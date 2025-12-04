Je libo vlastní AI továrnu nebo jazykový model? Amazon v Las Vegas ukázal, jak vidí budoucnost
Cloudová divize Amazonu po roce obsadila Las Vegas a její šéf Matt Garman tam odhalil sérii novinek, které mají pomoct firmě bodovat v AI závodech.
Amazon zase po roce na několik dní obsadil centrum Las Vegas, kde v prostorách hotelového komplexu Venetian probíhá technologická konference re:Invent. Za tou stojí cloudová divize koncernu AWS, jež pohání podstatnou část globálního datového a AI tažení. CEO firmy Matt Garman na akci zdůraznil, že namísto univerzálního řešení pro všechny nabízí klientům možnost vytvořit si vlastní umělou inteligenci přesně podle jejich potřeb – pomoct s tím má nový projekt Nova Forge.
Služba Nova Forge firmám umožňuje zasahovat do trénování AI modelů už ve velmi raných fázích. Namísto běžného postupu, kdy společnosti pouze dolaďují již hotové modely, mohou nyní začlenit svá proprietární data přímo do procesu učení. Mezi první zákazníky patří Reddit, Sony nebo Booking.com, kteří si za pomoci této služby vytvářejí modely přesně pro své specifické potřeby.
Jádrem Nova Forge je nový jazykový model Nova 2 Pro, který AWS na konferenci rovněž představil a který má podle testů srovnatelný výkon s nejlepšími modely konkurence včetně Claude 4.5 od Anthropicu nebo GPT-5 od OpenAI. Garman na konferenci ale zdůraznil, že AWS se nesnaží stavět další ChatGPT. Místo toho chce být základní infrastrukturou pro podnikovou umělou inteligenci.
Amazon zároveň nastínil koncept AI továren, který řeší jeden z hlavních problémů velkých podniků a státních organizací. Ty často nemohou třeba kvůli regulačním požadavkům využívat cloudové služby běžným způsobem. AWS proto nabízí možnost nasadit celou infrastrukturu pro umělou inteligenci přímo do datových center klientů. „Zákazníci potřebují vysoce výkonné prostředí pro AI, ale zároveň musí dodržet regulační požadavky a zachovat dohled nad svými daty,“ prohlásil Garman při své keynote přednášce.
Strategie, kterou AWS sleduje, má jasný cíl: přesvědčit velké firmy, že nejlepší cesta k využití umělé inteligence nevede přes univerzální řešení, ale přes nástroje šité přesně na míru jejich byznysu. Pro podniky s obrovským množstvím proprietárních dat a specifických procesů to může být přesně to, co hledají.
Matt Garman se stal šéfem AWS teprve letos v červnu, u společnosti ale začínal jako praktikant před devatenácti lety. V rámci konference re:Invent dal i rozhovor pro deník Wall Street Journal či magazín Wired, kde zopakoval, že generativní AI může způsobit revoluci téměř ve všech odvětvích a zákaznických zkušenostech.
Právě AWS, která patří spolu s Google Cloud a Microsoft Azure k lídrům byznysu s datacentry, čelila spolu s mateřským Amazonem kritice, že nástup AI zaspala a že jí konkurence se svými nástroji utekla. Tyto pochyby se ale Garman snaží i prostřednictvím show v Las Vegas rozptýlit s tím, že chce AWS posunout z pozice pouhého poskytovatele cloudu na platformu, která firmám pomůže vybudovat skutečně specifickou umělou inteligenci pro jejich konkrétní problémy.
A novinky, které Garman na re:Invent představil, mají tuto cestu usnadnit. Aby společnost dodala svým ambicím na váze, na pódiu tak jejího šéfa postupně doplnili například zakladatelka startupu Writer, který pomáhá firmám s vytvářením AI agentů, technický šéf Sony nebo CEO koncernu Adobe.
Konference re:Invent se už tradičně koná počátkem prosince v Las Vegas, kam se kvůli ní sjedou desítky tisíc lidí z celého světa. Nejen zaměstnanci Amazonu, resp. AWS, ale i jejich partneři. Jde i částečně o veletrh, protože na expo části v komplexu Venetian a přilehlých prostorech vystavují značky jako Anthropic, Nvidia, IBM, Intel, Github či AMD.