K hudbě ho přivedlo koktání, dnes pomocí programu pomáhá ostatním zahrát si oblíbenou skladbu

Snad každému amatérskému hráči, který má doma piano nebo kytaru, se někdy stalo, že jeho plán zahrát si svou oblíbenou skladbu ztroskotal na nedostupnosti akordů nebo not. Odposlouchat je z nahrávky je obvykle výsadou těch s absolutním sluchem a přepisování skladby do notového zápisu trvá dost dlouho na to, aby náhlý záchvěv nadšení pominul a zanechal po sobě jen pachuť neschopnosti.

Právě toto dilema se rozhodl vyřešit tým studentů v čele s Andrewem Carlinsem ze Stanfordské univerzity, které spojila láska k hudbě a fascinace technologiemi. „Jako hudebníci, kteří tento problém sami zažili, jsme se rozhodli využít umělou inteligenci k tomu, aby byla tvorba, hraní a učení hudby dostupnější a zábavnější pro všechny,“ uvádějí autoři programu s názvem Songscription na webu.

CEO startupu Carlins má k hudbě ale ještě hlubší vztah. „Jakožto člověk, který v dětství koktal, jsem brzy zjistil, že mi hudba umožňuje se vyjádřit a mluvit plynule. Uvědomil jsem si, jak moc dokáže povzbudit, a snil jsem o tom, že jednou pomůžu lidem, aby pro ně bylo jednodušší hudbu hrát, učit se ji a sdílet ji s ostatními,“ píše Carlins pro The Times of India.

Takzvaný „Shazam pro notový zápis“, jak tvůrci software označují, cílí jak na amatérské hudebníky, tak na profesionály. Podle zakladatele jej na konci června využilo více než 3 000 uživatelů napříč 150 státy a počet nových každý měsíc o 60 % roste, píše Carlins v The Times of India.

Songscription funguje na základě freemium modelu, kdy jsou základní funkce dostupné zdarma. Placená Pro verze za 29,99 dolaru měsíčně určená hudebníkům a pedagogům nabízí větší množství přepisů a delší stopáž. Třetí variantu předplatného je pak možné přizpůsobit na míru konkrétním požadavkům.

Bez registrace je dostupná velmi omezená nabídka, je tedy lepší se zdarma zaregistrovat. Následně je pouze potřeba vybrat skladbu, vložit její odkaz na YouTube, případně mp3 soubor, a vybrat nástroj, který má program na základě nahrávky přepsat do not. Momentálně je možné vybírat jen z piana a beta verze flétny, akustické kytary nebo houslí.

Software pak skladbu několik desítek vteřin zchroustává a rovnou zobrazí notový zápis. Ten je možné přehrát a v případě nepřesností kliknutím na tlačítko Edit Score upravovat. U Pro verze je také možnost transpozice, tedy změny tóniny skladby.

Autoři mysleli i na ty, kteří notový zápis číst neumí. Podobně jako u softwaru Guitar Pro, který slouží pro tvorbu, editaci a přehrávání kytarových tablatur (hmatů), generuje Songscription vizuální pomůcku ve formě klaviatury, která v reálném čase zobrazuje, které klávesy je třeba stisknout. Skladba se přitom zároveň přehrává, takže si ji může uživatel rovnou zahrát – stačí sledovat video a hrát podle něj.

Jak si tedy program s vybranými skladbami poradil?

Nejlépe fungoval přepis klavírních skladeb. Pro tyto účely vybrala redakce skladbu Bohemian Rhapsody od skupiny Queen. Ta je z harmonického hlediska o něco složitější, jelikož se v ní mění tóniny. A právě s tím si umělá inteligence nedokázala úplně poradit. Namísto originální tóniny B dur se dvěmi béčky odhadla tóninu jako Es dur se třemi béčky. Mimo to ale zápis do velké míry odpovídá a k zahrání si písně pro radost určitě poslouží.

S klasickým klavírním kouskem Clair de Lune skladatele Clauda Debussyho si program poradil lépe. Správně odhadl jak tóninu, tak atypické taktové předznamenání. O něco spornější je pak zápis rytmický, který v některých částech neodpovídá originálu, lepší je v tomto případě držet se ucha a metronomu.

Podobně dobře funguje Songscription i pro akustickou kytaru. U klasické Španělské romance vhodné pro začátečníky se AI software moc nezapotil. Čelo se ale orosí všem kytaristům, kteří jsou zvyklí číst akordy místo not. Ty totiž Songscription prozatím nenabízí.

Mnohem horší výsledky se dostavily při pokusech o přepis houslí nebo flétny. S Vivaldiho Jarem si software neporadil ani v orchestrální verzi, ani v případě houslí doprovázených pouze pianem. Tato verze dopadla paradoxně ještě hůře.

Obdobně tragický výsledek se dostavil u skladeb se zobcovou nebo příčnou flétnou. „Flute“, kterou lze v nabídce programu zvolit, je v češtině ekvivalent příčné flétny. S vloženou nahrávkou jednoduché znělky z Game of Thrones zahrané na příčnou flétnu si ale software neporadil. Vyzkoušeli jsme tak nahrávku více rozšířené flétny zobcové, která se do angličtiny překládá jako „recorder“, ani v tomto případě ale program nevygeneroval nic, co by se podobalo originálu.

A jaký je tedy verdikt?

Prozatím nejspíš jen „lepší, než nic“. Respektive pro amatérské hráče na piano a klasickou kytaru může být Songscription do velké míry nápomocný. Na výsledek se nedá spolehnout, může však posloužit jako dobrý základ. Houslisté a flétnisté si ale na použitelné přepisy budou muset ještě počkat.

Tým Andrewa Carlinse plánuje program vylepšovat, doplnit jej o další nástroje, přidat možnost přepisů více stop nebo nabídnout uživatelům funkci hudebních aranží. K vylepšování softwaru určitě přispěje fakt, že projekt obdržel počáteční investici od fondu Reach Capital a byl zařazen do startupového akcelerátoru Stanfordské univerzity StartX.