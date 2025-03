Nejen Robert Downey Jr,. ale i staří Profesor X či Magneto. Do nových Avengers se vrací plejáda známých tváří

Uložit 0

Které filmy z univerza Marvelu měly za poslední roky největší úspěch? Avengers: Endgame, Spider-Man: Bez domova a Deadpool & Wolverine. Co mají společného? Výrazné a oblíbené postavy, ale hlavně celou řadu malých rolí známých hereček a herců, na které marketingová kampaň lákala a pro něž se diváci nahrnuli do kin. Podobnou cestou se mají vydat také nadcházející Avengers: Doomsday – a studio teď oznámilo dlouhý seznam známých tváří, které ve filmu uvidíme.

Tou hlavní, i když oznámenou až na konci několikahodinového živého vysílání na YouTube, je samozřejmě Robert Downey Jr. Ten se do Marvelu vrátí po sedmi letech, ovšem ne jako Iron Man, ale v roli zloducha jménem Dr. Doom. Vedle něj (nebo spíš asi proti němu) opět uvidíme Chrise Hemswortha jako Thora, Anythonyho Mackieho jako kapitána Ameriku Sama Wilsona, Sebastiana Stana jako Buckyho Barnese, Paula Rudda jako Ant-Mana, Toma Hiddlestona jako Lokiho nebo Letitiu Wright jako Shuri, následovnici Black Panthera.

To je jen začátek. Následují hrdinové nové Fantastické čtyřky Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn a Ebon Moss-Bachrach, všichni z blížících se Thunderbolts* (Florence Pugh, David Harbour, Wyatt Russell, Hannah John-Kamen nebo Lewis Pullman) připomíná se Shang-Chi Simu Liu a také Tenoch Huerta Mejía alias Namor z posledního Black Panthera.

Většina z těchto jmen se dala očekávat. Překvapila ale série jmen spojená se staršími X-Meny – uvidíme Patricka Stewarta jako profesora Charlese Xaviera, Iana McKellena jako Magneta, Kelseyho Grammera jako Beasta, Alana Cumminha jako Nightcrawlera, Jamese Marsdena jako Cyclopse a Rebeccu Romijn jako Mystique. Po marvelovském debutu v Deadpool & Wolverine se vrátí i Channing Tatum. Tak nabité obsazení se naposledy skutečně objevilo naposledy před šesti lety v Avengers: Endgame.

Strategii se zcela zjevným fan servisem už ale dávno prohlédli snad všichni, co se o tvorbu Marvelu nějak zajímali, a řada lidí si v průběhu pětihodinového odhalování jmen z celé události dělala legraci. Na sociálních sítích se objevovaly memy, že se v Avengers: Doomsday vrátí například písečný červ z Duny, Laura Palmer z Twin Peaks, kočka z animované Kočičí odysey nebo Andy Serkis jako Glum z Pána prstenů.

Vyčerpaný koncept?

Snímky s „Avengers“ v názvu vždy představovaly vyvrcholení několik let budované sítě dějových linií, kde se sešlo více superhrdinů a společně bojovali proti velké hrozbě, kterou by žádný z nich nedokázal zvládnout sám. Jelikož diváci všechny jednotlivé příspěvky do MCU sledovali ve velkém a s oblibou, propojení všech do jednoho epického dobrodružství logicky znamenalo všeobecné očekávání a takřka zaručený úspěch.

První dva filmy o Avengers utržily kolem 1,5 miliardy dolarů každý, příjmy následující Infinity War přesáhly dvě miliardy a Endgame se dokonce přiblížila třem miliardám a drží status druhého komerčně nejúspěšnějšího filmu všech dob. Lze očekávat, že i Doomsday nebude mít zásadní problém najít si diváky, jeho pozice ovšem bude o poznání složitější než u jeho komiksových sourozenců.

Takzvaná čtvrtá a pátá fáze MCU, počínající Black Widow a končící Thunderbolts* letos v květnu, byly jednoduše zklamáním, pro kritiku, diváky i studio samotné (třeba žalostné příjmy The Marvels Disney, pod které značka Marvel spadá, po pár týdnech raději přestalo zveřejňovat). Nejen, že většině vydaných filmů se nedostalo příliš kladných hodnocení ani závratných výdělků jako v minulosti, většinoví diváci se v komplikovaném multiverzu už dávno ztrácejí a nemají o to, co se děje, moc velký zájem.

Marvel nepochybně právě na tento problém reaguje nezvyklým započetím marketingové kampaně, která rovnou prozrazuje, na co se máme těšit. Už samotné znovuobsazení Roberta Downeyho Jr. a návrat režisérského dua bratrů Russoových daly jasně najevo, že studio se ze všech sil snaží zopakovat to, co fungovalo v minulosti.

Jenže je otázka, zda hvězda Downeyho Jr. bude zářit dostatečně jasně i v jiné než jeho snad nejikoničtější roli. A Russoové mají za sebou obří, ale neúspěšné blockbustery The Gray Man a Pasáž, kterou jsme nedávno ostře zkritizovali.

Na druhou stranu, bolestivě pomalou pětihodinovou jízdu kamery kolem řady prázdných křesel se jmény na YouTube živě sledovalo asi sto tisíc diváků a Avengers: Doomsday bylo v té době nejpopulárnější téma na sociální síti X. Že na to vše stačil pouhý seznam jmen, o něčem vypovídat musí. Disney bude doufat, že doba velkých komiksových událostí ještě není zdaleka u konce. Natáčení Avengers: Doomsday začalo včera, do kin film dorazí 30. dubna příštího roku.