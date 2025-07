Jsou to realiťáci, ale vymysleli projekt, který ukáže lidem domov dřív, než stojí. Dali do něj miliony

Uložit 0

Říká se, že je lepší vyhořet než se stěhovat. Nepřejte si vědět, co říkají ti, kdo svůj domov rekonstruují nebo staví od základu nový. Nejde jen o to sehnat řemeslníky. Jde také o to udělat vše správně, aby dveře nedrhly, postel se vešla a obklady nepůsobily jako pěst na oko. Robin a Denisa Hoškovi tohle všechno vědí. I proto, že se v nemovitostech už pár let pohybují. A tak letos v dubnu spustili projekt, kde lidé mohou svůj domov vidět, aniž by ještě stál.

„Sami jsme si vyzkoušeli, jaké to je něco stavět. Navíc máme realitní kancelář, takže se setkáváme z mnoha klienty a víme, jak reagují na nemovitosti v původním stavu nebo pokud jsou nedokončené. Mají trochu problém si to všechno představit. Prodáváte vizi. My jsme se rozhodli prodávat reálný obraz,“ líčí Robin Hošek. S manželkou Denisou mají v Brně realitní kancelář Hošek Estate a staví tam i malý bytový dům.

Jsou to žena a muž činu, řeklo by se. Svoje podnikání chtěli ale posunout ještě dál a pro svoji realitku vytvořit konkurenční výhodu. Tak vzniklo Spacely. Projekt, který umožní lidem projít si svůj domov ještě předtím, než je postavený, a to včetně celého interiéru.

Spacely tvoří v zásadě dva přístupy. Ten první je 2D. V hale o velikosti 550 metrů čtverečních Hoškovi dokážou na podlahu zobrazit půdorysy projektu v reálné velikosti. Ten druhý je 3D. Když si člověk nasadí brýle, může se ve virtuální realitě na budoucí domov přímo podívat a projít si ho z rohu do rohu.

„Máme výkonné projektory a umíme zobrazit půdorys velký až 250 metrů čtverečních ve velikosti jedna ku jedné,“ líčí Hošek. Největší přidanou hodnotu má mít tato služba pro lidi, kteří si staví dům, případně od základu rekonstruují byt a mění příčky. Pokud si totiž člověk stavbu prohlédne ještě předtím, než se reálně pustí do jejího budování, předejde se mrzení ze špatně vyprojektovaného domova. Jakákoliv změna v průběhu prací je velmi nákladná, ne-li nemožná. „Zeptejte se někoho, kdo stavěl. Velmi pravděpodobně vám řekne, že by chtěl něco změnit,“ říká Denisa Hošková.

Kromě velké plochy a projektorů přidali Hoškovi do haly také různý nábytek. Je na kolečkách, takže se s ním dá volně v prostoru pohybovat, jezdit s ním tam a zase zpět, otáčet ho – všechno to, co se pak v reálném bytě při vymýšlení, kde co bude stát, dělá už mnohem obtížněji.

„Na papíře to většinou všechno vypadá velmi pěkně, v reálu je to ale něco jiného. V poslední době jsme měli několik klientů, kteří stavěli velké domy. Na místě, v hale, udělali spoustu změn, měnili příčky a podobně. Vyzkoušeli si, jak vnímají prostor celkově. Je hezké pozorovat lidi, jak si tu říkají: ,Sakra, proč nás to vlastně nenapadlo dřív?’“ vypráví Hošková.

Projekce na podlahu fungují v Austrálii nebo v Americe, Hošek to kdysi zahlédl na internetu. „Nevěděl jsem ale pořád, jak to vlastně obchodovat. Až pak mi to secvaklo. Uděláme 2D projekci, kterou posuneme do 3D. Je to tedy druhá fáze projektu, kterou jsme si vyvinuli úplně sami,“ uvádí.

Ať už stojíte v hale, kde je na podlaze nakreslený půdorys vašeho budoucího bytu, nebo například venku na louce, Spacely dokáže prostor načrtnout do mnohem většího detailu. V jednotlivých místnostech je možné se podívat, jak vypadá podlaha, zdi či obklady a jedním pohybem ruky je vyměnit za jiný dekor.

Pokud se totiž majitel nemovitosti nemůže například rozhodnout mezi několika konkrétními variantami, Spacely je do programu přímo nahraje. Stačí poslat obrázek nebo link na webové stránky produktu. Co se půdorysu týče, je možné poskytnou projektovou dokumentaci, kterou tu očistí od všeho dalšího, teoreticky ale stačí i půdorys nakreslený rukou.

„Virtuální realitu má i konkurence, většinou ale využívá různé body, přes které se člověk přesouvá a podobně, tím si neuděláte reálnou představu o prostoru, protože se někam dostanete, podíváte se a zase jdete jinam. My máme program, ve kterém můžete reálně chodit, když uděláte krok, pak ho uděláte i v místnosti,“ říká spoluzakladatel firmy a jeho žena dodává: „Chtěli jsme, aby už nešlo jen o představivost, ale aby se člověk skutečně dostal do reality. Když v tom pár minut chodíte, tak vám to připadá, jako že už jste opravdu doma.“

Dokonce je možné zobrazit budoucí dům na konkrétním stavebním pozemku. Člověk se na něj může podívat, obejít si ho, dojít si dovnitř, podívat se, jak budou vypadat výhledy ven. Pokud chce někdo katalogový dům a rozmýšlí se mezi několika typy, pak lze na místě v pár vteřinách zobrazit všechny.

„Naším klientem je i jeden brněnský developer. Má hrubou stavbu, začal prodávat. My můžeme zajistit prohlídky, kde to lidé uvidí už v dokončeném stavu, bez toho nepořádku okolo, bez cihel, které opticky zmenšují,“ říká Hošková.

Brněnskou halu, kde je možné projektovat půdorys, má Spacely otevřenou teprve od dubna, brzy by ale měl přibýt také prostor v Praze 5. Ideální je totiž nejdřív se přijít podívat na půdorys, případné změny pak Spacely zapracuje do zobrazení ve virtuální realitě, aby je klient viděl s nimi. Za balíček 2D a 3D lidé zaplatí 38 tisíc korun bez daně.

Hoškovi by rádi program prosadili také u developerů. Na jeho představení v Brně jich dorazila zhruba sedmdesátka a s prvními Spacely už spolupracuje. Podnikatelé dokonce navázali i partnerství na Slovensku, kde budou Spacely využívat na jednom velkém projektu v Bratislavě. Rádi by se přitom dostali do fáze, kdy klient bude podobnou službu přímo vyžadovat.

„Všechno se vyvíjí, videa taky začalo dělat prvních pár firem a dnes je to standard,“ míní spoluzakladatelka firmy. Spacely se obrací také na architekty, projektanty či stavební firmy. Hoškovi ladí rovněž spolupráci s prodejci nemovitostí v Dubaji, aby lidé, kteří si chtějí koupit nemovitost v zahraničí, mohli například na dálku vybrat favority a obejít pak už jen je.

Aplikaci manželé vymysleli, pak poptali několik vývojových firem. U každé objednali demo, i díky tomu se nakonec rozhodli pro někoho jiného, než byl původní favorit a jsou za to rádi. Na vývoji se podílela česko-americká firma, která má pobočku v Silicon Valley. „Jsme jediný jejich český zákazník,“ směje se Hošek. O koho konkrétně jde, ale přiblížit nechce. Celý vývoj drželi manželé v tajnosti, vědělo o něm jen pár lidí a s vývojáři měli dokonce i smlouvy o mlčenlivosti. „Chtěli jsme s tím vyrazit do světa nečekaně,“ vypráví Hošková.

A jak velká to byla investice? „Velká,“ smějí se manželé. „Pár větších bytů by to bylo,“ dodávají a pak upřesňují, že šlo o miliony, které na vznik Spacely dali ze svého. „Hodně tomu ale věříme,“ říkají. Program teď mají v plánu pilovat k naprosté dokonalosti. O nápady rozhodně nouzi nemají. Týká se to všech jejich projektů. V bytovém domě, který staví, teď třeba chtějí byty prodávat stejně jako v Dubaji. „Uděláme tomu nějaký marketing a pak uspořádáme event, kde zkusíme všechny byty prodat najednou. V Dubaji se takhle prodá celý projekt a developer za pár minut vydělá třeba dvě a půl miliardy,“ líčí Hošek.