Klasické auťáky jsou jako LEGO. Splněný klukovský sen i super investice, říká muž, který s nimi obchoduje

„Prostě mě začala štvát nová auta – všechny ty technologie, asistenty a hybridy,“ zdůvodňuje lakonicky Tomáš Chovanec, proč rozjel zlínský projekt ReLegends. Sám sebe označuje za „autíčkáře“, který miluje klasické sportovní vozy. Rozhodl se proto věnovat tomu, co ho baví nejvíc – dnes tak nabízí k prodeji několik desítek automobilových legend určených lidem, které nelákají moderní elektromobily nebo hybridy.

V roce 2020 přišla Chovancovi pod ruce Škoda 120L – tedy „klasika našeho dětství“, jak ji nazývá. Nejprve skutečně uvažoval, že se zaměří hlavně na prodej starších vozů mladoboleslavské značky. „Postupem času mi ale dávalo větší smysl přesunout se na vozidla vyšší kategorie. Česká auta máme ovšem stále rádi,“ říká dnes čtyřiatřicetiletý podnikatel.

Kromě 120L, favoritu nebo Felicie Cabriolet tak teď Chovanec – společně se svými byznysovými parťáky Jakubem Koutným a Ondřejem Horáčkem – nabízí široké spektrum aut. V portfoliu ReLegends jsou nejen Nissan Skyline GT-3 (rok 1994) nebo Ford Escort RS Cosworth (1993), ale i nadupané sporťáky jako Dodge Viper ACR (2009), Ferrari 348 tb (1992) nebo BMW 1M Coupé (2012).

„Právě tohle jsou klasická sportovní auta. Rozhodně se nesoustředíme na veterány, ty jsou pro nás už příliš staré,“ vysvětluje Chovanec. Typickým klientem firmy je prý obvykle movitý muž ve středním věku, který si chce koupí automobilové legendy splnit klukovský sen, případně hledá investiční příležitost.

Chovanec to přirovnává k LEGU. „Stavebnice vyvolávají vzpomínky na dětství, zároveň mohou generovat zajímavé peníze. My ale chceme lidem ukázat, že se nemusí bát těmito vozy jezdit. Není to socha nebo obraz. Je to auto a životní styl. A každý může být za frajera, když přijede na schůzku krásným kouskem,“ míní.

Sám brázdí české silnice Dodgem Viper, který má obrovský, desetiválcový osmilitrový motor. Tento model si Chovanec zamiloval díky americkému seriálu Zmije (anglicky Viper), v němž se auto mění na obrněný útočný stroj s raketami, samopaly nebo beranidly. Na svém voze má samolepku s nápisem „Hybrid“. „To je jen takový vtípek,“ říká.

Podle něj se ovšem v současnosti rozevírají nůžky mezi lidmi, kteří jdou vstříc technologiím a vyhledávají elektromobily či hybridy, a „těmi ostatními“. „Mluvím o těch, které tohle rozčiluje a jdou proti proudu. Není dobře, když se moderní technologie tlačí na sílu, hodně lidí to spíš odrazuje,“ tvrdí Chovanec.

S hybridy nebo elektromobily problém nemá, vadí mu ale, když mu někdo nutí novinky, bez kterých se obejde. „Každá technologie má své využití a měla by se přizpůsobit tomu, co lidé chtějí a skutečně potřebují. Nechci citovat Filipa Turka (europoslanec za koalici Přísahy a Motoristů – pozn. red.), je ale pravda, že různé euronormy a podobné restrikce ničí celý automobilový průmysl,“ domnívá se.

Ne všechna klasická auta se k týmu ReLegends dostanou v perfektním stavu. Na scénu pak proto nastupují klempíři, lakýrníci nebo čalouníci, kteří vůz dají před prodejem do pucu. „Pozorujeme obrovský přetlak poptávky nad nabídkou těchto dílen. Zájem je opravdu velký, řemeslníků je ale málo,“ doplňuje Chovanec s tím, že u aut, se kterými obchoduje, očekává pouze opravu, ne tuning.

Specializovaných autodílen prý ale postupně přibývá. „Lidé s rozumným IQ si hned domyslí, že ne každý může být ajťák nebo kryptomág. Jako mechanici nebo instalatéři si vydělají velmi slušné peníze – a vždy budou mít práce nad hlavu. Stále ale pociťujeme nedostatek kvalitních mechaniků.“

Jedním z takových řemeslníků je i například Martin Stoček. Ten loni v Praze otevřel vlastní dílnu Marty MotorWorks, která se specializuje na renovace historických a klasických aut. „S auty pracuji už delší dobu a v poslední době skutečně pozoruji zvýšení zájmu o tyto vozy. Je to určitý trend, byť nijak extrémní,“ říká.

I podle něj to souvisí s tím, že stále více lidí chápe historická auta jako možnost zajímavé investice. „Jde totiž o produkt, který stabilně pokrývá inflaci a většinou příjemně roste na hodnotě – samozřejmě když se udržuje v dobré kondici,“ dodává.

A také Stoček souhlasí s názorem, že častým důvodem pro koupi staršího auta je určitá nostalgie po časech minulých. „Pro mnoho lidí je lákavá myšlenka pořídit si konečně tu ikonu, která jim v mládí visela na plakátu nad postelí. Jiným pak nevyhovuje aktuální vývoj v autoprůmyslu, proto ‚rebelují‘,“ líčí devětadvacetiletý milovník aut, který si rád zajezdí svým Cadillacem DeVille z roku 1970.

Vlastní specializovanou autodílnu nedávno rozjel i osmadvacetiletý Vojtěch Eliáš. Jeho pražské Reflektor Studio se zaměřuje i na auta mladší deseti let, v posledních měsících nicméně zaznamenává silný zájem právě o péči o klasické vozy. Podle něj tak často přijde člověk, kdo si pro radost koupil své vysněné auto z dětství a teď ho chce dostat do top stavu.

„Tahle auta mají charakter. Jdou ruku v ruce s krásným zpracováním, přírodními a trvanlivými materiály, jedinečným zvukem, velkými motory. A hlavně máte opravdový pocit, že to auto řídíte. Dnešní vozy nabité asistenty a elektronikou dělají ze řidiče spíš pasažéra,“ míní Eliáš.

Obrat ReLegends loni dosáhl 29 milionů korun, letos cílí na trojnásobek. V nabídce teď firma má zhruba 30 aut, jejich cenovky se obvykle pohybují mezi jedním a pěti miliony korun. Chovanec a jeho tým plánují díky externímu financování kupovat i dražší kousky, zároveň chtějí expandovat na západoevropský trh. Zároveň k autům poskytují i poradenské služby. V poslední době navíc navázali spolupráci s aukčním domem RM Sotheby’s. „Pro nás je to obří úspěch,“ uzavírá Chovanec.