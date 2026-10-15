Každý večer a víkend trávil nad vysněnou hrou. Rodina má se mnou svatou trpělivost, říká český vývojář
David Konečný zítra vydává svůj Dreadline Express. Velice neobvyklý videoherní horor, který inspiroval i sám mistr žánru H. P. Lovecraft.
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Přes den pracuje jako vývojář… a po nocích pracuje taky jako vývojář. Jenže zatímco v prvním případě jde o klasické zaměstnání, v tom druhém je to plnění snu bez nároku na honorář. Tedy alespoň prozatím. A vlastně ani ne tak snu jako spíš noční můry. Nadšený český tvůrce totiž právě vydává hru, na níž tři roky pracoval – a která umí být pěkně mrazivá. Však ji inspiroval i mistr hororového žánru.
Ten příběh vám bude nejspíš docela povědomý. V mládí četl časopisy o videohrách, pak s počítači začal pracovat a potom ho napadlo zkusit tvořit hry vlastní. Jenže to se snadno řekne, ale dotáhnout něco k vydání je už náročnější. „Zabralo to nepočítaně času, ty hodiny si nechci ani přiznat. Poslední rok to znamenalo skoro každý večer, každý víkend strávený u vývoje. Moje rodina v tom se mnou má svatou trpělivost, bez nich by to nešlo,“ říká pro CzechCrunch vývojář David Konečný.
Nicméně ten čas přece jen do jisté míry dopočítat lze. Konečný v pátek vydává svou hru Dreadline Express, na níž pracoval poslední téměř tři roky. A nutno dodat, že čas není to jediné, co vývoj vlastní videohry spolkl. „Finance si oproti tomu času počítám docela úzkostně, každý jednotlivý výdaj si píšu,“ popisuje. Na kolik tenhle herní sen vyjde?
„Vypadá to, že finální částka bude kolem čtvrt milionu korun. Což je sice dost peněz, ale zlomek proti tomu, co by stálo vyvíjet to jako hlavní zaměstnání. I díky tomu, že moji spolupracovníci často upřednostnili podíl ze zisku před jednorázovou platbou,“ odpovídá otevřeně Konečný. V multimiliardovém herním průmyslu vám to nemusí přijít jako velká částka. Jenže Dreadline Express tvořil český autor z nemalé části sám, až postupem času získal pár parťáků. A hru hlavně vyvíjel bez podpory velkých vydavatelů či investorů při běžné práci.
„Musím říct, že s blížícím se vydáním bylo tohle nastavení čím dál náročnější. Nicméně jsem strašně rád, že tu možnost mám. Vzhledem k tomu, jak je herní trh teď vrtkavý, bych asi ze stresu zešedivěl ještě víc než doposud, kdyby na úspěchu hry závisela má budoucnost,“ říká. Jestli Dreadline Express na Steamu skutečně uspěje, záleží na tom, jak moc se hráčům bude líbit jeho neobvyklá hratelnost. Česká hra je totiž sice hororová, ale nečekejte lekačky ani akční brutalitu.
Dreadline Express je totiž horor zaprvé psychologický, zadruhé karetní. „Je to poměrně intimní, deduktivní zážitek založený na atmosféře. Inspiroval jsem se hodně mým oblíbeným H. P. Lovecraftem, ale snažil jsem se, aby to nebylo prvoplánové,“ říká s odkazem na spisovatele příběhů o nepochopitelných božstvech a bytostech v čele s chapadlovitým Cthulhu. „Nejsem fanouškem lekaček a jasně definovaných monstrózních záporáků. Inspirací byly i potichu a klidně děsivé filmy jako Midsommar a Děsivé dědictví,“ dodává Konečný.
Ve hře se stanete pasažérem prapodivného vlaku v apokalyptickém světě, který je podobně tajuplný jako vaši spolucestující. „Dreadline Express se od ostatních her odlišuje tím, že nedává hráči jasné cíle a nestaví ho před hádanky s jediným správným řešením. Je to spíš zážitek o hledání cesty, ve kterém si může hráč zvolit, jaká tajemství ho zajímají a jaká bude ignorovat,“ říká autor. Činit tak budete pomocí zmiňovaných karet, jež představují různé myšlenky, informace či objekty a lze je všelijak kombinovat.
Konečný se k vydání Dreadline Express na Steamu propracoval i díky podpoře a komunitě českého herního průmyslu. Olomoucký vývojář prošel brněnským inkubátorem Gamebaze, který mu poskytl kontakty, právní služby i pracovní prostor a dal ho dohromady s některými spolupracovníky. Stal se aktivním členem domácí vývojářské scény, se svou hrou si dokonce odnesl ocenění z konference Game Access. Následně si plácl s americkým vydavatelem Shoreline Games.
„Gamebaze, vydavatel, i každý z členů týmu jsou možná důvodem, proč jsem tenhle projekt nevzdal jako těch několik předtím. Opravdu si nejsem jistý, jestli bych to bez nich někdy dotáhl do konce,“ přiznává Konečný. Čísla navíc napovídají, že by to dotažení nemuselo dopadnout vůbec špatně. Dreadline Express si na seznam přání na Steamu zařadilo už přes dvacet tisíc zájemců a toto číslo prý stále stoupá.
„Kdo ví, kde se to zastaví. Cíle jsou každopádně ošemetná věc. Já to nedělám primárně pro peníze. Hlavní motivace je radost z toho, že si lidi užijí svět, který jsem pro ně vytvořil. Mám pocit, že jdu správným směrem. Naše dílo vzbuzuje zájem, emoce, to je asi sen každého tvořivého člověka,“ dodává olomoucký vývojář. „Finanční úspěch je navíc čím dál těžší předvídat,“ míní.
Přesto výhled do budoucnosti přidává. „Když vidím situaci a přeplněný trh, jsem spíš pesimista. Mám nějaké scénáře, co by kdyby, ale stát se může cokoliv. Od toho, že se mi nevrátí ani investice, až po nečekaný úspěch, který mi třeba umožní dělat další hru ve větším komfortu. Ale spíš to bude něco mezi,“ uzavírá David Konečný, strojvůdce lovecraftovského vlaku Dreadline Express.
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