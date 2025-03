Čeští The Miners jsou ve stovce nejlepších kaváren světa. Pomůže nám to s expanzí, věří zakladatelé

Uložit 0

Zajít si v Česku na dobrou kávu už dávno není problém. Kdybyste ale chtěli zažít, jaké to je dát si svůj oblíbený nápoj v jedné z nejlepších kaváren světa, pak byste se měli vydat do sítě The Miners. Ta se v půlce února umístila na 40. místě v žebříčku World’s 100 Best Coffee Shops, který hodnotil přihlášené podniky napříč kontinenty. A to nejen z hlediska kvality nabízené kávy, ale taky podle odbornosti baristů, kvality potravin nebo celkového zážitku vůbec.

Madridský CoffeeFest je oblíbenou akcí, na kterou se sjíždějí kávoví labužníci z celého světa. Letos na něj dostali pozvánku i zástupci řetězce The Miners, aniž by ale předem věděli, proč vlastně. Právě v Madridu se v druhé půlce února ale vyhlašovalo pořadí nového žebříku World’s 100 Best Coffee Shops a Egor Kolpakov a Oldřich Valta, zakladatelé The Miners, se tak dozvěděli, že do něj byli vůbec nominovaní. „Jinak jsme o tom neměli tušení,“ říká Egor Kolpakov.

„Bylo to ale příjemné překvapení a uznání kolegů z oboru je skvělé. Dopad, který prozatím vidíme, je zvýšený zájem médií. Zda i nějaký na naši cílovou skupinu, teprve poznáme,“ dodává ještě společník, který se v The Miners stará o všechno kolem kávy.

TOP 10 NEJLEPŠÍCH KAVÁREN PODLE WORLD’S 100 BEST COFFEE SHOPS Toby’s Estate Coffee Roasters, Austrálie Onyx Coffee LAB, USA Gota Coffee Experts, Rakousko Proud Mary Coffee, Austrálie Tim Wendelboe, Norsko Apartment Coffee, Singapur Kawa, Francie Coffee Anthology, Australia Story of Ono, Malajsie Tropicalia Coffee, Kolumbie Zdroj: World’s 100 Best Coffee Shops

Žebříček World’s 100 Best Coffee Shops vznikal na základě nominací a z 30 procent z hodnocení veřejnosti, ze 70 procent pak z názorů odborné poroty. Posuzovala se v něm kvalita nápojů, odbornost baristů, ale i služby zákazníkům, inovace, prostředí a atmosféra podniků, jejich přístup k udržitelnému rozvoji, kvalita nabízených potravin a pečiva a obecně konzistence v tom, co kavárny dělají.

„Vždy jsme se profilovali jako lifestylová značka pro městské lidi a profíky,“ popisuje koncept vzdušných a na první pohled mladistvých kaváren The Miners Kolpakov. „Myslím, že tu opravdu chybí startupová atmosféra velkých megapolí. Vytvořili jsme proto prostor pro lidi jako jsme my, takový, který inspiruje a dodává energii,“ zamýšlí se ještě nad úspěchem značky. A naráží přitom na to, co je o The Miners dobře známé, totiž že mají velké cíle.

Firma existuje od roku 2019, její zakladatelé ale od začátku hlásají, že se chtějí stát největším řetězcem s výběrovou kávou v Evropě. A coby správný startup tomu jdou naproti. Aktuálně provozují 19 poboček v Česku, Španělsku, Polsku a Rakousku, část samostatně, větší podíl už ale tvoří franšízanti. Do konce letoška by mělo přibýt dalších 21 kaváren po Evropě a do roku 2028 by pak podle aktualizovaného vyjádření Oldřicha Valty chtěli mít The Miners uzavřených okolo 400 franšízových smluv.

„S tím, že plně otevřených poboček bude koncem roku 2028 kolem 240,“ upřesňuje své dřívější prohlášení, že touto dobou by rád, aby řetězec zahrnoval 400 poboček. Podle úplně prvotních plánů chtěli mít partneři za tři roky dokonce tisíc poboček, od toho ale po čase upustili.

Loni The Miners podle Valty utržili 140 milonů, což odpovídalo očekáváním, zisk EBITDA, tedy hrubý zisk před zdaněním, úroky a odpisy, měl být 7,5 milionu korun. Pro srovnání v roce 2023 byly tržby 95 milionů a letos by si rádi sáhli na 210 milionů a 25–30 milionů v EBITDĚ.

Ve shánění nových franšízantů by jim nyní mohlo pomoci právě i umístění v mezinárodním žebříčku. „Pro naše partnery to může být významný faktor, protože to ukazuje, že náš koncept a přístup k budování a provozování kaváren je uznáván odbornou veřejností,“ míní Kolpakov.

Vedle toho všeho také The Miners, kteří byli doposud financovaní z peněz menších investorů, pokračují v hledání toho institucionálního, o čemž Valta pro CzechCrunch mluvil už loni na podzim. Pro Seznam Zprávy nyní partneři uvedli, že očekávají, že jeho případný vstup ohodnotí firmu na více než miliardu korun, tedy násobky jejích tržeb.

„Během února jsme společně se společností Deloitte oslovili trh a sbírali prvotní feedback. Během března a dubna bychom se zájemci měli uskutečnit bližší seznamovací kolečko, jehož vyústěním by měly být nezávazné cenové nabídky. A v případě průsečíků očekávání by pak následoval due diligence proces,“ okomentoval aktuální situaci pro CzechCrunch Valta, který má v The Miners na starosti finance.