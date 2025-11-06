Je na akciovém trhu bublina? A jak nenaletět při koupi bytu? Poradí bankéři i populární youtubeři
Čtvrtý ročník konference Money Maker je za rohem – tentokrát proběhne v Praze na Výstavišti a investicím tam budou patřit hned dvě místa.
Křižíkovy pavilony a Nová Spirála na pražském Výstavišti budou po jeden den patřit investicím. Tím dnem bude čtvrtek 20. listopadu, kdy se ve zrekonstruovaných holešovických prostorách uskuteční čtvrtý ročník konference Money Maker, kterou CzechCrunch pořádá. O tom, jak investovat a nenaletět, bude přednášet tuzemská špička.
Letošní ročník se bude od těch minulých lišit – bude totiž rozdělený do dvou hal. V Nové Spirále se rozhovory zaměří na byznysovou inspiraci, o níž tam promluví hosté jako zakladatel Rohlíku Tomáš Čupr, bývalý fotbalista Petr Čech, spolumajitelka rodinné pekárenské firmy Kornfeil Martina Kornfeilová, úspěšná farmářka Hana Sahulová Součková či spoluzakladatel startupu Aisle a špičkový AI vědec Stanislav Fořt.
V sousedním Křižíkově pavilonu se pak bude vše točit kolem investic. A to ze všech možných stran – o nemovitostech bude hovořit Marek Cifr, který je na sociálních sítích známější jako Nákupčí nemovitostí. Na krypto se zaměří investor a právník Kirill Juran. Do světa hypoték se ponoří expert Tomáš Rusňák.
Hodně pozornosti se bude logicky upírat na akcie a kapitálové trhy, protože jde o téma, které i v Česku baví. Petr Žabža z Air Bank divákům ukáže, jak se on sám investičně spletl a jak se z toho poučil. Svou investorskou cestu popíše vlivný finfluencer vystupující pod nickem Nic Nevim. Tvůrce populárního youtubového kanálu Lukáš Investor se zase zaměří na to, zda se aktuálně nenacházíme uprostřed investiční bubliny. Na konferenci vystoupí i tváře populárního investičního podcastu Money Maker Hedge Filip Kejla & Michal Semotan.
Dost se nyní mluví i o tom, že vzniká spousta nových fondů a že musí tvrdě bojovat o retailové klienty. Na konferenci Money Maker se o svých plánech a strategiích rozpovídají mimo jiné Lukáš Hartl z fondu Long River, Jakub Korf z Trigema Fund, Petr Čížek z Investiky, Robert Chmelař z Rockaway Capital nebo Lenka Nekvapilová z Direct Investments.
Prostor dostanou i zástupci nastupující investorské generace: Daniel Semotan vystoupí na pódiu se svým otcem, známým portfolio manažerem Michalem Semotanem, a proberou, jak hledat při investování dobrý kompromis. Středoškolačka Veronika Němečková a Jakub Rochlitz popíšou, jak o investování přemýšlí generace Z.
Konference Money Maker se uskuteční ve čtvrtek 20. listopadu, dveře se otevřou v 9 hodin ráno a program poběží celý den. Vstupenky na akci jsou stále ještě k dispozici a stojí od 3 490 korun.