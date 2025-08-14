Jejich e-maily skoro nikdo nečetl. Pak se značka Vuch rozhodla pro změnu a tržby raketově rostly
E-mail skvěle pokrývá celý nákupní cyklus zákazníka. Ale už to dávno není o posílání slevových letáků, říká Markéta Kryštůfková z Leadhub.
Pípne vám oznámení o novém e-mailu. Schránka přetéká a mezi stovkami zpráv se objevuje další nabídka od nějaké firmy. V době, kdy nás okrádají o pozornost všemožné notifikace ze sociálních sítí a jiných aplikací, by se mohlo zdát, že e-mail upadá tak trochu v zapomnění. U mladší generace se dokonce v souvislosti s ním mluví o e-mailové úzkosti. Na TikToku se objevují videa, kde se mladí obávají otevřít schránku plnou nevyřízených zpráv, jindy zase bojují s tím, jak formálnější e-mail vůbec napsat.
Statistiky ale ukazují, že se propad nekoná. Podle odhadů denně lidé na celém světě odešlou zhruba 370 miliard e-mailů, to by znamenalo asi 46 e-mailů na člověka každý den. A schránku jsme schopni kontrolovat i 15x za den.
Aby ale e-mailing fungoval i jako marketingový nástroj, musí dnes umět oslovit, nabídnout zajímavý obsah a pomáhat budovat se zákazníkem vztah. „Stále je to nejlevnější kanál se silným zásahem,“ potvrzuje Markéta Kryštůfková, e-mailová specialistka ze společnosti Leadhub, která se právě na e-mailovou komunikaci a její automatizaci zaměřuje. „E-mailing dokáže krásně pokrýt celý nákupní cyklus zákazníka a zachytit ho v ten správný moment tou nejvhodnější zprávou. Jen to firmy nesmí chápat jako pouhé posílání slevových letáků.“
V současnosti služby Leadhub využívají tisíce e-shopů s celkovým obratem zhruba 16 miliard ročně. Mezi klienty patří například internetová televize Telly, kosmetika Lobey, Erika Fashion zaměřující se na dámskou módu či obchod pro muže Gentleman Store. A také česká módní značka Vuch, která se do povědomí zákazníků dostala díky kabelkám, batohům a peněženkám. „E-mail dnes tvoří téměř 30 procent našeho ročního obratu a zajišťuje přes 70 procent vracejících se zákazníků,“ zdůrazňuje Aneta Abelová, zástupkyně ředitele marketingu Vuch.
Vuch navázal spolupráci s Leadhub v roce 2017. Do té doby si jejich newslettery otevřelo jen kolem 10 procent příjemců a běžely dvě automatické kampaně. E-maily chodily téměř všem kontaktům bez ohledu na jejich zájem nebo historii nákupů. „Rozesílali jsme e-maily všem bez segmentace, dá se říct kobercovými nálety. Automatické kampaně běžely, ale příliš nefungovaly,“ popisuje Abelová.
Není nic horšího, než když zákazník dostane e-mail se slevou den poté, co si koupil produkt za plnou cenu.
„Díky spolupráci s Leadhubem jsme začali více segmentovat publikum, ke kterému newslettery odchází. Není nic horšího, než když zákazník dostane e-mail se slevou den poté, co si koupil produkt za plnou cenu,“ vysvětluje další kroky.
Jen mezi lety 2023 a 2024 narostla databáze kontaktů o 170 procent. Open rate newsletterů míří k 20 procentům. „Posíláme brandové sdělení o dění v týmu. To chtějí číst jen ti nejvěrnější. Před Valentýnem cílíme na muže, aby potěšili své drahé polovičky. A informace k prodejně samozřejmě putují jen na okolí Prahy, kde se showroom nachází. Ale je potřeba testovat, testovat a testovat, protože každá jedna firma má naprosto unikátní publikum a každému bude fungovat něco jiného,“ doplňuje Abelová z Vuch.
Mezi úspěšné kampaně patřila například ta letní s proseccem, u které si značka pohrála už s předmětem e-mailu: „Už jsi vybavená na léto?“ V textu odkazovala na to, že za ušetřené peníze díky akci si zákaznice mohou dát prosecco navíc. Výsledkem byl obrat přes půl milionu korun mimo hlavní sezónu. „Byl cílený, měl letní vibe a dokázal zákaznice oslovit správným tónem,“ dodává Abelová.
Dobře funguje také uvítací e-mail, který nově přihlášený zákazník dostane hned po registraci. Místo prodejního tlaku se zaměřuje na budování vztahu a představuje příběh značky. „Nemá ani prodejní CTA, a přesto nám mimo sezónu přináší okolo 200 tisíc korun měsíčně. V sezóně to může být klidně milion,“ vysvětluje Abelová. Že newslettery Vuch fungují, dokazuje fakt, že jen za období od roku 2023 do 2024 přivedly tržby přes 54 milionů korun. Nejlepší newsletter vydělal víc než půldruhého milionu.
Stejně jako do většiny oblastí marketingu i do toho e-mailového čím dál více zasahuje umělá inteligence. Podle Markéty Kryštůfkové z Leadhubu už dnes AI asistuje nejen s tvorbou obsahu, ale právě i s optimalizací kampaní a segmentací. Pomáhá také testovat předměty a analyzovat chování uživatelů v reálném čase. „Největší přínos má ale pro segmentaci, stačí popsat cíl kampaně a AI navrhne, kdo by se měl z rozesílky vyloučit. A zatím se nespletla,“ doplňuje Abelová, která umělou inteligenci v e-mailingu také využívá.
„Hyperpersonalizace je dnes velmi důležitá. Díky umělé inteligenci budou e-maily šité na míru konkrétnímu uživateli – od obsahu přes načasování až po nabídky. Bez správného nastavení ale budou končit ve spamu. Kobercové newslettery už přestanou fungovat úplně. Úspěšné budou jen mikrosegmentované kampaně propojené s dalšími kanály, jako jsou SMS, push notifikace nebo retargeting,“ předpovídá Kryštůfková a poznamenává, že firmy by se i proto měly zaměřit na sběr dat.
