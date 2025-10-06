V Česku umíme skvělé hry dělat, ale prodat je už tolik ne. A právě to my měníme, hlásí brněnský inkubátor
Gamebaze pomáhá českým herním vývojářům s byznysem a s prosazením se ve světové konkurenci. Přitom si ani nebere procenta z prodejů.
Podpořili hru, která zaujala youtubera s desítkami milionů sledujících. Dvojici vývojářů nasměrovali k milionům korun a full-time tvorbě. Studiu, pro které byl herní vývoj vedlejší aktivitou, pomohli najít profi vydavatele. A dalšího tvůrce dovedli k tomu, aby jeho hra zvítězila v konkurenci desítek titulů i od větších týmů na velké vývojářské konferenci. Herní inkubátor Gamebaze pomáhá českým tvůrcům uspět – a ani za to nechce procenta z prodejů.
Už dva roky jako první v Česku podporuje studentské týmy, jednočlenná studia i herní startupy. Ale nestačí mít jen nápad nebo nadšení. Pomoc získají ti, kteří prokážou schopnosti. „Tým, který se do Gamebaze hlásí, by měl mít dvě věci. Schopnost dokončit hru bez naší pomoci a chuť podnikat v herním průmyslu,“ říká David Severa z brněnského designového a byznysového centra Kumst, jehož je herní inkubátor součástí. „V Česku je spousta šikovných lidí, kteří vytvořit hru řemeslně zvládnou. V tomhle zde potřeba pomoci není. Ale to, co už velká část vývojářů tolik nezvládá, je byznysová stránka herního vývoje,“ dodává.
„Na rozdíl od jiných disciplín na videoherní business development u nás nejsou školy a je to hlavní téma, na které se zaměřujeme. Poskytujeme vzdělávání a pomoc s marketingem, právem, daněmi a prostě tím, jak hru prodat,“ přibližuje zaměření projektu, který vznikl ve spolupráci inovační agentury JIC a oborové organizace Herní klastr. „I videohry mohou být podnikání jako každé jiné. Také proto je někdy naší prací sundavat vývojářům růžové brýle, protože světová konkurence je obrovská“ dodává Natálie Konečná, která inkubátor poslední rok vedla. A právě ony faktory, na něž se Gamebaze zaměřuje, často rozhodují.
Gamebaze přitom nefunguje jako samotný herní vydavatel, pouze jako mentor či zprostředkovatel užitečných kontaktů. Princip je v tom obdobný jako u inovační agentury JIC, která za ním stojí. „Jsme veřejná instituce, která podporuje podnikání a vznik globálně úspěšných firem. Nebereme si procenta z prodejů,“ říká Severa. Z toho plyne i to, že podpořené týmy nezískávají přímou finanční pomoc.
„Ale přeneseně je to samozřejmě i finančně výhodné. Studia mají cenově zvýhodněné služby, ať už to jsou coworkingové prostory, nebo mentoring, případně intenzivní program Gamebaze_course, který směřuje vývojáře na globální trh,“ dodává. Pokud byste podporu od Gamebaze měli vyčíslit tržně, šlo by o statisíce korun. A jednou z největších přidaných hodnot projektu je navíc propojení začínajících či menších týmů s veterány videoherní branže.
Veska Games – dva zkušení vývojáři a tátové od rodin dosáhli díky spolupráci s Gamebaze na podporu z Technologické inkubace ve výši pěti milionů korun a věnují se vývoji edukativních her na full-time.
Mourning Tide – původně středoškolský projekt prošel inkubací Gamebaze, zaujal youtubera Markipliera s 37 miliony sledujících a získal komerčního vydavatele.
Twin Petes – taktéž dvoučlenné studio z Brna se přes Gamebaze dostalo k zahraniční inkubaci, mentoringu a podpisu smlouvy s mezinárodním vydavatelem.
Dreadline Express – horor od vývojáře Davida Konečného prošel projektem Gamebaze „Jak sbalit publishera“ a na konferenci Game Access získal ocenění za nejlepší nezávislou hru.
„Chceme být dostupní primárně pro místní vývojáře, takže zveme odborníky z firem v Česku a na Slovensku, kterým jejich firmy šlapou a kteří své byznysové zkušenosti z herního průmyslu mohou předat dál,“ říká Konečná. Míří přitom nikoliv na největší společnosti, ale spíš menší studia, jejichž situace je podporovaným týmům bližší. „U velkých videoherních firem jsou procesy dost jiné, od samotné produkce až po shánění peněz,“ vysvětluje.
V rámci Gamebaze tak své know-how sdílí například Peter Nagy, jedna z nejvýznamnějších osobností slovenského herního průmyslu. Nagy stál u zrodu slovenského studia Games Farm i vydavatelské firmy Grindstone a je podepsaný pod dvacítkou titulů. Nebo Martin Pavelek z Blue Brain Games, kteří mimochodem nedávno vydali The House of Tesla, hru s dabingem Ondřeje Vetchého.
Není problém získat mentora ze studií jako Bohemia Interactive, Warhorse Studios či Hangar 13.
Gamebaze těží také z toho, že sídlí v Brně. V Praze byste sice našli vícero větších firem, podhoubí a komunita herního vývoje v moravské metropoli je ale mnohem zakořeněnější. Do pomoci začínajícím vývojářům se tak zapojují zkušení herní tvůrci z Herního klastru či z místních vysokých škol. „Není problém získat jako mentora téměř kohokoliv z úspěšných brněnských studií, jako jsou například Hangar 13, Madfinger Games, Ashborne Games, nebo z poboček Bohemia Interactive a Warhorse Studios. Máme to nastavené opravdu přátelsky a otevřeně,“ říká Konečná.
„Gamebaze mi dala skvělé zázemí. Máme místo, kde můžeme s týmem pracovat a potkávat se s lidmi z oboru. Hodně mi pomohl mentoring, protože jsem díky němu získal jasné cíle a vždycky měl po ruce někoho, s kým jsem mohl konzultovat,“ říká vývojář David Konečný podepsaný pod hororovou hrou Dreadline Express, který má za sebou jednání s prvními vydavateli.
Povaha podpory týmů je různorodá, Gamebaze ji personalizuje jednotlivým projektům na míru. „Ale každý měsíc chceme vidět ukázku hry a máme konzultaci o postupu,“ upozorňuje David Severa. Za dva roky působení využila či využívá služby brněnského projektu dvacítka týmů, pět už jich inkubaci absolvovalo. Chtěli byste, aby vaše studio bylo tím dalším? Zamiřte na stránky Gamebaze.
