Cena kávy neustále roste a zdražují i české pražírny. Kaváren se to zatím dotkne spíš jen nepatrně

Lidé si čím dál tím více potrpí na výběrovou kávu a její spotřeba rok od roku roste. Když pak její největší exportéry – Brazílii a Vietnam – postihnou extrémní sucha, podepíše se to na celém kávovém trhu. Loni cena kávy vzrostla o 70 procent a letos již o dvacet, a dosáhla tak historického maxima. Jedna libra (0,45 kg) stojí nyní minimálně 4,3 dolaru, což je o 1,2 dolaru víc než loni. Kdy se to promítne i do cen v kavárnách?

„Káva z Brazílie za rok zdražila o více než sto procent,“ říká pro CzechCrunch Ondřej Sejk z pražírny Beansmith, která se specializuje na výběrová zrna. A potvrzuje to i analytik finančních trhů z XTB Marek Nemko. „Cena kávy pro spotřebitele vzrostla v lednu o 14 procent v porovnání s minulým rokem. Na druhou stranu burzovní cena zelené kávy stoupla výrazně víc – tam je to opravdu o více než sto procent,“ vysvětluje.

„Naši nejlevnější kávu jsme museli zdražit o 15 procent, a to jsme ještě zareagovali včas. Brazilská káva je naše stálice a patří k těm levnějším. Minulý rok tvořila 39 procent naší produkce,“ dodává Sejk.

Podobně na tom jsou i větší české pražírny „Kvůli rostoucím nákladům plánujeme v nejbližší době zdražení asi o 15 procent, zejména u káv z Brazílie a Latinské Ameriky,“ přitakává Ondřej Hurtík, zástupce majitele největší české pražírny s výběrovou kávou Doubleshot.

Brazílie je obecně největším producentem arabiky, kávové odrůdy, která mívá bohatší chuť, je kyselejší a nalezneme ji ve většině výběrových kaváren. Ve Vietnamu se pěstuje naopak robusta. Ta je klíčová v masové výrobě kávy. Cena roste ale u obou, a to převážně kvůli vysoké poptávce, kterou farmáři obou kávových velmocí nejsou schopni naplnit.

Brazílii totiž nedávno postihlo nejhorší sucho za posledních 70 let, trvalo od poloviny roku 2023 až do srpna 2024, což bylo těsně před vrcholem období sklizně. To trvá od května až do září. Nedostatek vody zasáhl přes pět milionů kilometrů čtverečních, což je víc než polovina celé Brazílie. A i když státy, které jsou největšími kávovými producenty, nebyly zasaženy tak silně jako třeba centrální oblasti, jejich loňská sklizeň byla oproti roku 2023 značně nižší.

„Brazílie je ohromný kolos, co se týče množství vypěstované kávy, proto bývá cena tamních zrn nejnižší,“ vysvětluje Sejk, proč je Brazílie na trhu zásadní. Příčinou nízkých cen je i metoda sběru kávových třešní, v nichž se skrývá samotné zrno. Zatímco v Etiopii, Keni nebo Salvadoru se třešně sbírají ručně podle jejich zralosti, v Brazílii jsou ke sběru využívány stroje připomínající kombajny.

Stačí, aby se rozšířila zpráva o možné špatné sklizni, a ceny okamžitě letí nahoru

Ty nesbírají jednotlivé plody, ale zčesávají celé větve, a to i s listím. A jelikož tak není poznat, která třešeň je už zralá a která ne, sklizeň probíhá až na samotném vrcholu sezony – aby co nejvíce třešní stihlo uzrát. A proto když přijdou sucha, následky jsou obrovské.

Dlouhotrvající sucho ale zničí úrodu nehledě na způsob sběru, vietnamské farmáře tak nezachránil ani ten ruční. Vietnam loni v květnu postihly rekordní teploty, které zapříčinily sucha trvající až do září, kdy ještě k tomu zemi postihl tajfun Yagi. Nejsilnější tajfun, který do země dorazil za posledních 70 let.

Foto: 300 km Koncové ceny kávy by se současné zdražování zatím dotknout nemuselo

Environmentální změna a s ní spojené výkyvy počasí nejsou ale jediným důvodem aktuálního růstu cen. „Káva je komodita obchodovaná na burze a její cena se řídí nejen reálnou nabídkou a poptávkou, ale i spekulacemi, podobně jako zlato nebo akcie,“ vysvětluje Hurtík, jak je cena kávy citlivá. „Stačí, aby se rozšířila zpráva o možné špatné sklizni, a ceny okamžitě letí nahoru. A to i když k žádnému propadu produkce reálně ani nedojde.“

Zároveň vnímá, že si lidé čím dál tím více potrpí i na kvalitní kávu, a poptávka po ní proto roste. „V posledních letech objem prodané kávy stabilně roste, a to hlavně díky rostoucímu počtu zákazníků, kteří přecházejí od běžné kávy k té výběrové. Tím si výběrová káva postupně ukrajuje stále větší podíl na trhu. Spotřebitelé jsou dnes náročnější, zajímá je nejen chuť, ale i původ a udržitelnost produkce.“

Trend výběrové kávy ale už dávno nepatří jen Západu. Touha po ní vzrůstá globálně – a nejvíce v jedné z nejlidnatějších zemí světa, kde donedávna dominoval čaj, tedy v Číně. Za posledních pět let tam vzrostla konzumace kávy dvojnásobně. A to nejen té výběrové.

Obzvlášť pak v čínských velkoměstech, kde nejen mladí lidé přebírají západní trendy. Pomáhá tomu i růst střední třídy a rozvoj místních kávových řetězců – třeba Luckin Coffee, čínská verze Starbucksu, funguje od roku 2017 a od té doby otevřela 20 000 poboček. Jen za minulý rok jich přibylo šest tisíc, takže více než čtvrtina celkového počtu.

Nárůst burzovních cen byl dvojnásobný, takže to vliv na ceny kaváren bude mít.

Spotřeba kávy ve světě stoupá v průměru přibližně o dvě procenta ročně, zato v Číně je to 15 až 20 procent. Průměrný čínský občan zkonzumuje zhruba jeden kilogram kávových zrn za rok, v Evropě se tohle číslo pohybuje od pěti do sedmi kilogramů na hlavu. Čína je ale druhý nejlidnatější stát na světě s 1,4 miliardy obyvatel. Když tedy každý čínský občan spotřebuje jen o 100 gramů kávy ročně víc, na světovém trhu vznikne poptávka po 140 tisících tunách, což odpovídá spotřebě menšího evropského státu, třeba Slovenska.

Vzhledem k rostoucí chuti a nepředvídatelným klimatickým změnám bude káva navíc pravděpodobně ještě zdražovat. Pomáhají tomu i panické nákupy investorů a cla z USA. A i kávoví giganti už na rostoucí ceny zrn zareagovali zdražením svých produktů. Jen Lavazza zdražila za rok 2024 třikrát, ale letos stoupají ceny ještě rychleji a společnost očekává nárůst cen až o 25 procent. Podobně to vidí i ředitel firmy Julius Meinl Václav Lednický, která dodává kávu do gastropodniků. Podle něj káva obchodních pultech zdraží o 15 až 20 procent, jak uvedl pro server Kurzy.cz.

Foto: Depositphotos Káva pomalu zdražuje i v českých podnicích

V kavárnách by se ale ceny měly ještě chvíli udržet. „Zdražuje jen cena vstupní suroviny, ne výrobní náklady,“ přibližuje problematiku Sejk. „Aktuálně jsme nuceni zdražovat pouze kávu z Brazílie, a tu máme již zakontraktovanou. Uvidíme, za jaké ceny budeme kupovat zrna v období sklizně na jaře. To by se do cen kávy promítlo během léta,“ uzavírá.

V podobném duchu mu přitakává i Hurtík z Doubleshotu „My kávu kupujeme tak o 20 procent dráž, a i když jsme zdražili, tak cena suroviny je pro kavárny jen malá část nákladů. Espresso ve výběrových kavárnách bude dražší maximálně o korunu.“

V jiných koutech světa se ale už zdražení kávy v kavárnách projevilo, třeba v americké Kalifornii se cena jednoho šálku zvedla už o sedm procent. Marek Nemko ale souhlasí s tím, že nárůst cen v kavárnách by u nás měl být mírnější, „Nárůst burzovní ceny byl opravdu výrazný, ale na druhou stranu kavárny na ně nejsou tolik citlivé. Důvodem jsou ostatní náklady, jako je pronájem prostorů nebo mzdy. To snižuje vliv burzovních cen na ceny v kavárnách, tak na pět procent,” přibližuje Nemko vliv ceny zrn na kavárny.

„Nárůst burzovních cen byl ale dvojnásobný, takže to vliv na ceny kaváren bude mít, opět ale jen tak o pět procent. Tohle číslo je ale jen orientační, jelikož kavárny mohou vyšší náklady kompenzovat různými způsoby, jako snížit svoje marže nebo rozdíl vyrovnat z prodeje jiných produktů,“ uzavírá Nemko.