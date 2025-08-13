Společnost –  – 2 min čtení

Jeho jméno jste nejspíš nikdy neslyšeli, ale zabíjí už v mikroskopickém množství. Co je to nitazen?

O fentanylu, který zasáhl především americkou drogovou scénu, už se toho napsalo hodně. V Evropě se ale objevila ještě nebezpečnější droga – nitazen.

Aneta BenešováAneta Benešová

drg

Foto: CzechCrunch

Nitazen se objevuje i ve formě prášku

0Zobrazit komentáře

Nové syntetické drogy, zejména ty, které k nám přicházejí z Asie, jsou stále větší hrozbou. Když se před časem objevil fentanyl, který zasáhl americká města, málokdo tušil, že se brzy objeví jeho ještě silnější nástupce – nitazen. Tato droga je smrtelně nebezpečná a může zabít i při mikroskopické dávce. Přitom stále zůstává relativně neznámá, ačkoliv už si vyžádala oběti po celé Evropě, včetně České republiky.

Nitazen původně vyvinuli v 50. letech ve Švýcarsku jako analgetikum, nikdy ale nešel na trh. Od roku 2019 se však začal objevovat na černém trhu jako nový syntetický opioid. Vyrábí se hlavně v Číně a Indii, odkud putuje do USA, Evropy, Austrálie a Kanady.

Na západní trhy přichází v podobě bílého nebo hnědožlutého prášku, který je podobný heroinu, ale může se objevit i ve formě pevných krystalů, tablet nebo tekutin. Nitazen je až padesátkrát silnější než fentanyl.

Nastartujte svou kariéru

Více na CzechCrunch Jobs

Látku je možné pořídit především přes darknet a zabezpečené weby a do Evropy se dostává v běžných poštovních zásilkách, což je možné kvůli velmi malým dávkám, které k vyvolání účinku stačí. I když je nitazen v Evropě zatím přítomný stále v menší míře než jiné drogy, situace se může rychle změnit.

Data o jeho výskytu jsou totiž pravděpodobně podhodnocená, protože v mnoha evropských zemích se při toxikologických testech na úmrtí běžně testování na tuto látku neprovádí. Na tuto skutečnost upozorňuje už i European Union Drug Agency.

fentanyl

Foto: Depositphotos

Spojené státy se potýkají se závislostí na fentanylu

Nitazen se každopádně rychle šíří po Evropě. Ve Velké Británii varují, že se může jednat o „největší krizi veřejného zdraví pro uživatele drog od doby epidemie AIDS,“ uvedl deník The Wall Street Journal. V Estonsku a Lotyšsku pak tvoří nitazen už více než polovinu všech úmrtí způsobených drogami.

A fatální případy byly zaznamenány i v Česku. „Dva lidé zemřeli, třetí díky včasné pomoci přežil,“ shrnuje Národní protidrogová centrála. K předávkování může dojít už při mikroskopické dávce. Problémem je, že uživatelé často ani netuší, že užívají nitazen – ten se totiž může přidávat i do jiných drog, například do heroinu.

Jde o velmi silné a nebezpečné látky, které mohou způsobit smrtelnou intoxikaci při mikroskopickém množství.

V Česku zatím není samotná látka nitazen v současnosti zakázaná. Právní rámec totiž postihuje pouze konkrétní molekuly, což znamená, že se nové varianty drogy jen těžko regulují. Tento nedostatek v legislativě vyplývá z českého taxativního systému, který neumožňuje kontrolovat celou skupinu látek, jako to dělají například v Německu.

Ačkoliv hrozba spojená s užíváním těchto syntetických opioidů je obrovská, regulace není tak flexibilní, jak by měla být. Jak ale upozorňuje Národní protidrogová centrála, „jde o velmi silné a nebezpečné látky, které mohou způsobit smrtelnou intoxikaci při mikroskopickém množství.“

bezdomovci

Přečtěte si takéHlavně nezahni do špatné ulice. San Francisko svírá nejen fentanylHlavně nezahni do špatné ulice. Jak vypadá San Francisco, město sevřené epidemií fentanylu?

Při předávkování dochází k velmi rychlé zástavě dýchání, ztrátě vědomí a smrti, pokud postiženému není okamžitě podán Naloxon. Tento lék proti předávkování je ve formě nosního spreje, ale v případě nitazenu je často potřeba vyšší a opakovaná dávka než u fentanylu nebo heroinu.

V Česku ale Naloxon není tak běžně dostupný jako například v USA. „Zatím je to ve fázi projektu, takže se distribuuje hlavně pracovníkům nízkoprahových služeb,“ uvedl Radek Jurnikl z organizace Sananim pro web iRozhlas.cz.

Látka navíc neohrožuje pouze samotné uživatele drog. Riziku čelí také terénní pracovníci nebo celníci, kteří se s nitazenem mohou setkat i při náhodném vdechnutí prachu při otevření balíčku.

Nitazen představuje problém i pro běžné testy na fentanyl. Testovací proužky na fentanyl totiž reagují na jeho konkrétní chemickou strukturu. Nitazen má ale strukturu jinou, a tak ho tento test neodhalí, i když se v látce nachází. Aby bylo možné drogu detekovat, je potřeba specifických testů nebo laboratorních přístrojů, které nejsou běžně dostupné.

Nepřehlédněte:

Související témata:fentanyl
Přejít do diskuze

Nejčtenější články

TýdenMěsíc

  1. 1

    vila-kotera6

    Mysleli si, že kupují běžný dům. Ve skutečnosti získali ztracenou vilu od Kotěry, které vrátili původní tvář

  2. 2

    damir-spoljaric-pilot

    Vede stamilionový byznys, na plný úvazek pilotuje letadla. A v příštích letech chce proinvestovat miliardu

  3. 3

    patrik-babinec-profil

    Deset let řídil svoji stamilionovou firmu, až si uhnal slepák. Byl to budíček, říká a končí ve vedení

  1. 1

    warhammer-40-000-games-workshop

    Plastoví vojáčci jim vybojovali 18 miliard korun za jediný rok. Půl miliardy ze zisku dostali zaměstnanci

  2. 2

    skoda-auto-kancelare-05

    Škodovka v Praze otevřela kanceláře jak ze sci-fi filmu. Světla jsou ze Superbů, látky z použitých airbagů

  3. 3

    vila-troja-8

    V pražské Troji stojí nová vila. Je celá odlitá z betonu a od rušného okolí ji dělí předsazené clony