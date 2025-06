Ještě nenastoupil, ale už je náš. Investujte do vztahu s nováčky co nejdřív, radí v Asseco Solutions

Uložit 0

V momentě, kdy nastupujeme do nové firmy, většinou nepředpokládáme, že bychom za pár týdnů zase odešli. Realita ale často překvapí. Nenaplněná očekávání, nezodpovězené otázky nebo uzavřenost kolegů mohou i zapáleného nováčka po čase přivést k myšlence, jestli se nespletl a nebude mu jinde lépe.

Technologické Asseco Solutions, autor systému Helios a dalších firemních softwarů, má vlastní know-how pro to, jak podobným situacím předejít. „Pocit, že na nové místo skutečně patříme, hraje v prvních měsících zásadní roli,“ říká manažerka HR oddělení firmy Martina Blumentritt. Podle její zkušenosti je promyšlený onboardingový proces určující pro to, zda se zaměstnanci rozhodnou v týmu zůstat, nebo hledat příležitost jinde.

Firma se z původních dvaceti lidí za třicet pět let existence rozrostla na více než čtyři sta zaměstnanců. „V podstatě z garáže jsme se vypracovali na nejvýznamnějšího českého dodavatele firemních informačních systémů. Především díky Heliosu pokrýváme 30 % trhu, a to hlavně díky tomu, že u nás pracují špičkoví odborníci s chutí dát produktu to nejlepší a rozvíjet se spolu s firmou,“ vysvětluje výkonný ředitel Jiří Hub, proč se firma od začátku dobře stará o každého svého člověka.

„Zaměřujeme se nejen na to, abychom talenty přitáhli, ale i na to, abychom se o ně postarali, jakmile nastoupí. Onboarding je klíčový pro jejich dlouhodobou spokojenost a loajalitu,“ říká a dodává, že to v Assecu vidí jako strategickou investici.

Na palubu!

Asseco zároveň vyvinulo detailní proces certifikace nových členů týmu. Každá role má svůj vlastní certifikační proces, který simuluje skutečné situace. „Certifikace pro mě byla příležitost si ověřit, jestli jsem na správné cestě v rámci adaptace, a zároveň zjistit, jestli mě ta práce bude naplňovat,“ říká Key Account Manager Michal Wilczek. „Rovněž to cítím jako zpětnou vazbu, jestli jsem pro tuto roli vhodný. Certifikaci jsem nevnímal jako něco nepříjemného, ale spíš jako výzvu, která mě motivovala ukázat, co ve mně je,“ doplňuje.

Během zkušební doby se noví lidé v Assecu setkávají také s top managementem. Každý nováček dostane prostor se představit a zároveň si udělat obrázek o ostatních.

„Všichni manažeři působili otevřeným dojmem. Autenticky, takoví, jací jsou. Mohli jsme posoudit, nejsou-li firemní hodnoty jen klišé a jestli nám směřování firmy dává smysl,“ vypráví Marketa Dammerová, konzultantka systému Helios Nephrite, a doplňuje: „Víc než jako příležitost dozvědět se o historii a vizích firmy jsem to pro sebe vnímala jako gesto, že tu na mně druhým záleží.“

Certifikaci cítím jako zpětnou vazbu, jestli jsem pro tuto roli vhodný.

„Došli jsme k tomu, že nové kolegy potřebujeme zapojit do firmy ještě dřív, než k nám nastoupí. Že i to se oběma stranám vyplatí,“ říká manažer vzdělávání Daniel Budil s tím, že k tomu vyvinuli speciální online portál. V něm mají budoucí kolegové přístup k informacím o firmě nebo jejích projektech a také se mohou představit svým budoucím kolegům ještě před tím, než oficiálně začnou pracovat.

Jedním z významných milníků onboardingového procesu je pak v Assecu tzv. adaptační den. Koná se během prvních týdnů ve společnosti a jeho cílem je, aby nový zaměstnanec získal co nejlepší přehled o firmě a o tom, jak fungují jednotlivé týmy. V rámci tohoto dne se nováčci setkávají se šéfy týmů, kteří jim představí, co v jejich oddělení dělají, jak produkty testují, prodávají a jak jednotlivé týmy spolupracují.

„Pro nováčky je to skvělá příležitost znovu se setkat s těmi, kteří nastupovali zhruba ve stejné době. Adaptační den mi pomohl navázat vztahy bez ohledu na oddělení. Zároveň jsme mohli manažerům položit otázky na konkrétní témata, která budou potřebná k naší práci,“ uzavírá Markéta Dammerová.