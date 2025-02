Jen vy, kniha a tři hodiny ambientní hudby. Kunsthalle pořádá další book club, uskuteční se hned dvakrát

Uložit 0

Pražská Kunsthalle už dávno není jen o výstavách. Galerie pravidelně rozšiřuje svůj program o komunitní setkání a hledání nových způsobů, jak vnímat umění. Teď do něj už potřetí zařadila Ambient read, koncept tichého a kolektivního čtení za doprovodu ambientní hudby. Kvůli velkému zájmu se akce v březnu bude konat rovnou ve dvou termínech.

„Ambient read se teď bude odehrávat již potřetí. Od začátku jsme měli skvělou zpětnou vazbu a lidé zjistili, že jim prostor pro koncentrované čtení a ambientní poslech opravdu chybí a my jim ho dokážeme poskytnout, navíc v příjemném prostředí galerie,“ říká Martina Freitagová, která je v Kunsthalle manažerkou programů pro veřejnost.

Společné čtení, které proběhne 22. a 23. března, opět propojí literaturu, hudbu i vizuální umění. Návštěvníci mohou přijít s vlastní knihou, nebo si nějakou vybrat přímo na místě. V prostorách galerie si pak na sedacích pytlích mohou číst v tichu, zatímco jim do uší budou znít instrumentální skladby v kurátorském výběru Pierra Urbana. Právě ten stojí za kreativní platformou Goodgood, která pořádá různé kulturní akce.

„Jedná se o specifický DJ set, protože vybírám skladby, které podporují soustředěnost. Jsou určité hladiny a zvuky, které ji podporují,“ vysvětluje DJ a kurátor ambientních setů, který se žánru věnuje už přes dvacet let. I díky specificky vybrané hudbě, která se vyznačuje pomalou a minimalistickou melodií, se tak návštěvníci mohou ponořit do čtení a vydržet u něj i několik hodin, což se za normálních okolností málokomu daří. „Z toho jsem pak nadšený asi nejvíc,“ říká Urban.

Koncept čtenářských setkání v galerii se uskutečnil poprvé už v roce 2023, tehdy jako doprovodný program k výstavě Read dánského uměleckého dua Elmgreen & Dragset. Ti přeměnili Kunsthalle na prostor plný knih a dali tak čtení mezi uměním prostor, který Urban tehdy na vlastní pěst hledal. Do první akce se navíc zapojil i umělec Jan Poš, který ji doplnil o speciální osvětlení. Druhé společné čtení pak proběhlo loni v září.

Březnová edice se tak po vzoru těch předchozích volně inspiruje výstavou Neklidná duše japonské umělkyně Chiharu Shioty, která momentálně v galerii probíhá a která pracuje s tématy paměti i domova. „Snažíme se vždycky navazovat na to, co se v Kunsthalle zrovna děje. Vzhledem k aktuální velmi úspěšné výstavě se to nabízelo skvěle. Pro příští Ambient read proto budu mít připraveno hodně japonského ambientu, protože tenhle žánr je v zemi obrovský. Obecně je navíc známé, že klid a relax jsou v Japonsku kulturní tradicí – stejně jako literatura,“ říká Urban.

Kromě čtení v hlavním prostoru Kunsthalle mohou účastníci akce využít i galerijní kavárnu. „Na naši akci se lidé nebojí chodit i sami a zároveň jsou součástí zajímavé komunity,“ říká Freitagová. Předchozí kolektivní čtení, která se v galerii konala, ukázala, že offline formáty mají stále větší odezvu, mimo jiné i kvůli potřebě zpomalit a ponořit se do hlubší koncentrace.

„Rozhodně vnímám větší množství book clubů, hlavně od druhého Ambient read, na který se nám ozvalo několik lidí, že chtějí spolupracovat nebo se nějak propojit. Bližší spolupráci jsme pak udělali třeba s Cosmopolitanem. Ten offline sice není stoprocentní, je dost propojený s Instagramem, i u návštěvníků ale pak pozoruju, že si udělají třeba jen jednu fotku nebo krátké video a telefon zase zandají,“ vysvětluje Urban.

Kapacita každého setkání je 60 až 80 osob, vstupenku pořídíte za 290 korun. Pokud ji ale nestihnete, nezoufejte – čtení se vrátí v dalších termínech. „Určitě chceme Ambient read pořádat častěji. Přemýšleli jsme i o jiných zajímavých lokacích, ale zatím je nebudeme prozrazovat,“ shodují se Freitagová s Urbanem.

Kunsthalle se k offline aktivitám obrací v poslední době stále víc a myslí při tom i na své mladší příznivce. Kromě zmíněných ambientních čtení se v prostorách galerie konala už třeba také Young Members Party. Na té vystoupil zpěvák Lajfr nebo DJka Lilith, přičemž akce byla určena pouze pro osoby mladší 26 let s juniorským členstvím, které je na rok zdarma.