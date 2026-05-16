Jedno vyrostlo po zkáze starého města, druhé po bombardování. Dvě nádraží stejného architekta teď čeká proměna
Správa železnic ukázala, jak budou nově vypadat nádraží v Mostě a v Chebu. Mají odlišné příběhy, stojí za nimi ale stejný architekt.
Správa železnic nedávno ukázala, jak se má proměnit nádraží v Liberci – počítá i s demolicí historické výpravní budovy s peróny a vznikem moderní přístavby autobusového terminálu. Teď navíc poodhalila také novou podobu dalších důležitých železničních uzlů. Velké změny čekají nádraží v Mostě a v Chebu.
V Mostě se dříve nacházela romantická budova nádraží z roku 1872, která však společně s velkou částí starého města padla za oběť povrchové těžbě hnědého uhlí. Nahradil ji nový objekt od architekta Josefa Dandy, jemuž dominuje patnáctipodlažní služební věž. Interiér tehdy působil na svou dobu velkoryse – pískovec se tu střídá s mramorem a sklem, doplněný je i o ocelové sloupy stropní konstrukce.
Správa železnic nedávno vypsala na mostecké nádraží architektonickou soutěž, do které se přihlásilo devět studií. Úkolem nebylo jen navrhnout podobu interiéru, ale také sladit budoucí lávku přes kolejiště se zastřešením nástupišť. Ty mají nahradit současné podchody a zároveň zajistit bezbariérový přístup k nástupištím i do území za kolejištěm. Soutěž vyhrál pražský ateliér Byró architekti, který už uspěl také při obnově nádraží v Nymburku nebo Chomutově.
V případě Mostu porotu zaujalo hlavně otevření severní fasády, díky němuž se odbavovací hala více obrací ke kolejím a propojuje město s prostorem za tratí. Pozitivně hodnotila také zastřešení před halou, které má zpříjemnit přestup na autobus, nabídnout prostor třeba pro kavárnu se zahrádkou a zároveň zastínit přilehlé vnitřní prostory. Náklady Správa železnic odhaduje asi na 850 milionů korun, hotovo má být do roku 2033.
Podobně výrazná proměna čeká i Cheb. Tamní nádraží vzniklo po druhé světové válce na místě budovy zničené během bombardování, opět podle návrhu Josefa Dandy. Stavbaři teď obnoví fasádu a obklady sedmipodlažního objektu, vymění okna a dveře a vrátí odbavovací hale reprezentativnější vzhled. Počítá se i s návratem historických hodin, dobového mobiliáře a obnovou mozaik a vitráží. Rekonstrukce má vyjít na 428 milionů korun a skončit do dvou let.