Je mu 200 let a sídlí ve Vlašimi. Jeden z nejstarších výrobců munice si teď nadělil střelu ze zlata
Kromě zlaté střely představila firma i speciální náboj s papírovou nábojnicí, který připomíná její historii. A rozšiřuje své portfolio o dvě nové ráže.
Emigroval z rodné země, aby nemusel sloužit v Napoleonově armádě. Působil pak v řadě evropských zemí, kde postupně přišel na to, že nástup nového zážehového systému ručních palných zbraní může být dobrý byznys. Ve Francii, Anglii či Prusku již však dílny na jejich výrobu existovaly. Louis Sellier proto se svým krajanem Nicolasem Bellotem zakotvili v Praze, kde rozjeli výrobu perkusních zápalek. Jejich firma Sellier & Bellot letos slaví výročí 200 let – a je tak jedním z nejstarších výrobců munice na světě. Navíc stále sídlí v Česku, konkrétně ve Vlašimi. Vydali jsme se podívat do jejího závodu.
Výrobce malorážového střeliva vlastní ve středních Čechách rozsáhlý areál, kde se kromě samotného závodu nachází celá řada testovacích střelišť a zkušeben. A také velký sklad, kde je skryto asi dva a půl tisíce kusů pistolí, pušek nebo samopalů různého stáří. Kromě moderních zbraní tu tak je k vidění i výbava vojáků z druhé světové války nebo války ve Vietnamu. Větší důraz je však kladen na produkty od společností ze skupiny Colt CZ Group, která Sellier & Bellot od loňského roku vlastní. Tehdy ji odkoupila od brazilské zbrojovky Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC) za téměř osm miliard korun.
A že šlo o dobrý kauf, ukazují i loňská čísla. Loni totiž společnosti Sellier & Bellot z předloňských 6,7 miliardy korun vzrostly tržby z prodeje výrobků a služeb na 7,6 miliardy. Čistý zisk pak stoupl na 1,7 miliardy, o rok dříve to byla 1,2 miliardy. I proto si mohla firma dovolit velkolepé oslavy svého dvousetletého výročí. A kromě několikadenní akce ve vlašimském zámeckém parku představila i jeden netradiční produkt. „S influencery jsme se vsadili, že dokážeme vyrobit střelu z čistého zlata do pistolového kulového náboje. Podařilo se – a poprvé v historii nám nevznikly žádné zmetky,“ usmívá se obchodní ředitel Sellier & Bellot Josef Strnad.
Podle něj teď má společnost z pohledu tržeb rozložení mezi civilní a vojenský segment přibližně 50 na 50. „Zaměřujeme se také na teritoriální diverzifikaci. Dříve jsme byli dost závislí na americkému trhu, nyní je ale naším primárním trhem stabilnější, čitelnější a předvídatelnější Evropa. Takže na nás tolik nedopadají aktuální turbulence kolem cel,“ doplňuje Strnad.
Kromě zlaté střely představila firma ještě například speciální brokový náboj s papírovou nábojnicí, který připomíná její historii. Výrobu papírových nábojnic už totiž firma ukončila. Rozšiřuje také své produktové portfolio o dvě nové ráže, o které je zájem ze strany válčící ukrajinské armády. Kromě toho uzavřela kontrakty s ozbrojenými složkami Česka, Španělska, Nizozemska nebo Tchaj-wanu.
S influencery jsme se vsadili, že dokážeme vyrobit střelu z čistého zlata do pistolového kulového náboje. Podařilo se.
Colt CZ Group (dříve Česká zbrojovka Group) nedávno rovněž koupila podíl 51 procent v pardubické firmě Synthesia Nitrocellulose, která je výrobcem základní suroviny pro produkci malorážové i velkorážové munice, střelného prachu nebo výmetných náloží. Celková hodnota dealu činí 22 miliard korun, zbývajících 49 procent má Colt získat „ve střednědobém horizontu“. Cenu zbrojovka uhradí částečně v penězích a ze zhruba dvou pětin vydáním nových kmenových akcií. Karel Pražák, majitel investiční skupiny Kaprain, pod níž Synthesia spadá, se tak po dokončení transakce stane třetím největším akcionářem Colt CZ.
„Tato akvizice zapadá do naší strategie rozšiřování aktivit skupiny a zároveň posiluje naši pozici v klíčovém prvku našeho dodavatelského řetězce. Hodláme pokračovat v další vertikální integraci výroby střeliva a munice,“ uvedl předseda představenstva Colt CZ Jan Drahota.
Jeho slova nyní ve Vlašimi potvrdila i ředitelka Coltu pro vnější vztahy Eva Svobodová. „Kromě Synthesie Nitrocellulose jsme letos ještě koupili americkou společnost Valley Steel Stamp, která je producentem součástek do střelných zbraní. Teď nám ještě chybí mezičlánek – někde se ta nitrocelulóza musí vyrábět,“ prohlásila.
Kromě Sellier & Bellot patří pod křídla Coltu i společnosti Spuhr, Dan Wesson, swissAA nebo 4M Systems. Celá skupina sídlí v tuzemsku a zaměstnává více než čtyři tisíce lidí ve svých výrobních závodech v Česku, USA, Kanadě, Švédsku, Švýcarsku a Maďarsku. Od roku 2020 je kotovaná na Burze cenných papírů Praha. Jejím majoritním akcionářem je holding Česká zbrojovka Partners SE Reného Holečka.