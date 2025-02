Klasická maskulinita nefunguje. Mladí muži tápou v mluvení se ženami, říká terapeutka. Školí i na ČVUT

Na ČVUT se osobnímu rozvoji svých studentů v různých oblastech věnují dlouhodobě a i téma vztahů jim tak přišlo důležité. „Pracujeme s mladými lidmi, kteří jsou teprve na začátku svého vztahového života, a proto jim chceme nabídnout i možnost naučit se něco o tom, jak ho zvládat,“ říká Klára Trávníčková, vedoucí centra, které akce na škole pořádá. A dodává, že cyklus seminářů o partnerských vztazích dělají každoročně již několik let. S Institutem Moderní láska už spolupracovali například na seminářích o online seznamování.

Již zmiňované workshopy k partnerským vztahům proběhly na ČVUT v listopadu a prosinci loňského roku a podle Markéty Šetinové, psychoterapeutky ze zmíněné organizace, která se zaměřuje na psychoterapii a vzdělávání v mezilidských vztazích, jimi prošlo na dvě stě mladých lidí. Otevřené byly pro obě pohlaví, účastnili se jich ale převážně mladí muži. „Všechny workshopy byly plné a na některé z nich byla dokonce čekačka. Nyní připravujeme další sérii na letní semestr,“ říká Šetinová.

S mladými muži, kteří hledají odbornou pomoc v partnerských vztazích, se potkává i ve své vlastní terapeutické praxi, témata k řešení jsou ale podle ní všude podobná. „Mladí muži chodí právě proto, že by si rádi nějaký vztah našli a moc neví, jak na to. Trochu tápou v tom, jak se ženami komunikovat, vnímají, že taková ta klasická maskulinita už úplně nefunguje, a hledají nějaké alternativy, jak vztahy navazovat a rozvíjet,“ popisuje Šetinová.

Na workshopech na ČVUT terapeutky se studenty probíraly například to, s jakými úskalími se mohou při seznamování potýkat introverti, a jak svou introvertnost můžou proměnit ve vztahovou výhodu. „Lektorky se ale nezaměřovaly jen na to, jak si vztah získat a udržet. Se studenty probíraly i to, jak se vyrovnat s rozchodem a zvládnout ho co nejlépe. A také jak vnímat rozchod jako příležitost k sebepoznání a ke zlepšení vztahových dovedností do budoucna,“ popisuje Šetinová.

Dodává, že by podobné workshopy ráda pořádala i v jiných organizacích. „Ať už by šlo o akademickou nebo byznysovou sféru. Dává mi to velký smysl. Myslím, že specificky pro mladé muže moc možností vzdělávat se ohledně vztahů a duševního zdraví není,“ uzavírá.