Kouzelné oko pomáhá Škodě Auto odhalovat chyby, cloud a umělá inteligence snižují i výpadky v O2

V Česku 46 % firem říká, že cloud byl klíčem k adopci umělé inteligence. A většina už podle výzkumu vidí i vyšší tržby.

Foto: Amazon Web Services
Manažerka AWS Mindy Ferguson
V mladoboleslavské Škodovce mají oko, které nikdy nemrká a které nespí. Jmenuje se Magic Eye, u výrobních linek monitoruje dění a záběry s pomocí systémů Kinesis a MSK od Amazonu posílá do cloudu, kde modely umělé inteligence v reálném čase hledají odchylky. Když je najdou, linka přibrzdí a chyba se začne řešit téměř okamžitě. Už i v tradičním průmyslu hrají roli milisekundy a práce s daty v reálném čase.

Streaming už není jen přesun dat ze zdroje do cíle. Jde o to vytěžit hodnotu přímo ve chvíli vzniku dat,“ říká pro CzechCrunch Mindy Ferguson, viceprezidentka Amazon Web Services (AWS) pro streaming a messaging. Podle ní jde dnes jak v bankovnictví, tak ve výrobě často o rozhodnutí právě v extrémně krátkých časových úsecích – jinak se chyby či podvody prostě prosmýknou.

Systém ze Škody Auto hezky ilustruje, jak se české firmy s AI učí fungovat. Téměř polovina podniků (46 %) říká, že klíčem k adopci je dostupná cloudová infrastruktura. A kde se AI už nasadila, osmdesát dva procent firem hlásí růst tržeb, v průměru o 15 % přímo díky AI.

A překážky? Pořád hlavně dovednosti, náklady a tzv. compliance, tedy soulad mezi regulacemi a zákony a nasazením moderních nástrojů v praxi. Průzkum si v Česku nechal udělat právě cloudový globální lídr AWS.

Paradoxem bylo, že den před představením závěrů výzkumu, postihl celý svět výpadek služeb AWS, což na několik hodin vyřadilo z provozu služby jako Canva, Slack, Fortnite či Snapchat. Dopady byly někdy až absurdní: chytré postele Eight Sleep bez cloudu pískaly a topily jako sauna.

Foto: Amazon Web Services

Mindy Ferguson zopakovala, že Amazonu se problém podařilo odstranit, ale že to samozřejmě není nic, čím by se firma chtěla nebo mohla chlubit. Navíc v situaci, kdy od zákazníků sílí tlak na výkon: „Zákazníci nás pořád tlačí na nižší latenci. To, co je dnes skvělé, jim už zítra nebude nestačit.“

Škoda Auto každopádně není jediným českým příkladem úspěšné integrace AI a cloudu do masové výroby, také operátor O2 staví „mozky“ sítě na AWS. Platforma Network Genius snižuje výpadky o 50 % a automatizuje polovinu zákaznických dotazů. Příběh potvrzuje, že AI není jen o úsporách, ale hlavně o lepší zkušenosti v reálném čase.

Zákazníci pořád tlačí na nižší latenci. To, co je dnes skvělé, jim už zítra nebude nestačit.

A pak tu jsou startupy. „Startupová scéna v Česku je fascinující – 54 % nových firem tu tvoří AI aplikace a často sahají po pokročilých schopnostech,“ dodává Mindy Ferguson. Na seznamu tahounů jmenuje výrobu, logistiku a finance. A připomíná například úspěšný projekt Resistant AI, který finančním institucím pomáhá odhalovat podvodníky.

Reálná, čerstvá data jsou podle AWS palivem i pro generativní modely. „Průběžný přísun kontextu drží modely v kondici a krotí halucinace. Nechcete jeden dump a konec,“ říká Ferguson. Jinými slovy: bez datového streamingu nejsou pořádné GenAI aplikace – a bez cloudu není streaming, který škáluje.

Jenže compliance zdražuje. Sedm z deseti firem uvádí růst výdajů na předpisy a téměř tři čtvrtiny čekají, že to poroste dál. Skoro dvě pětiny respondentů průzkumu přiznávají, že regulační nejistota brzdí zavedení AI. I proto firmy nabízejí kandidátům s AI dovednostmi v průměru o 37 % vyšší plat.

Stát i trh proto tlačí právě na dovednosti. AWS v Praze posílilo zázemí, je zapsané jako prověřený cloud pro veřejnou správu a s partnery podporuje vzdělávání i rozjezd malého podnikání. „Jsme pořád na začátku. To, co zítra bude dost rychlé, už příště nebude stačit. Naším úkolem je tak zlepšovat cenu, výkon, odolnost i jednoduchost,“ uzavírá Ferguson.

