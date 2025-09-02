Jeden učí lidi investovat do ETF, druhý prodal stovky bytů. A spolu chtějí dělat bohaté ještě bohatšími
Jakub Dvořák alias Rozbité prasátko je finfluencer. Jan Zedník prodal nemovitosti za stamiliony. Teď založili firmu na správu milionářského majetku.
Jan Zedník (vlevo) a Jakub Dvořák
Na YouTube a Spotify si Jakuba Dvořáka pravidelně pouští 15 tisíc lidí a poslouchají jeho analýzy a rozhovory, jak investovat a přiblížit se finanční nezávislosti, především pak skrze populární ETF. Za ty roky, co se tématu věnuje, ho oslovily stovky zájemců, aby jim pomohl se správou peněz. Odmítal, až teď podle něj nastal vhodný čas: spolu s realitním investorem Janem Zedníkem rozjíždí firmu a budou lidem s majetkem od pěti milionů korun výš radit, jak s ním nakládat dál.
Dvaatřicetiletý Dvořák, který je na sociálních sítích známější jako tvář populárního vzdělávacího formátu Rozbité prasátko, se vytvářením obsahu o akciích a rentiérství živí poslední víc než rok. Předtím se mu několik let věnoval na vedlejší úvazek vedle práce datového analytika. „Teď nastal okamžik na další upgrade,“ říká.
K investování se dostal tak, že přemýšlel, jak co nejefektivněji zhodnotit přebytečné prostředky z příjmů, které jako dobře placený softwarové odborník měl, ať už pracoval v Německu, či v Praze. Oči mu otevřela kniha The Little Book of Common Sense Investing od Johna C. Boglea, spoluzakladatele obřího správce investičních fondů Vanguard a otce pasivního investování.
„Lidí, kteří se na mě obraceli, abych jim poradil, do čeho a jak investovat, bylo v průběhu času hodně,“ směje se s tím, že postupně jeho názor změnily tři události: jednak zvýšený tlak České národní banky na takzvané finfluencery, mezi které se řadí i on sám, jednak debaty s jedním profesionálním fotbalistou, který od něj chtěl pomoct strukturovat svůj ne úplně malý majetek, a pak setkání s Janem Zedníkem.
Ani osmatřicetiletý Zedník není úplně neznámá postava: v minulosti byl aktivní v politice, měl blízko především k Jiřímu Pospíšilovi z TOP 09, a na severu Čech postupně vybudoval portfolio několika set levnějších bytů, které následně prodal za nižší stovky milionů korun. S Dvořákem si padli do oka při natáčení podcastu a z opakovaných setkání jim vyšlo, že by mohli zkusit podniknout něco společně.
„Já mám know-how v nemovitostech, Kuba zase rozumí tomu, jak se chovat na akciovém trhu. Z vlastní zkušenosti vím, že o služby, které by tyhle dvě oblasti dobře spojovaly, by mohl být zájem,“ vysvětluje Jan Zedník, proč se rozhodli založil společnost Dvořák & Zedník Wealth Management, v níž mají každý po 50 procentech.
Cílem není být největší na trhu, na druhou stranu by se rádi dostali postupně na několik miliard korun pod správou. Alespoň v začátcích se ovšem oba investoři chtějí držet spíše při zemi: cílí na nižší desítky klientů s tím, že minimální částka, se kterou má z jejich pohledu smysl pracovat, je pět milionů korun.
„Máme pro začátek takové dvě základní skupiny, kterým se chceme věnovat,“ vysvětluje Dvořák a zmiňuje realiťáky a highearners. O koho jde? „Realiťáci jsou lidé, kterých je překvapivě dost a kteří v průběhu let nakoupili několik nemovitostí, což jim s ohledem na růst cen, poměrně zásadně zvedlo jmění,“ dodává. A teď, když se jim buď blíží důchodový věk, nebo mají obavy ze společenského vývoje, přemýšlí o diverzifikaci i mimo cihly.
Highearnes má pak Dvořák na mysli mladší generaci mužů a žen, kteří si rozumí s jedničkami a nulami, pracují především v Praze, měsíčně jim na účet chodí 150 a víc tisíc a dosud si nadbytečné peníze ukládali především do akcií či do krypta: „Je to vlastně opačný příklad než realiťáci. Tihle lidé zase potřebují poradit, jak správně investovat do nemovitostí, snížit svou expozici na finanční trhy nebo zrychlit akumulaci majetku.“
Dvořák se Zedníkem svým klientům pomohou s nákupem jednoho i druhého, budou jim poskytovat průběžné konzultace, oba hovoří o komplexní službě. Co se cenných papírů týče, v duchu Rozbitého prasátka budou prim hrát ETF, nikoli stockpicking konkrétních titulů: „Když ale klient přijde a řekne, že chce mít ČEZ, budu mu to sice rozmlouvat, ale poslední slovo bude mít samozřejmě on.“
V plánu je toho ale mnohem víc – jelikož Jan Zedník má i vlastní stavební firmu a začíná se věnovat i menšímu developmentu, mohli by časem s Dvořákem se svými klienty i společně investovat do výstavby nových bytů. „První projekt teď zkoušíme s vlastními penězi,“ říká Zedník.
Pro něj ani pro Dvořáka start jejich butikového poradenství není otázkou okamžitého živobytí, zatím mají rozjednané pouze jednotky potenciálních klientů. A zatímco Zedník bude nadále pokračovat jako realitní investor, Jakub Dvořák nehodlá jinak zpomalovat se svým projektem Rozbité prasátko, kde nabízí i měsíční předplatné a kde mu vyšla také úspěšná kniha Průvodce pro pasivní investování.
„Víme, že konkurence na trhu není malá. Ale věříme si, že se dokážeme prosadit,“ neskrývá ambice Jakub Dvořák a jedním dechem otevřeně přiznává, že ještě dolaďují detaily toho, jaký budou mít vlastně ceník, aby jejich služby dávaly smysl nejen klientům, ale i jim samým.