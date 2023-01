Jeden e-mail mě stál stovky milionů korun, říká Ondřej Fryc, který si své první peníze vyzpíval

Do čeho investují, jaká byla jejich první práce, kam si rádi zajdou na dobré jídlo či jaký největší fuck-up ve své kariéře zažili? Na toto a mnohem více se v rámci formátu Karlínských 20 ptáme zajímavých osobností nejen českého byznysu. Sled otázek a odpovědí přibližuje ty, o kterých se u nás můžete běžně dočíst, v netradičním světle a dává nahlédnout pod pokličku jejich kariérních úspěchů. Proč Karlínských? Protože právě v této čtvrti, kde sídlíme i my, se často řeší otázky, které jinde v Praze nepadnou.

Tentokrát jsme Karlínských 20 položili Ondřeji Frycovi, spoluzakladateli internetového obchodu Mall.cz, který se svým fondem Reflex Capital patří k nejzkušenějším českým investorům do startupů. Proč se vždy dobře nají, ať jde kamkoliv? Za jakou ze svých chyb se dodnes stydí? A proč možná nikdy neuvidí jeden jediný bitcoin, který vlastní?

V kolik chodíš spát a kolik toho průměrně naspíš?

Většinou se mi povede jít do postele kolem půl jedenácté a vstávám kolem sedmé.

Jakou aplikaci v telefonu otevíráš ihned po probuzení?

Asi se skoro vždycky koukám na aplikaci Oura, abych zjistil, jak vypadal můj spánek.

Ty nejzásadnější nástroje ve tvém telefonu a počítači?

Telefon, Zprávy, Whatsapp, Signal, Kalendář.

Na jakém přístroji pracuješ nejčastěji?

iPhone XS.

Jaký outfit nosíš ve většině případů?

Smart casual.

Co boty? Máš nějaký oblíbený model tenisek?

Nejraději mám barefooty od Realfoot a běžecké boty značky Asics.

Foto: Rekola Zakladatel Reflex Capital a investor Ondřej Fryc

Pět věcí, které nikdy nesmí chybět ve tvém batohu?

S batohem chodím do přírody, tak spacák, karimatka, nůž, flaška na vodu.

Jmenuj knihu, kterou bys doporučil všem k přečtení.

Siddhártha od Hermann Hesse. Hluboká kniha o touze hledat.

Jaký film nebo seriál můžeš vidět klidně tisíckrát a neomrzí tě?

Žádný. Přišla by mi jako ztráta času na něco koukat víckrát.

Jakou hudbu si pustíš pro uklidnění? A která tě naopak nakopne?

Na uklidnění miluji plynoucí písně od Maoka, tedy slovenského hudebníka Martina Tesáka, nebo třeba Tindersticks. Nakopnout mě dokáže třeba Gipsy King nebo Daniel Norgren.

Odebíráš pravidelně nějaký youtubový či podcastový kanál, potažmo newsletter?

Neodebírám.

Jakou hi-tech novinku chceš mít doma v obýváku, ale ještě ji tam nemáš?

Mám všechno, co chci mít… A možná toho mám až příliš moc.

Jaký vůz parkuješ ve své garáži?

Tesla S jako daily driver a Seat Alhambra pro cesty s rodinou.

Kam si rád zajdeš na dobré jídlo?

Kamkoliv, je mi to vcelku fuk.

Jak sis vydělal první peníze?

Zpěvem v Bambini di Praga.

Co byla ta vůbec nejpodivnější práce, za kterou jsi dostal zaplaceno?

V Egyptě jsem kdysi jako student na svůj zahraniční pas kupoval místním lidem v liquor shopu destiláty.

Investuješ?

Jsem investor do startupů, do větších firem, do nějakých nemovitostí. Kryptoměnám nerozumím a neinvestuji do nich. Jednou jsem se nechal ukecat na jeden bitcoin, který pořád mám, ale možná ho ani neumím z té peněženky vytáhnout.

Nejlepší byznysová rada, kterou jsi kdy dostal?

„That’s not the reality but the perception what counts.“

Jaký největší fail tě potkal v profesní kariéře, na který nyní vzpomínáš s úsměvem?

Když se změnilo vedení v Naspers a začal korporátní hell, poslal jsem v emocích jednou hromadný e-mail na celé vedení Naspers, ve které jsem „dal prostor své frustraci“. Tato chyba, za kterou se celkem stydím, mě následně stála stovky milionů korun, ale teď se už směju tomu, jaký jsem byl blbeček.

Kdo v Česku tě inspiruje?

Honza Barta a Dušan Šenkypl, hustí borci. Nebo třeba Michael Vančura z Diabasis.