Český Instagram má nový fenomén. Kdo jsou Domovní Bratři, na které firmy stojí fronty?
Říkají si Domovní Bratři a natáčí videa, kde doslovně překládají americký slang. Malichernost? Možná, jejich dosahy ale zaujaly i velké supermarkety.
Je jim devatenáct, tudíž vyrůstali s iPhonem v ruce a sjížděli sociální sítě, kdy to šlo. Pak oba nastoupili na střední v Olomouci, kde se skamarádili – a právě za školní lavicí, naprosto spontánně, je napadl koncept, díky němuž je teď začíná poznávat český Instagram. A stačily jim jen tři měsíce k tomu, aby na ně firmy byly ochotny čekat ve frontě kvůli spolupráci. „Jsme ve fázi, kdy se už můžeme v klidu odstěhovat od rodičů a žít si krásný život,“ říká Matyáš Korábečný, jeden z takzvaných Domovních Bratrů.
Možná jste už na internetu narazili na videa, kde dva mladí kluci s rozkrokem u kolen a zvláštní, podlamující se chůzí mluví tak, že jim moc nerozumíte. Jejich skeče mají milionová zhlédnutí a jen na Instagramu je sledují desítky tisíc lidí. Přitom vesměs nedělají nic jiného, než že parodují pózy amerických pouličních floutků a překládají jejich slang, který v češtině nedává prakticky žádný smysl.
„Natáčení vtipných videí z ulic nás bavilo dlouho, ale nedařilo se nám prorazit. Inspirovali jsme se americkými tvůrci, ale byli jsme zaseknutí na pěti tisících sledujících. Tak jsme měli nutkání něco změnit,“ vzpomíná pro CzechCrunch Matyáš Korábečný, který se svým parťákem a spolužákem Matějem Mrakavou tvoří online obsah pod pseudonymem Domovní Bratři. „A během postprodukce jednoho dřívějšího videa nás to trklo,“ doplňuje.
Zobrazit příspěvek na Instagramu
Když si z legrace zkoušeli překládat různá americká slangová spojení, například „what’s up“ (což v češtině znamená něco ve smyslu „jak to jde“), uvědomili si, že přímý překlad do českého jazyka je naprosto nelogický. „Nikdo si samozřejmě nemyslí, že ‚what’s up‘ znamená ‚co je nahoře‘. My v tom ale spatřili nápad na novou tvorbu. Prostě jak by to znělo, kdyby Američané mluvili doslovně česky. A chytilo se to,“ dodává Korábečný.
Oba dva jsou studenti mechatroniky na olomoucké strojírenské střední a nemají žádné závazky, kvůli nimž by se museli bát se do něčeho ponořit na sto procent. Proto svou novou parodující sérii rozjeli bez většího přemýšlení a nechali na lidech, aby rozhodli, jestli je to baví. A čísla mluví za vše. Trvalo jen zhruba tři měsíce, než se z pěti tisíc sledujících dostali nad hranici sedmdesáti tisíc fanoušků – a na kontě mají desítky takto laděných parodických skečů.
„Nějak jsem cítil, že když do toho dáme vše, přijde kýžený zlom a bude o nás slyšet,“ říká Korábečný, který si dříve přivydělával provozováním několika instagramových účtů. „Matěje překvapilo, že jsme tak vybouchli – a byť ani já nečekal tak rychlý růst, věřil jsem, že to, co děláme, může být velké,“ doplňuje. A už si jich začaly všímat firmy, které za nimi přicházejí s nabídkami spolupráce.
Ostatně jde o jeden z nejběžnějších způsobů, jak si tvůrci na Instagramu mohou přijít k penězům za obsah. Nejviditelnější je spolupráce s e-shopem JabkoLevně.cz, v rámci níž se do tvorby videí zapojuje i jeho šéf Adam Bórik. „S ním je to super, vše běží jako po drátkách, máme kamarádský vztah. A vyplácí se to i číselně – videa z této spolupráce mají stovky tisíc zhlédnutí,“ doplňují Domovní Bratři.
Zobrazit příspěvek na Instagramu
Na velikost jejich dosahů se chytily i známé mainstreamové značky, například supermarkety Kaufland nebo Tesco, předplatitelská platforma Herohero, výrobce energetických nápojů Tiger nebo síť s rychlým občerstvením Vosíme.cz, která se obecně netradičního marketingu příliš nebojí. „Mimo jiné řešíme velkou kampaň s rozvozovou službou Wolt, už máme pár věcí vymyšlených. Na to se hodně těšíme,“ doplňuje Korábečný.
Jak ale upřesňuje, drtivou většinu nabídek spoluprací, kterých prý už bylo více než sto, odmítají. Ať už kvůli zahlcenosti obsahu nebo oblasti, kterou u sebe nechtějí propagovat. Zároveň si jsou oba vědomi toho, že jen na placených reklamách nemohou dlouhodobě efektivně fungovat, proto řeší i další cesty, jak svou tvorbu monetizovat. Například přes merchandising, který by se jednoho dne mohl překlopit ve značku.
„Oblečení je jeden z formátů, jak vydělávat peníze. Před časem jsme například navrhli custom tričko pro Resta (známého českého rappera – pozn. redakce), teď jsme před Vánoci odesílali limitované množství dalšího merchandisingu,“ dodává Korábečný. V roce 2026 se navíc Domovní Bratři chtějí vydat i na YouTube, kde by se soustředili i na natáčení delších videích.
„Prioritně ale chceme dodělat školu. Teď jsme ve čtvrťáku, takže maturita – a pak se věnovat další tvorbě. Už teď jsme ve fázi, kdy se můžeme v klidu odstěhovat od rodičů a žít si krásný život, ale máme nastavené priority,“ zmiňuje Korábečný. V čem ale jasnou strukturu nastavenou nemají, je typ videí, která budou výhledově produkovat. V plánu mají nové série, ale až lidé, respektive čísla budou rozhodovat, jestli se na nich vyplatí pálit čas a úsilí.
„A teda 7. února mě ještě uvidíte v kleci v rámci galavečera Clash MMA, takže si dokážete představit, jak náročné je teď kloubit videotvorbu, školu a tréninky sedmkrát týdně. Ale je to věc, kterou beru jako výzvu – a samozřejmě i zviditelnění,“ zakončuje Korábečný.