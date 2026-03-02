Ještě větší potenciál než miliardový GymBeam? Jeho zakladatel spatřil příležitost a rozjel další firmu
Další miliardový hráč zpřístupnil své pokročilé technologie ostatním e-shopům. Podobnou cestu zvolil i Tomáš Čupr v Rohlíku.
Umělá inteligence výrazně snižuje bariéry expanze e-commerce hráčů, logistika však zůstává rozhodujícím úzkým hrdlem. „Nabízíme odpověď na tento trend,“ hlásí zakladatel pětimiliardového fitness e-shopu GymBeam Dalibor Cicman, jenž oficiálně představil platformu Boxpi. Jde o logistický produkt, který vznikl jako spin-off z infastruktury budované právě v GymBeamu a zaměřovat se má na to, aby i menší a střední e-shopy dokázaly jednoduše expandovat do zahraničí.
Cicman platformu označuje jako „Uber pro e-commerce“, v praxi propojuje e-shopy s volnými kapacitami dopravců a sítí lokálních dep, čímž zrychluje doručení, snižuje náklady a optimalizuje tok zásilek mezi zeměmi střední a východní Evropy. Boxpi původně vznikalo jako interní nástroj GymBeamu na zefektivnění doručování, a to z vlastní frustrace.
Firma totiž roky budovala vlastní logistiku, linky a přímá napojení na desítky kurýrů po celé Evropě. „Jednoduše jsme už odmítli akceptovat, že balíky chodí ‚na výlety‘ přes zbytečné mezisklady a doručení trvá dny místo hodin. Protože nám tuto rychlost a efektivitu neuměl nikdo na trhu splnit, postavili jsme si to sami,“ popisuje pro CzechCrunch Cicman. Právě tuto technologii se rozhodli sdílet i s dalšími e-shopy.
Zatímco totiž velcí hráči si dokáží vyjednat ceny a budovat vlastní infrastrukturu, menší e-shopy naráží na drahou dopravu a pomalé doručování, což snižuje jejich konkurenceschopnost. „Pokud má taková služba někde vzniknout, je to právě na Slovensku. Jsme v centru rozvinutého, ale velmi fragmentovaného regionu,“ vysvětluje šéf GymBeamu, který samotný denně vypraví 80 až 350 vozidel zajišťujících tok zboží napříč regionem.
O plánech udělat z Boxpi spin-off mluvila firma již v roce 2022, reálně však první balíčky pro externí partnery začala převážet až začátkem minulého roku. Aktuálně má platformu využívat 32 klientů, mezi nimi například Giovani, ABC Zoo nebo Artmie. I díky tomu během loňska Boxpi doručilo téměř pět milionů zásilek a dosáhlo tržeb ve výši 37,7 milionu korun, v prvním letošním kvartálu očekává již tržby 29,1 milionu.
K podobnému kroku jako GymBeam se před časem rozhodl přistoupit i zdejší online supermarket Rohlík Tomáše Čupra, když představil spin-off Veloq. Ten stojí na deseti letech interního vývoje technologického řešení, na kterém e-shop vyrostl a dále běží. I další hráči tak mají k dispozici systém, jež dokáže řídit automatizované sklady pro nákupy potravin a dopravu tak, aby bylo možné doručit je do pár hodin od objednání.
Podobností mezi Rohlíkem a GymBeamem je přitom více, zakladatelé obou firem do velké míry sází na umělou inteligenci. „Když ji někdo nevyužije, je to podobné, jako kdyby ignoroval internet,“ říkal Čupr v rozhovoru pro CzechCrunch, v němž popisoval, jak se AI prolíná do fungování celého Rohlíku i jeho vlastní agendy. Poté oznámil založení vývojářského studia, které se kolem AI taktéž točí, a rozběhl i nový startup, který díky AI šetří manuální práci týmů.
Budujeme projekt s větším potenciálem než GymBeam.
Na druhou stranu Cicman také nedávno ukazoval, jak díky AI ve firmě dokázali snížit počet zaměstnanců o šedesát, zatímco tržby během stejného období navýšili o 700 milionů korun. „To by bylo před pár lety téměř nemožné. Podle mého názoru je hlavním důvodem robotizace a velké jazykové modely,“ popsal. Mimo jiné i na pokročilou automatizaci GymBeam koncem roku získal další finanční injekci přesahující 700 milionů korun.
Boxpi se v rámci strategie aktuálně soustředí zejména na e-shopy s ročními tržbami mezi přibližně 10 až 250 miliony korun, u nichž věří, že jim dokáže pomoct s logistikou nejefektivněji. Obchodníci se na platformu napojí přímo přes API nebo plugin, o fyzickou stránku se pak stará samotné Boxpi: balíky vyzvedne ve skladu e-shopu, přepraví je přes hranice a v cílové zemi je odevzdá na finální doručení, tzv. last-mile, lokálním dopravcům. Obchodníci platí jen za doručený balík bez fixních měsíčních poplatků.
O projekt pečuje tým sedmi lidí pod vedením Adama Mončeka, kromě toho na něm participuje i Cicman společně s provozním ředitelem GymBeamu Robem Čižmárem a šéfkou logistiky Annou Spišákovou. Boxpi přitom funguje jako samostatná společnost, která je oddělená od běžné operativy GymBeamu, ten je však většinovým majitelem s podílem 75 procent. Zbylých 25 procent je vlastní entita určena pro budoucí program zaměstnaneckých akcií.
„Budujeme projekt s větším potenciálem než GymBeam,“ doplňuje Cicman, což vysvětluje tím, že Boxpi vnímají primárně jako SaaS (software jako služba) platformu, která nevyžaduje budování a vlastnění hmotné infrastruktury. „Právě díky tomu vidíme v projektu potenciál na mnohem jednodušší a rychlejší globální škálování. Z povahy tohoto byznys modelu navíc vychází, že by mohl v kratší době dosahovat vyšší profitabilitu,“ dodává Cicman.