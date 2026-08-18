Jedna z nejlépe hodnocených pražských pekáren otevřela novou pobočku. Štěstí zkouší i v centru
Značka La Forme se rozrostla už na tři podniky. Nejnovější je největší, snoubí v sobě pekárnu s kavárnou a zakladatel už pokukuje po dalších místech.
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Když se začtete do recenzí pekáren a kaváren La Forme, zjistíte, že to nejčastější, co se jim vytýkalo, byla malá kapacita. Nebo fakt, že jim brzo došlo nabízené pečivo. Za vše ostatní sklízí naopak chválu. A tak asi nepřekvapí, že je tady nová pobočka. Najdete ji v samém centru Prahy, v Rytířské ulici, a na první pohled vypadá prostě jako kavárna. Pekárenské prostory, kde vznikají plněné croissanty, hravé danishe či sladké motance, jsou ale schované i tady. A kdo ví, možná dojde i na večerní provoz.
La Forme Café & Bakery
Adresa: Rytířská 1
Typ podniku: kavárna s pekárnou
Otevírací doba: pondělí až pátek 7:30–19:00, sobota a neděle 8:00–19:00
„Náš koncept funguje, lidé se vracejí, takže rozšíření dávalo logický i ekonomický smysl,“ podotýká Vladislav Bogdanov, který měl centrum Prahy pro svůj Skandinávií inspirovaný projekt v hledáčku už delší dobu. „Myslím, že podniků s výběrovou kávou a řemeslným pečivem není nikdy dost – zvlášť ne v centru,“ podotýká. V nové kavárně, kde je zhruba dvacet míst a spousta příjemně vzdušného prostoru, se přitom snoubí to, co se osvědčilo v obou předchozích.
První La Forme, jež se otevřela v Dejvicích v roce 2019, má totiž přízvisko Bakery a jde o minikavárnu s minipekárnou, kde nejsou skoro žádná místa k sezení a mimo sezónu funguje hlavně jako take-away podnik. Druhá, která vznikla loni v Holešovicích, má zase za jménem označení Café a jde čistě o kavárnu, kde si můžete v klidu sednout a ke kávě si dát pečivo dovezené z Dejvic.
La Forme v Rytířské si obslouží kávu i pečivo sama, Bogdanovy plány s ní jdou ale ještě o něco dál. „Je možné, že časem začneme trochu experimentovat s otevírací dobou,“ popisuje, „byl bych moc rád, kdyby náš podnik sloužil primárně místním, tak jako se to děje v Dejvicích. Jestli se k nám naučí chodit lidé z okolí, dávalo by mi smysl protáhnout otevírací dobu a do nabídky zařadit i vína. Ale to předbíhám,“ dodává.
A netají se ani s dalšími plány: „Rádi bychom v budoucnu otevřeli La Forme Bakery v jiném státě. A co se týče Prahy – nabídku nových míst sleduji opravdu denně, takže se dá říct, že už teď se poohlížíme po prostorech pro další pobočku,“ uzavírá. Vedle značky La Forme je Bogdanov také spolumajitelem dejvické pizzerie Diskotéka Pizza, která leží jen kousek od dejvické pekárny. Podnik, jenž otevřel teprve loni v září, se už přitom stihl dostat na seznam perspektivních evropských pizzerií a stejně jako La Forme stojí za návštěvu.