Je otravný a chvíli není zticha, teď Čech ovládl prestižní pokerový turnaj. A daří se i dalším

Foto: World Poker Tour via Flickr / CC BY-ND 2.0

Uložit 0

Mluví, mluví a mluví. Jeden z nejlepších pokerových hráčů současnosti, Čech Martin Kabrhel, je známý tím, jak moc je „otravný“ – své soupeře se neustále snaží rozhodit, aby nad nimi získal psychologickou převahu. V turnajích s vysokými sázkami, kde jsou ostatní hráči zticha a mají na sobě proslulý „poker face“, dělá Kabrhel všechno pro to, aby je vyvedl z míry. Pořád něco vykládá, záměrně prodlužuje své tahy, vstupuje do komfortní zóny svých protivníků… Jeden z nich si kvůli tomu dokonce vzal ke stolu špunty do uší, aby ho neslyšel. A jak ukazují Kabrhelovy poslední výsledky, jeho taktika se mu vyplácí.

Jeden z největších pokerových serverů na světě PokerListings ho zařadil mezi 10 nejotravnějších hráčů současnosti. Sám Kabrhel si však o sobě nic takového nemyslí. V rozhovoru pro web PokerMan.cz z roku 2023 prohlásil, že si spousta hráčů u stolu jeho humoru cení a užívá si ho. „Chci se u stolu bavit, chci si hru užít. A že někomu nesednu, to bude vždy. Nedělám nic proti pravidlům,“ uvedl.

Buď jak buď, úspěšný Kabrhel je. V živých turnajích již vyhrál celkem přes 16 milionů dolarů (asi 335 milionů korun), v celosvětovém rankingu mu nyní náleží 86. místo, a je tak historicky nejvýdělečnějším českých hráčem. V posledních dnech si navíc připsal další úspěch – dokráčel si pro svůj čtvrtý zlatý náramek, poprvé ze Světové pokerové série (WSOP) v Las Vegas. A k tomu inkasoval i odměnu v hodnotě 843 tisíc dolarů (přibližně 17,5 milionu korun).

Kabrhelův život však není spojený jen s pokerem – ten totiž objevil až ve svých 27 letech. Od dětství vynikal v matematice a logických vědách. Po vystudování matfyzu pracoval s miliardářem Karlem Janečkem v investiční skupině RSJ. Následně rozjel vlastní startup Ematiq, který sází na sporty, a společně s Janečkem rovněž esportový tým Entropiq.

Ve svých firmách se začal obklopovat podobně nadanými jedinci, kteří ale mají expertizu v něčem jiném. „Lidé si často myslí, že všechno se dá naučit. Říkají jim to takoví ti motivační guru z internetu, ale to určitě není pravda. Každý máme nějak rozdané karty, určitý skill set,“ popsal Kabrhel v rozhovoru pro CzechCrunch v roce 2023.

V něm také prohlásil, že je dobrý v rozhodování se na základě racionální analýzy. „Někdo by řekl, že je to plk, ale já si myslím, že je to v dnešním světě velmi důležitá dovednost. Můj mozek umí extrémně rychle přijímat i vyhodnocovat informace, které pak umím vytříbit,“ doplnil. Jeho matematické vzdělání se odráží také v jeho pokerovém stylu – ke hře přistupuje analyticky a nebojí se riskantních rozhodnutí, pokud v nich vidí očekávanou hodnotu.

Na poker se Kabrhel vrhl naplno kolem roku 2009. První zaznamenaný cashout, tedy umístění na výplatních pozicích, pochází z turnaje, kdy se v Chorvatsku umístil na čtvrtém místě a získal necelé dva tisíce dolarů. Ještě ve stejném roce už ale začal vyhrávat stovky tisíc dolarů v turnajích v Rakousku a Česku. V následujících letech už původem Litomyšlan pravidelně objížděl prestižní turnaje a high-roller série po celém světě. A časem vyhrál několik prstenů a náramků WSOP, které jsou v pokerovém světě známkou prestiže.

Kabrhel však není jediným českým pokerovým mistrem, který se v poslední době dere do centra pozornosti. Například Michael Sklenička ze Slaného si nedávno podmanil hlavní turnaj paralelně konaného festivalu v casinu Wynn a získal přes 2,3 milionu dolarů (téměř 50 milionů korun), jak upozornil portál PokerArena.cz. Podle něj zvítězil Sklenička naprosto nevídaným způsobem, a to tak, že vyřadil dva zbývající soupeře po takzvaném runoutu. Tedy části hry, která následuje po první sázkové rundě, když jsou ve hře všechny karty.

A poker uhranul celou řadu významných Čechů. Kromě již zmíněného Karla Janečka jde například o investora Jana Bartu, hokejistu Jaromíra Jágra, spoluzakladatele sázkové kanceláře Fortuna Michala Horáčka, miliardáře Leona Tsoukernika či bývalého starostu pražských Řeporyjí Pavla Novotného. Mezi další známé hráče patří například Martin Staszko, Jan Škampa nebo Vojtěch Růžička.