20 minut na procházku a končit nejpozději v 16:00. V podvečer chci cvičit.“
Zdravotní dotazy už nejsou tabu
Zatímco dříve ChatGPT často odmítal odpovědi na zdravotní nebo citlivá témata, model GPT-5 přichází s propracovaným systémem. Místo aby odpověď blokoval, nabídne srozumitelné vysvětlení, upozorní na limity umělé inteligence a zároveň poskytne informace, které mají praktickou hodnotu. Model nemá být náhradou lékaře, ale spíš pomocníkem přit zorientování se ve vlastním zdraví nebo v medicínských dokumentech.
Tuto schopnost lze vyzkoušet jednoduchým dotazem jako: „Mám vysoký tlak, sedavé zaměstnání a často mě bolí hlava. Nepotřebuji diagnózu, vysvětli mi, co může být důvodem a na co bych si měl dát pozor.“
GPT-5 odpověděl bez strašení i bez výmluv. Zakládá si na tom, aby nabídnul realistické souvislosti, doporučil další kroky a často doplnil i odkazy na odborné zdroje. Lze ho také požádat o srozumitelné vysvětlení lékařské zprávy, kterou stačí do chatu zkopírovat s požadavkem typu: „Můžeš mi tohle přeložit do běžné češtiny?“
Hlasový režim reaguje na tón i emoce
Hlasové ovládání už není jen rychlejším způsobem, jak zadat dotaz. S novým GPT-5 přichází významný posun v tom, jakým způsobem model odpovídá na základě tónu hlasu. Pokud uživatel zní unaveně, model reaguje klidněji. Když zazní nadšení, odpověď je svižnější a energičtější. Tím se komunikace přes hlas přibližuje reálnému rozhovoru s člověkem, a to i v češtině.
Model reaguje lidsky a nezní jako robot, byť i v předchozí verzi byla hlasová vybavenost na dobré úrovni. Nabídne uklidnění, někdy i jemný humor nebo povzbuzení. A když je to potřeba, tak pomůže i se vzděláním, jako to OpenAI předvedlo při představení nové verze, ve které umělá inteligence učila korejštinu.
Chcete web? Do pár minut je ready
Další pokrok je k vidění u schopnosti GPT-5 vygenerovat kompletní webovou stránku na základě běžného popisu, tedy v rámci tzv. vibe codingu. Model rozumí i jednoduššímu zadání, navrhne texty, vygeneruje potřebné kódy a podle potřeby přidá i interaktivní prvky nebo místo pro obrázky. Web je možné hned otevřít v prohlížeči a testovat.
Model generuje HTML, CSS i jednoduchý JavaScript, pokud je součástí zadání. Výsledný kód je připravený ke spuštění v libovolném editoru. Je možné ho požádat o úpravy stylu, barvy nebo verzi pro mobilní zařízení.
My jsme zkusili, zda je schopen vytvořit web o tenisu. Tohle byl jeho první pokus, který byl hotový do dvou minut.
Naplánuje cestu na dovolenou, někdy je ale třeba trpělivost
GPT-5 se výrazně posunul i v oblasti kombinovaného plánování. Umí pracovat s časem, prioritami, dostupností i rozpočtem, což z něj dělá velmi schopného průvodce při plánování cest. Výsledkem je návrh výletu, který dává smysl nejen organizačně, ale i finančně.
Chtěli jsme po něm, aby nám naplánoval několikadenní výlet do Madridu. Byť rozpočítal náklady a sestavil program po dnech včetně časového rozvrhu a k tomu doporučil další zajímavosti, nešlo to z jeho strany bez častého doptávání se. Pravdou ale je, že když jsme čekali na odpověď, objevila se hláška „přemýšlím déle kvůli lepší odpovědi“. Nicméně nabízena byla i možnost rychlejší odpovědi, která by mohla sloužit jen jako nástřel a nezabrala by tolik času.