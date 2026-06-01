Ještě tenčí a lehčí než MacBook Neo. Úspěšný levný počítač od Applu má konkurenta s Windows
Boj o studenty zlevňuje notebooky. Dell s novým modelem XPS 13 útočí na Apple a naskakuje na vlnu levných počítačů. Má velmi tenké hliníkové tělo.
Trh s dostupnými notebooky se dočkal dalšího výrazného oživení. Společnost Dell představila zcela přepracovaný model XPS 13, kterým přímo reaguje na březnový příchod populárního MacBooku Neo od Applu. „Uznávám je. Je to dobrý produkt a potvrzuje existenci trhu, o kterém jsme mluvili. Rozdíl je v tom, že my jsme postavili něco lepšího,“ prohlásil podle agentury Bloomberg provozní ředitel Dellu Jeff Clarke na adresu jablečného počítače.
Dell jde proti levnému MacBooku se svým dosud nejtenčím a nejlehčím strojem v historii řady XPS. Novinka vstoupí na americký trh během července s cílem zasáhnout hlavní nákupní sezónu před začátkem školního roku. Základní cena je nastavena na 699 dolarů (v aktuálním přepočtu zhruba 14 500 korun), pro studenty pak díky časově omezené akci na 599 dolarů (12 500 korun).
Jak upozorňuje server The Verge, Dell sice dorovnává základní cenovku Applu, avšak při započtení studentských slev se MacBook Neo prodává ještě o sto dolarů levněji. Kdy bude nový Dell XPS 13 dostupný v Evropě, potažmo v Česku, zatím není známo. Pro srovnání uvádíme, že MacBook Neo tu startuje na ceně 16 990 korun, pro studenty je od 14 290 korun.
Nový Dell XPS 13:
- Cena: 699 dolarů (pro studenty 599 dolarů)
- Procesor: Intel Core 5 320, ve vyšší verzi Intel Core Ultra 7 355
- Paměť a úložiště: 8 až 32 GB RAM; 512 GB SSD (později i 256 GB)
- Displej: 13,4″ dotykový 2.5K (2560 × 1600), svítivost 500 nitů
- Konektivita: 2× USB-C (standard Thunderbolt 4 pouze u verze Core Ultra), Wi-Fi 7
- Baterie: kapacita 52 Whr, udávaná výdrž až 17 hodin streamování videa
Po designové stránce sází nový Dell na hliníkové šasi s tloušťkou necelých třináct milimetrů. S hmotností přesně jeden kilogram podlézá konkurenční MacBook Neo zhruba o dvě stě gramů. Všechny konfigurace nabídnou třináctipalcový dotykový displej s vysokým rozlišením, svítivostí 500 nitů a proměnlivou obnovovací frekvencí až 120 hertzů. Apple si přitom ty nejlepší obrazovky s rychlou odezvou tradičně schovává až pro svou dražší profesionální řadu.
Základní model startuje s procesorem Intel a kapacitou úložiště 512 gigabytů, čímž dorovnává dražší verzi jablečného konkurenta. Slabinou teoreticky může být operační paměť o velikosti osm gigabytů, byť ji lze na rozdíl od MacBooku Neo za příplatek rozšířit. Daní za extrémně tenké tělo je pak konektivita. V modelu XPS 13 jsou k dispozici dva porty USB-C a už zcela chybí klasický sluchátkový konektor. Uživatelé se tak musí spolehnout čistě na bezdrátové připojení.
Snaha ukrojit si podíl z nově se formujícího trhu dostupných a kvalitně zpracovaných počítačů není omezena jen na Dell. Minulý týden představil podobně laděný model Swift Air 14 s cenovkou 699 dolarů také tchajwanský Acer. Zájem o levnější stroje potvrzují i slova šéfa Applu Tima Cooka, podle něhož poptávka po modelu Neo dalece předčila firemní očekávání. Dell na tento trend plánuje navázat a ještě letos hodlá představit výkonnější varianty XPS určené pro náročnější uživatele.