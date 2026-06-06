Jezdit jako Tony Stark. Tohle auto má tvář Iron Mana, žene jej 1 000 koní a koupíte si ho jen stěží
Audi Nuvolari vyjede během roku 2027, několik měsíců poté, co do kin vstoupí nový avengerovský film. V něm bude hrát i představitel Iron-Mana.
Robert Downey jr. je Tony Stark alias Iron Man. Tak to prostě je, resp. bylo. A jezdil zásadně nějakým placatým Audi, nejčastěji modelem R8. Jenže oba, on i vůz, už skončili. Nebo snad ne? Ne tak úplně – Downey jr. se letos vrátí do marvelovského universa jako padouch Doctor Doom a novou tvář dostal i jeho supersport, který se vrátí v limitované podobě odkazující na legendárního závodníka Tazia Nuvolariho.
Zda se Doctor Doom, zeleně oděný zákeřný čaroděj, bude prohánět nástupcem Iron Manovy audiny, se zatím neví. Zřejmě ale ne, to spíš někdo z kladných hrdinů nadcházejícího snímku Avengers: Doomsday, který přijde do kin letos v prosinci. Na druhou stranu i Audi Nuvolari vypadá jako sci-fi přízrak.
A přízrakem má tak trochu zůstat – na rozdíl od svého předchůdce R8, kterého se mezi roky 2007 a 2024 vyrobilo na 45 tisíc kusů, jich na silnice vyjede pouze 499. Takže jde od samého začátku o extrémně limitovanou edici. K prvním majitelům mají auta zamířit zhruba půl roku po návratu Avengerů do kin.
Nové auto se jmenuje Nuvolari a je pojmenované po italském jezdci z první poloviny 20. století. Tazio Nuvolari se svého času dočkal poklony i od samotného Ferdinanda Porsche. Nuvolari byl přezdívaný il Mantovano Volante (česky Létající Mantovan) podle Mantovy, odkud pocházel.
Do dějin motorsportu se zapsal mimo jiné vítězstvím na Le Mans v roce 1933 nebo triumfem na Velké ceně Německa 1935, kde v zastaralé Alfa Romeo porazil mnohem silnější Mercedesy a Auto Uniony (což je dnes Audi). Paradoxně jediným významným závodem, který nezvládl za svého života vyhrát, měla být Velká cena Československa, jež se jezdila před 2. světovou válkou.
Nuvolari jezdil odvážně, na hraně možného, s riskem. A přesně takové hodnoty má nové Audi ztělesnit. Jeho srdcem je hybridní pohonná soustava s celkovým výkonem 736 kW, tedy 1 001 koní. Základ tvoří čtyřlitrový osmiválec s výkonem 800 koní, ke kterému se přidávají tři elektromotory – dva na přední nápravě a jeden mezi spalovacím motorem a převodovkou. Výsledkem je sprint na stovku za 2,6 sekundy a maximální rychlost přes 350 km/h.
Energii zajišťuje lithium-iontová baterie s hrubou kapacitou 7,3 kWh, z čehož je zřejmé, že na čistě elektrický provoz se tady moc nespoléhá. Tohle auto totiž není o ekologii a čisté jízdě, ale o brutálním výkonu.
Stejně jako minulé R8 sdílí i Nuvolari DNA s formulí 1 a s Lamborghini, tentokrát ale hlouběji než dřív. R8 první generace vycházelo z platformy Lamborghini Gallardo, druhá generace pak stavěla na základech Huracánu. Nuvolari jde ještě dál – karbon, aerodynamika i brzdový systém jsou přímou aplikací závodní techniky.
Nové Audi Nuvolari designově připomíná Bugatti Veyron, které je také součástí rodiny Volkswagen, a zároveň některými rysy navazuje na předchozí Audi R8. To, jak vypadá, ale není úplné překvapení, protože prototyp velmi podobný konečné podobě už značka ukázala před pár měsíci v designové Mecce světa, v italském Miláně. A když se na přední část vozu hodně upřeně zadíváte, možná tam uvidíte i výraz Iron Mana…