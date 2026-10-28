Kanadský výrobce levných střel proti dronům získal přes 400 milionů korun. Kolo vedl český fond
Fond Tech Horizons, jehož hlavním investorem je skupina CSG, vedl kolo Series A do kanadského startupu NVD.
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Kanadská firma North Vector Dynamics (NVD), která vyvíjí levné střely proti dronům, uzavřela investiční kolo Series A za více než 20 milionů dolarů, v přepočtu přes 400 milionů korun. Vedl ho český fond Tech Horizons, jehož hlavním investorem je skupina CSG miliardáře Michala Strnada. Kolo oceňuje firmu z Calgary na více než 90 milionů dolarů, tedy přes 1,9 miliardy korun.
Pro Tech Horizons jde o druhou investici do stejné firmy, do NVD vstoupil letos v květnu jako vůbec první evropský investor. „Bývalí profesoři inženýrství a vědci z NASA dokázali spojit špičkový výzkum s řešením jednoho z největších problémů současných ozbrojených konfliktů – jak ekonomicky efektivně chránit vojáky a kritickou infrastrukturu před masově nasazovanými drony a vyčkávací municí,“ uvedl partner fondu Matej Luhový.
Za tyto peníze chce NVD rozšířit výrobu a montáž, zajistit si odolnější dodavatelský řetězec a otevřít pobočky v USA a Evropě. Spolu s Tech Horizons se do kola zapojily převážně kanadské fondy ONE9, Garage Capital, Ripple Ventures, Feld Ventures a Conconi Growth Partners. A také samotná skupina CSG, která do NVD vstoupila jako strategický investor.
Firma sází na nepoměr, který naplno ukázala válka na Ukrajině. Útočný dron Šáhid-136 stojí podle odhadů amerického think-tanku CSIS zhruba 450 tisíc až milion korun. Když proti němu obrana nemá nic levnějšího, sahá po řízených střelách. Jedna do systému Patriot přitom vyjde na 85 až 110 milionů korun.
Střela CM-70 SPEAR od NVD dokáže zneškodnit menší a střední drony i vyčkávací munici, tedy bezpilotní prostředky, které se samy navádějí na cíl, a to za zlomek ceny konvenčních řízených střel. Váží tři kilogramy, letí rychlostí až 900 kilometrů za hodinu a k cíli ji navádí laser s pomocí umělé inteligence. Ostrými střelbami už podle firmy prošla. Její vývoz nepodléhá americkým exportním omezením ITAR a díky otevřené architektuře je možné střelu zapojit do stávajících vícevrstvých systémů protivzdušné obrany. NVD ji od začátku navrhla pro sériovou výrobu, aby armády dokázaly doplňovat zásoby i během intenzivních bojů.
Bývalí profesoři inženýrství a vědci z NASA dokázali spojit špičkový výzkum s řešením jednoho z největších problémů současných ozbrojených konfliktů.
NVD založili v roce 2022 bývalí profesoři leteckého a kosmického inženýrství se zkušenostmi z aplikovaného výzkumu pro NASA. Strategickým poradcem je generál ve výslužbě Tom Lawson, bývalý náčelník kanadského generálního štábu. Vývoj CM-70 podporuje kanadská vládní agentura pro obranný výzkum DRDC – na začátku ho financovala, teď pomáhá s testy. Na zakázku kanadského ministerstva obrany společnost vyvíjí také pokročilé hypersonické technologie a systémy pro zachycování vysokorychlostních vzdušných hrozeb.
Skupina CSG vedle munice a vozidel posiluje i v protivzdušné obraně. Letos v červnu představila vícevrstvý systém Trident a střela CM-70 v něm má podle zástupců skupiny obsadit nejnižší vrstvu určenou proti dronům. V Kanadě navíc CSG letos investuje opakovaně – v říjnu koupila 9,5procentní podíl ve vesmírné firmě MDA Space a stala se jejím největším akcionářem.
Kromě peněz má investiční kolo NVD přinést i průmyslové zázemí. CSG nabízí výrobní kapacity, začlenění technologií NVD do vlastních obranných systémů a přístup na evropské trhy. „Nové investiční kolo nám přináší nejen prostředky pro další růst, ale také strategické partnery, kteří nám pomohou urychlit vývoj, rozšířit výrobu a dostat naše technologie k zákazníkům v Kanadě, Evropě i dalších spojeneckých zemích,“ uvedl spoluzakladatel a generální ředitel NVD Paul Ziadé.
Skupina CSG je hlavním investorem venture kapitálového fondu Tech Horizons, který se zaměřuje na perspektivní technologické firmy ze zemí NATO a jejich spojenců. Fond spravuje tým zkušených investorů a soustředí se především na oblast obranných a bezpečnostních technologií. Podporuje firmy vyvíjející inovativní řešení s vojenským i civilním využitím, od pokročilých obranných systémů přes ochranu dat až po technologie posilující bezpečnost a odolnost kritické infrastruktury, institucí či států.