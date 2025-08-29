Pardubický deal za 22 miliard korun. Majitel hokejové Sparty prodává část chemičky a vstupuje do Coltu
Skupina Colt zároveň oznámila, že se dohodla i na koupi energetické divize Synthesie, a to za 1,4 miliardy korun.
Výraz „energetická nitrocelulóza“ vám možná na první dobrou nic neřekne. Je to ale základní surovina pro výrobu malorážové i velkorážové munice, střelného prachu nebo výmetných náloží. Zbrojař René Holeček, majitel skupiny Colt CZ, to samozřejmě ví. Teď kupuje podíl 51 procent v pardubické firmě Synthesia Nitrocellulose, která je výrobcem této suroviny.
Celková hodnota dealu činí 22 miliard korun, zbývajících 49 procent má Colt získat „ve střednědobém horizontu“, uvedl v tiskové zprávě. Cenu zbrojovka uhradí částečně v penězích a ze zhruba dvou pětin vydáním nových kmenových akcií. Karel Pražák, majitel investiční skupiny Kaprain, pod níž Synthesia spadá, se tak po dokončení transakce stane třetím největším akcionářem Colt CZ.
„Tato akvizice zapadá do naší strategie rozšiřování aktivit skupiny a zároveň posiluje naši pozici v klíčovém prvku našeho dodavatelského řetězce. Hodláme pokračovat v další vertikální integraci výroby střeliva a munice,“ uvedl předseda představenstva Colt CZ Jan Drahota.
Společnost Synthesia Nitrocellulose vznikla loni v prosinci a byla do ní vyčleněna právě divize výroby nitrocelulózy z chemičky Synthesia miliardáře Pražáka. Ten je mimo jiné majitelem zmíněné investiční společnosti Kaprain, vydavatelského domu Mafra, hokejové Sparty či fotbalových Pardubic. Synthesii koupil v roce 2023 v jednom balíčku s Mafrou od podnikatele a expremiéra Andreje Babiše.
Colt zároveň oznámil, že se dohodl i na koupi energetické divize Synthesie, která zajišťuje výrobu a dodávky energií pro průmyslový areál v Semtíně a Rybitví, a to za 1,4 miliardy korun. Scénář bude podobný jako v případě divize nitrocelulózy. „Věříme, že spojení chemického know-how Kaprainu se zkušenostmi Colt CZ v oblasti munice přinese významné synergie v celém dodavatelském řetězci. Jsme rádi, že se z pozice významného akcionáře budeme podílet na budoucím rozvoji celé skupiny Colt CZ,“ doplnil ředitel Kaprain Chemical a šéf Synthesie Jan Kadaník. Právní služby při této transakci poskytl skupině Kaprain tým advokátní kanceláře Tenacta.