Kde najít inspiraci pro investice i byznys? Na Money Makeru s Žabžou a Semotanem nebo Čuprem a Čechem
Čtvrtý ročník konference Money Maker proběhne 20. listopadu na holešovickém Výstavišti v Nové Spirále a v Křižíkově pavilonu.
Co se nevyvíjí a nemění, to stagnuje. Tohle pravidlo platí pro byznys a platí i pro náš obsahový ekosystém Money Maker – i proto se jeho vlajková loď v podobě velké byznysové a investiční konference letos přestěhuje z pankráckého Cubexu na holešovické Výstaviště. A rovnou do dvou hal: do Nové Spirály a do sousedního Křižíkova pavilonu. Čtvrtý ročník konference Money Maker letos proběhne ve čtvrtek 20. listopadu.
Rozložení do dvou hal umožní zachovat koncept, který jsme úspěšně vyzkoušeli už loni – tedy oddělit od sebe investiční vystoupení a ta, která mají posloužit jako byznysová inspirace. Takže zatímco ve Spirále pojedou celý den rozhovory se špičkami českého podnikání a sportu, Křižíkův pavilon se promění v investiční arénu. Vstupenky na akci už jsou v prodeji.
Investiční stage nechá nahlédnout pod pokličku mnoha druhů investic a příběhů za nimi. Na pódiu se tak představí šéf investic v Air Bance Petr Žabža, známý influencer vystupující na YouTube jako Lukáš Investor, odborník na reality Marek „Nákupčí nemovitostí“ Cifr, expert na hypotéky Tomáš Rusňák, který čerstvě převzal řízení skupiny Gepard Finance, nebo úspěšný právník a investor Kirill Juran.
Chybět nebudou ani pravidelní hosté našeho podcastu Money Maker Hedge, a to Filip Kejla z firmy Next Wealth a Michal Semotan z J&T Investiční společnosti. Druhý jmenovaný se na pódiu ovšem ukáže v netradiční roli i se svým synem Danielem. Na investiční stage vystoupí zároveň další představitelka nastupující generace investorů – středoškolačka Veronika Němečková, která se podílí na chodu fondu NextGen.
Program v investiční aréně budou kromě přednášek a rozhovorů, jež bude moderovat náš nový kolega a autor newsletteru Money Maker Recap Václav Kinský, doplňovat také specializované workshopy a expo zóna, která umožní návštěvníkům některé z témat vyzkoušet i na vlastní kůži. Anebo se prostě jen protáhnout a občerstvit.
Na velké scéně ve Spirále se paralelně s investičními tématy budou odehrávat rozhovory s top podnikateli a podnikatelkami. O svém pohledu na měnící se svět byznysu bude rozprávět Tomáš Čupr, někdejší elitní fotbalista Petr Čech zase popíše své byznysové zkušenosti včetně aktuálního úsilí dostat do Česka úvodní etapu Tour de France.
A protože sport a byznys jsou jedním z fenoménů dneška, na konferenci Money Maker také poprvé obšírněji o svých podnikatelských plánech se soukromou klinikou a wellness centrem Day1 promluví někdejší vynikající fotbalista Bořek Dočkal a exhokejista Radim Vrbata.
Ve Spirále se dále představí také zakladatel investiční skupiny Natland Tomáš Raška, otec a syn Tomáš a Filip Budníkovi z průmyslové skupiny Thein, nebo úspěšná farmářka Hana Sahulová Součková, která nejenže ukazuje, jak moderní obor zemědělství může být, ale především pěstuje rajčata Moneymaker.
Další jména, která vystoupí 20. listopadu na konferenci Money Maker, budeme postupně zveřejňovat. Vstupenky jsou už v prodeji – základní varianta vyjde na 2 290 korun, business verze stojí 4 490 korun.