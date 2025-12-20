Jeho děda pracoval pro Braník, on teď chystá první svatební pivovar na světě. A věří chmelové limonádě
Je to rodinná firma se vším všudy. Miroslav Kraus nejmladší řeší řemeslné pivovary, táta průmyslové montáže. A třeba manželka má pod palcem marketing.
Jeho rod je s pivem spojený pěknou řádku let. A to ne pouze se samotným nápojem, ale především s postupy jeho výroby. Děda dříve pracoval pro pivovar Braník a zároveň navrhl jednu z prvních restauračních varen v Česku, táta se vyučil na svářeče a získával zakázky v pivovarnickém oboru. A do řemesla se nakonec nadchli i další členové rodiny. „Firmu jsme ale rozdělili do několika oblastí, takže se mezi sebou nehádáme,“ usmívá se Miroslav Kraus nejmladší.
Rodinný podnik 3+K Kraus dnes zaměstnává kolem 70 lidí a patří k nejvýznamnějším hráčům na českém trhu. Projektuje, vyrábí a montuje kompletní pivovary na klíč – od malých restauračních varen přes mobilní kontejnery až po velké průmyslové provozy. K tomu zajišťuje okamžitý servis po celé republice. A v poslední době proniká i do dalších oblastí, jako je pivní kosmetika nebo designové sklenice.
Sám Kraus nejmladší začínal ve firmě jako brigádník. „Svařoval jsem, čistil sváry, dělal ty úplně základní práce,“ vzpomíná. Dnes má na starosti spolupráci s řemeslnými pivovary, zatímco jeho otec řeší personálie a velké průmyslové montáže. Strýc pak dohlíží na realizace zakázek přímo v terénu. „Jsme si charakterově dost podobní. A tím, že si každý odpovídá za svou vlastní oblast, nedochází ke konfliktům,“ pochvaluje si.
Rodinné vazby ale nejsou jen specialitou vedení. „Spousta našich zaměstnanců tu také má své příbuzné. Jsou zde otcové se syny nebo bratři. Starší montéři a svářeči si vychovávají své nástupce, což funguje lépe, než kdyby mladý člověk spolupracoval s někým úplně cizím,“ popisuje jednatřicetiletý Kraus. Kromě otce a strýce pracuje ve firmě i jeho manželka, která řeší propagaci a marketing, a další příbuzní pak vypomáhají na brigádách.
Větší polovinu týmu tvoří svářeči a montéři, kteří pracují na velkých průmyslových zakázkách – nejen pro pivovary, ale i pro mlékárny, destilérky, čokoládovny nebo farmaceutické firmy. Druhou část firmy pak představují designéři a projektanti, kteří se pod vedením Krause nejmladšího specializují právě na craftové pivovary.
„Zajišťujeme pro ně kompletní řešení od A do Z. A to od projekce, přes 3D vizualizace až po výrobu strojů, tvorbu brandů, montáž, následný servis a technologickou pomoc včetně receptur na míru,“ říká Karel Petruška, který má ve firmě na starost design a tvorbu vizuálních identit. Podle něj dříve tvořily průmyslové zakázky přibližně 80 procent obratu firmy, dnes se už na něm podílejí řemeslné pivovary zhruba polovinou. Společnost loni utržila přes 83 milionů korun.
Na začátku se firma zaměřovala na menší varny. „Na začátku 21. století tu byl boom restauračních pivovarů. Stavěli jsme provozy s pětisetlitrovými varnami , které pokryly spotřebu dané restaurace. Takových poptávek jsme měli klidně 15 ročně,“ vysvětluje Kraus během rozhovoru pro CzechCrunch. Nacházíme se v pražském hotelu U Medvídků, ve kterém je právě restaurace s vlastním pivovarem. Ten navrhla firma 3+K Kraus.
Společnost se ale dnes soustředí převážně na klienty, kteří už odbyt mají a teď chtějí navýšit své kapacity. „Za poslední dva roky jsme rozšiřovali třeba pivovary Nachmelená Opice, Obora či Koníček. Všechno to byly poměrně velké zakázky, zhruba 20 milionů korun za jednu,“ líčí Kraus.
I v Česku, kde se dnes nacházejí desítky velkých pivovarů a stovky menších, ale čas od času vzniknou nové počiny. Kraus s Petruškou tak v současné chvíli pracují například na projektu svatebního pivovaru ve středočeských Kounicích nedaleko vodní nádrže Švihov. „Spolupracujeme s podnikatelem Jaroslavem Šustou, který rekonstruuje místní zámeček. Plánuje se tam ubytování, řemeslné dílny, kavárna. A dva pivovary, z toho jeden svatební,“ doplňuje Petruška.
Tento koncept prý zatím nikde není – ani v Česku, ani jinde ve světě. „Před oslavou, třeba v rámci rozlučky se svobodou, si sem zajedete uvařit vlastní pivo, které se pak nabízí hostům. My vám navíc pomůžeme i s recepturou. Můžete si vybrat pivní styl, který máte rádi, nebo si zkusit vytvořit něco svého,“ uvádí Petruška s tím, že součástí svatebního balíčku bude i stočení piva do lahví s vlastními etiketami.
3+K Kraus působí primárně na tuzemském trhu, jejich technologie i montážní týmy ovšem často vyrážejí i do zahraničí. Českou stopu tak lze nalézt například v japonské Fukušimě, v Anglii, Nizozemsku, ve Finsku nebo na Filipínách. Kromě toho se teď firma soustředí na takzvané kontejnerové mobilní pivovary, které by mohly brzy vzniknout v pražských Holešovicích nebo třeba v Jordánsku.
„Výhoda takového konceptu je zřejmá – jejich instalace je snadná, stačí připojit vodu, odpad a elektřinu. Zbytek technologie dodáme společně s kontejnerem. Celý pivovar je pak mobilní, lze jej libovolně přesouvat a doplňovat,“ hlásí Kraus. Kontejnerový pivovar se podle něj skládá ze tří až pěti jednotek. V jedné je šrotovna, ve druhé varna, ve třetí technické zázemí, ve čtvrté tanky pro kvašení a ležení piva… A v páté pak chlazený sklad pro hotový produkt. Cena? Zhruba osm milionů korun.
Ale i když se Kraus a spol. věnují tolika pivovarům, sami si vlastní pivo nikdy nevařili. To by se teď mohlo změnit. „Plánovali jsme to několikrát, naposledy nám to zhatil covid. Nyní se ovšem bavíme s jedním developerem, který začíná stavět v Modřanech. Napadlo jej, že by v rámci jeho projektu mohl vzniknout i nový pivovar. A je možné, že bychom jej provozovali my,“ předjímají.
Na druhou stranu si uvědomují, že vlastní výrobou, byť malou, můžou konkurovat svým zákazníkům. Proto teď šlapou do trochu jiného projektu, kterým jsou nealkoholické chmelové limonády Hopice. Ty ještě ozvláštňují příchutě jako citron, mango, maracuja nebo chilli se zázvorem. „Rozjezd výroby, která poběží ve spolupráci s některým ze spřízněných pivovarů, nicméně plánujeme až na příští sezonu,“ dodává Kraus.
Sám alkoholu příliš neholduje, i proto se mu zalíbila myšlenka výroby nealkoholického nápoje, který by svou chutí a složením připomínal pivo. Zároveň si všímá trendu, kdy mezi mladými klesá spotřeba alkoholu. Toho, že by pivovary začaly postupně zanikat, se ale nebojí. „Lidé dnes spíš častěji volí středně velké pivovary, než že by sáhli po těch největších,“ uzavírá.