Jejich tenisky šetří přírodu a vyhrávají se v nich olympiády. Brazilci s nimi teď vyráží do Česka

Odmala obrážel své rodné Rio de Janeiro na skateboardu a poměrně pravidelně si přinášel domů nějaká zranění. Skateboarding pro něj ale byl takovou vášní, že mu ani četné pády nevadily. Něco mu ale na scéně chybělo: nedařilo se mu najít tenisky, které by plnily jeho představy o ekologii a zároveň byly co nejlepší pro skejťáky. A tak se spojil se svým kamarádem, s nímž založil značku Cariuma, která zazářila i na olympiádě.

Když se Fernando Porto a David Python do společného byznysu vrhali, středobodem jejich podnikatelské dráhy byla ochrana životního prostředí. Oba dva vyrůstali v Brazílii, kde se o přírodu zajímali, proto nechtěli vyrábět něco, co by planetu zatěžovalo více, než by bylo nutné. Napadlo je, že by sáhli po přírodních materiálech, typicky organické bavlně, bambusových vláknech nebo přírodním kaučuku. A to jim vesměs stačilo.

Opustili svá dosavadní zaměstnání, Porto se oklepal z předchozího byznysového nezdaru a před sedmi lety založili značku Cariuma, která si dala za cíl kombinovat stylový design tenisek s minimální uhlíkovou stopou během výroby. „Cítili jsme, že máme povinnost postavit se proti plýtvání, které je součástí rychlé módy. Bylo pro nás zásadní znovuobjevit celou tu hru s teniskami,“ říkají zakladatelé.

Foto: Cariuma / CzechCrunch David Python a Fernando Porto

Aby své odhodlání být svědomitější vůči přírodě posílili, zaručili se, že za každý prodaný pár tenisek vysadí v Brazílii dva stromy. Stejně tak si dali za cíl, že budou využívat recyklované plastové lahve pro výrobu. Jednoduše chtěli, aby se na Cariumu pohlíželo jako na značku, která vystupuje z davu a snaží se být šetrnější vůči planetě.

Jen na ekologii ale svůj byznys stavět nechtěli. I když například francouzská firma Veja ukázala, že to je možné (ostatně patří mezi nejznámější značky tohoto typu), Cariuma chtěla mít přesah i jinam. A kam jinam než do skateboardingu, z něhož vzešla. Dobrou strategií se ukázala spolupráce se známými jezdci, kteří by logo podniku mohli zviditelnit na globální scéně. Třeba na olympiádě.

A tak když na letních hrách v Tokiu, které se konaly před čtyřmi lety, získali Brazilec Kelvin Hoefler a Američan Jagger Eaton stříbrnou a bronzovou medaili ve streetu, měli během tohoto úspěchu na nohou právě tenisky od Cariumy. To značce vysloužilo opět o něco větší pozornost.

Její boty se začaly těšit oblibě nejen ve skejtové komunitě, která si pochvalovala jejich odolnost a pohodlí během nošení, ale i mezi běžnou veřejností. Nebo třeba mezi politiky, což je případ někdejšího německého ministra pro hospodářství a ochranu klimatu Roberta Habecka, který byl v jednom modelu vyfocen. Nikdy ale nešlo o ryze mainstreamovou značku, která by okupovala pulty obchodů.

I přes to, že jen za loňský rok prodala Cariuma celosvětově zhruba jeden milion párů a prakticky dokázala obsloužit celou planetu, v záplavě tradičních značek bot spíš zanikala. V Česku neměla firma žádné oficiální zastoupení, i když se některé modely daly koupit přes specializované e-shopy.

Teď ale chtějí brazilské udržitelné kecky naplno ovládnout i tuzemský rybníček – a přiváží je sem skupina Sprint, která je mimo jiné oficiálním distributorem švýcarské značky On, na níž se z pozice spolumajitele podílí i tenisová hvězda Roger Federer.

„Vždycky jsem skateboarding obdivovala,“ zmínila slavná česká snowboardcrossařka Eva Adamczyková, která dorazila na včerejší pražskou launch party Cariumy. „Mám k tomu vztah, i když nejezdím na klasickém prkně, ale na longboardu. Skateboarding jako takový mě ovšem fascinuje,“ dodala olympijská vítězka.

K dispozici by na českém trhu měly být nejen vlajkové modely jako Oca, Catiba nebo Naioca v nejrůznějších barevných kombinacích, ale také kreativní spolupráce, které Cariuma dělala například se Star Wars, Simpsonovými nebo s partičkou Peanuts. Obecně se chce stát zajímavou alternativou například k vanskám, které jsou stále velkým synonymem pro skateboardingovou obuv. Konkurovat mohou ale i skejtové edici od Nike.