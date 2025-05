Kasárna Karlín chystají znovuotevření. Zatím jen venku, na úpravy žádají příspěvek od lidí

Uložit 0

Je to skoro rok, co karlínská kasárna zavřela. Provoz s bohatým venkovním prostorem čekal hlavní sezónu, místo toho byla zavřená vrata a brzy na to kasárna obehnala červenobílá páska. Teď to ale vypadá, že po roce by se tu mohli znovu objevit lidé. Zatím venku.

„Přestáli jsme s vámi rok tvrdého zákazu a podařilo se nám najít první řešení, jak co nejdřív zpřístupnit oázu ve městě – nádvoří Kasáren Karlín,“ uvedli provozovatelé na webu darujme.cz. Tady žádají příznivce o 190 tisíc korun. Za ně chtějí zřídit WC kontejnery, zlikvidovat nevyhovující prvky, mezi které patří například sauna, a postavit venkovní bary a zázemí. A pak otevřít pro ryze venkovní provoz.

„Tohle všechno nezvládneme bez vás, proto prosím, přispějte nám ve sbírce. Díky penězům, které vybereme, uděláme vše, co je potřeba, a pak se potkáme na nádvoří a odstartujeme nový začátek kasáren,“ dodal jeden z provozních Matěj Velek ve videu připojeném ke sbírce. Na dotaz, na kdy otevíračku někdejšího armádního ubytování plánují, zatím ale Velek odpovědět nechtěl.

Foto: Prague.eu Kasárna Karlín z ptačí perspektivy

Že se ale v brzké době schyluje ke změně, potvrdil pro CzechCrunch pražský radní pro majetek Adam Zábranský. „Usnesení stavebního úřadu, na základě kterého se kasárna musela zavřít, se týkalo vnitřní části,“ vysvětlil Zábranský. Provozovatelé navíc mají stále platnou smlouvu, která je uzavřená s městskou společností Trade Center Praha.

V tuto chvíli mají s městem stejnou smlouvu, jakou měli i se státem. Ten vlastnil kasárna dřív, Praha je získala směnou na začátku loňského roku. Pár měsíců na to provoz zavřel stavební úřad, Praha 8 se následně ohradila, že s provozovateli vede řízení už třetím rokem, během toho času žádá o uvedení provozu do souladu se zákonem.

Původní smlouva byla každopádně na výpůjčku, to znamená, že až dosud se za prostory neplatili žádné pronájmy. Stát tehdy podobnou smlouvu uzavřel proto, že skupina, která tu později provoz rozjela, si prostory uzpůsobila a na svoje náklady také opravila. Město ale nyní chystá smlouvu novou.

„Nově by mělo jít o smlouvu nájemní, která bude mít navíc různé doložky. Týkají se například omezení hluku, aby nedocházelo k obtěžování obyvatel, kteří bydlí v okolí,“ popisuje Zábranský. Platit začne v okamžiku, kdy stavební úřad Prahy 8 povolí provoz. To by se podle radního pro majetek mohlo stát v řádu týdnů až měsíců. Provozovatelé o povolení k užívání staveb zažádali před rokem. V mezičase přitom došlo i ke změně územního plánu. Ten původně území předurčoval k armádním účelům, nyní je to na smíšené městské centrum.

Praha má s územím velké plány. Metropole chce, aby kasárna měla různé funkce. Hovoří se o vědecko-technologickém parku, zázemí pro startupy, ale i o bydlení či gymnáziu. Prostor by mohla také využívat Vysoká škola umělecko-průmyslová, se kterou už hlavní město jednalo. „V projektu je před námi ještě spousta práce. Chceme, aby zde vznikl společenský, ale i finančně udržitelný a kvalitní veřejný projekt. Takový, který přinese pozitiva přirozeného městského centra se širokou škálou funkcí,“ uvedl náměstek pro územní rozvoj Petr Hlaváček.