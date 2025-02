Kam se poděla Hawk Tuah Girl? Sprosťárna jí přinesla slávu, pak ale zjevně podvedla lidi s kryptem

Uložit 0

Nikdy v životě by nečekala, že dosáhne ohromné slávy jen kvůli jedné přisprostlé hlášce. Jenže její slova doslova přes noc obletěla svět – a na sociálních sítích se Hailey Welch stala hvězdou se stovkami milionů zhlédnutí. Přitom jí stačilo říct něco tak primitivního jako „hawk tuah and spit on that thang“ v kontextu intimních hrátek. Jak už to ale občas bývá, sláva je vrtkavá dáma. A takzvaná Hawk Tuah Girl udělala něco, co jí hřebínek zase velmi rychle srazilo. Od té doby nikdo neví, kde je jí konec.

Dvaadvacetiletá rodačka z Tennessee byla ještě před rokem naprosto neznámou dívkou. Pracovala v továrně na pružiny a žila běžným mladistvým životem na americkém jihovýchodě. Jakmile ale vyrazila na jeden z country festivalů, kde si ji náhodně vybrali na rozhovor pro youtubový kanál Tim & Dee TV, všechno se změnilo.

Na lacinou otázku, po čem si myslí, že muži v posteli šílí, odpověděla dnes už kultovní odpovědí: „You gotta give ‚em that ‚hawk tuah‘ and spit on that thang.“ V překladu tak myslela, že je „potřeba nabrat v ústech sliny a na tu věc plivnout“. A tou věcí myslela pánské přirození. Nic důmyslného, pro starší generace možná pohoršujícího, ale zabralo to.

Hawk Tuah #HawkTuah

Nashville, TN Two women were asked, „What’s one move in bed that makes a man go crazy every time?“ The unnamed blonde woman, now known as the Hawk Tuah Girl, responded with a Southern drawl, „Oh, you gotta give him that hawk tuah and spit on that thang! pic.twitter.com/SGKlhM4gFP — JereMemez (@Jere_Memez) June 21, 2024

Její odpověď byla prakticky hned vyříznuta do krátkého videa, které se začalo šířit sociálními sítěmi. TikTok i Instagram byly zaplaveny takzvanou Hawk Tuah Girl, která se díky své hlášce stala senzací. Nikdo přitom neznal ani její pravé jméno, o to zajímavější celá situace byla. A Hailey Welch věděla, že toho musí využít.

Pěkně po americku odešla z práce a začala na své sprosťárně stavět byznys. Nejen, že spustila vlastní e-shop s tematickým oblečením, díky němuž mohli hlášku Hawk Tuah lidé nosit i na kloboucích, ale také rozjela podcastovou sérii Talk Tuah a založila i seznamovací aplikaci pro generaci Z.

Odhadovalo se, že na tom všem vydělává miliony dolarů, jenže pak přišlo něco, co pošramotilo renomé už několika influencerům před ní. Vrhla se totiž do kryptoměn. Ne však jako investorka, ale jako tvůrkyně vlastního tokenu $HAWK, který začátkem prosince nabral nevídané síly, definované tržní hodnotou okolo půl miliardy dolarů.

Stejně tak rychle jako vyletěl, ale i spadl. Během několika hodin po spuštění se jeho hodnota propadla na pouhých zhruba šedesát milionů dolarů a investoři měli jasno. Podle nich šlo o klasický pump and dump, kdy si tvůrci kryptoměn nakoupí její velké množství za nízkou hodnotu a uměle ji zvyšují tím, že o ní všude mluví a tlačí ji třeba na sociálních sítích.

Hawk is live!!! HAWKThXRcNL9ZGZKqgUXLm4W8tnRZ7U6MVdEepSutj34 pic.twitter.com/9GFgYwpeFA — Haliey Welch (@HalieyWelchX) December 4, 2024

Jakmile pak ale cena dosáhne maxima, svůj podíl prodají, aby vydělali. Tím pádem nechají na holičkách důvěřivé investory, kterým nezbude nic. „Vygenerovali jste přes milion dolarů jen na poplatcích,“ napsal v souvislosti se zjevným podvodem Stephen Findeisen alias Coffeezilla, který dříve odhalil i velký cryptoscam influencera Logana Paula.

Kryptoměnové podvody se navíc jen stěží odpouští, proto byla na Welch a její tým tentýž měsíc podána žaloba, což mimo jiné způsobilo, že se kdysi oblíbená Hawk Tuah Girl naprosto odmlčela. A veřejnost o ní nic neví.

Poslední příspěvek na Instagramu, kde ji sleduje 2,6 milionu lidí, má z 20. prosince. Na sociální síti X také aktivní není – a poslední epizoda jejího podcastu, ironicky nazvaná jako How to Avoid Getting Cancelled, vyšla 3. prosince.

Sláva jedné z nejpoutavějších influencerek loňského roku tak vymizela jen proto, že se nechala chytit do výdělečné kryptoměnové pasti. Její poslední veřejné vystoupení bylo ujištění, že pracuje na nápravě škod, ale od té doby, tedy od 20. prosince, o ní není slyšet. Objevovaly se i velké spekulace, zda náhodou Welch nezemřela, to ale nikdo dosud nepotvrdil.