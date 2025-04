Kdo z šéfů na LinkedInu poutá nejvíc pozornosti, i když tolik nepíše? Vévodí Salomon a Čupr

Uložit 0

Vystupovat na sociálních sítích, prezentovat na nich své názory, inspirovat, poodkrývat zákulisí svých byznysů a občas nechat nahlédnout také do soukromí. I to patří stále častěji do pravidelné agendy zakladatelů, majitelek či výkonných ředitelek řady českých firem, kteří se prezentují zejména na sociální síti LinkedIn. Kteří šéfové a šéfky poutají největší pozornost? Ve spolupráci s agenturou Future Sales přinášíme exkluzivní žebříček 30 osobností, jejichž příspěvky měly v roce 2024 největší průměrný počet zobrazení na jeden příspěvek. Sledujete je také?

Pokud bychom se soustředili na absolutní dosahy, je nejvlivnějším CEO na českém LinkedInu šéf Škoda Auto Klaus Zellmer. Jeho příspěvky měly v loňském roce nejvyšší kumulativní počet zobrazení ze všech. Pokud se však zaměříme na efektivitu, tedy na největší průměrný počet zobrazení na jeden příspěvek, dostaneme trochu jiný obrázek. Abyste totiž u svých příspěvků poutali největší pozornost, nepotřebujete na LinkedIn psát zdaleka každý den. Klíčem k úspěchu není nutně kvantita, ale především kvalita, respektive zajímavost samotných sdělení.

Důkazem je šéf České spořitelny Tomáš Salomon, který žebříček Nejefektivnějších CEOs s největším vlivem na českém LinkedInu ovládl, i když v loňském roce posílal nové příspěvky jen jednou za dva týdny. Na druhém místě je zakladatel Rohlíku Tomáš Čupr, který psal zhruba jednou týdně, třetí skončil již zmíněný Klaus Zellmer. Ten přitom v průměru publikoval příspěvky každé tři dny. Čtvrtá zakladatelka Czechitas Dita Formánková postoval naopak jen jednou za dvacet dní, pátý Tomáš Vala ze Sika byl aktivní co čtyři dny.

Foto: CzechCrunch Žebříček Nejefektivnějších CEOs na českém LinkedInu

A jak se takové žebříčky skládají? Pro žebříček Nejefektivnějších CEOs na českém LinkedInu je zásadních několik parametrů. Daný uživatel musí podle informací na této sociální sít pracovat ve firmě, která má více než 51 zaměstnanců, musí mít jako hlavní lokalitu zvolené Česko, v daném období publikovat příspěvky minimálně tři měsíce za sebou a musí mít uvedenou pozici CEO (výkonný/generální ředitel) nebo její synonymum (chairman/předseda představenstva) nebo majitel/zakladatel.

V agentuře Future Sales takto zanalyzovali přes jedenáct tisíc unikátních profilů. Jednotlivé osobnosti jsou v žebříčku řazeny podle impresí, respektive počtu zobrazení jejich příspěvků, což vyjadřuje i jejich vliv. Počet zobrazení příspěvků se přitom počítá z pohledu šesti základních kritérií: počet sledujících, počet pozitivních reakcí u příspěvků, frekvence příspěvků, délka textu, formát postů a den publikování. Přehled třiceti nejefektivnějších i obecně nejvlivnějších CEOs na českém LinkedInu najdete na webu CzechCrunche.

K dispozici je také žebříček třiceti společností, jejichž zaměstnanci v roce 2024 dosáhli nejvyššího celkového počtu zobrazení svých příspěvků na osobních profilech. Výsledky žebříčku byly oficiálně vyhlášeny na letošní konferenci LiSummit, kterou pořádá linkedinový specialista Martin Hošek. Výherci si odnesli skleněné křišťálové trofeje z dílny Preciosa Trophies, kde se specializují na výrobu skleněných trofejí, ocenění a jedinečných designů na zakázku.