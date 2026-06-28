Knedlíčky, kam se podíváš. Na Jiřáku se rozjíždí ambiciózní pobočka berlínského asijského ráje
Bistro Home of Dumplings není velké, má ale velké ambice. A stojí za ním také zvučná jména české gastroscény, takže se máme na co těšit.
Jestli máte rádi asijské knedlíčky a jezdíte do Berlína, možná znáte tamní značku Home of Dumplings. Designově výrazná fast food bistra se točí právě kolem této pochoutky a mají zástupný věrných fanoušků. Mezi ně patří i May Tran z Bistra Večerka a jeho sestřenice Thuy Trang Tran z restaurací Han Food, kteří se rozhodli tento koncept přenést i do Česka. A první pobočku, kterou si upravili i trochu podle svého, nyní otevřeli na náměstí Jiřího z Poděbrad. Co byste o ní měli vědět?
Home of Dumplings
Adresa: Slavíkova 6
Typ podniku: fast food bistro
Otevírací doba: pondělí až neděle 11:00–22:00
„Home of Dumplings jsme se rozhodli přivést do Česka poté, co jsme několik let sledovali jeho vývoj v Berlíně, kde koncept provozují naši přátelé. Zaujalo nás, jak se jim podařilo vybudovat silnou značku kolem produktu, který je na první pohled jednoduchý, ale má obrovský potenciál,“ říká k novému podniku, který najdete na exponovaném rohu nově zrekonstruovaného náměstí a Slavíkovy ulice, mezi vyhlášenými Hoxton Burgers a chystanou pobočkou Kin & K Bakery, Thuy Trang Tran.
„Nápad pracovat s dumplings nás navíc provází už od studií, kdy jsme si s Mayem pohrávali s představou vlastního podniku a experimentovali s recepturami. Po návratu z Berlína jsme si udělali důkladný průzkumu pražské gastronomické scény a získali jistotu, že na trhu stále je prostor pro koncept tohoto typu. Následovalo už jen hledání vhodné lokality,“ dodává energická mladá žena, která dříve pracovala v korporátu a dnes vedle rozjezdu Home of Dumplings už nějakou dobu vede síť asijských bister Han Food, kde aktuálně buduje šestou pobočku.
V novém podniku má tak na starosti zejména byznysovou stránku, May Tran, který stojí za populární brněnskou Večerkou a vede i gastronomické kurzy v Bistrotéce Valachy, má roli kreativního šéfkuchaře. A k berlínskému knedlíčkovému menu přidal i několik vlastních nápadů, třeba lahodný karamelizovaný bůček tažený v kokosovém mléce, který si můžete dát s rýži či v bao bulce.
Základ nabídky je ale v zásadě stejný jako v Berlíně a tvoří ho devět druhů knedlíčků – od masových přes vegetariánských po veganské plus desátá, ryze pražská vepřová varianta. Jak je u Home of Dumplings zvykem, každá verze má svou vlastní barvu, od černé pro jehněčí maso po oranžovou pro kimchi náplň.
K nim je na výběr ze čtyř druhů omáček, u každého knedlíčku si navíc můžete vybrat, zda je chcete připravit na páře nebo usmažit. K mání je i několik napařovaných bao knedlíčků, drobné přílohy a tři sladké verze.
„Oproti Berlínu například ale nabízíme plnou obsluhu u stolu s tištěným menu. Rozšířili jsme také nabídku o plnohodnotná hlavní jídla, jako jsou Karaage Don, Noodle Bowls nebo plněné bao, protože jsme chtěli vytvořit místo, kam si hosté mohou zajít nejen na dumplings, ale i na kompletní oběd nebo večeři,“ dodává Thuy Trang Tran. S Mayem si dali záležet i na nápojové části menu a vytvořili vlastní řadu alkoholických i nealkoholických drinků inspirovaných Asií.
Pražské Home of Dumplings, které má po berlínském vzoru knedlíčkový napařovač ve znaku, ale nově tady taky visí ze stropu coby zábavné lustry, je otevřené ani ne dva týdny. Zvědavci už sem ale proudí.
„Jiřího z Poděbrad jsme si nevybrali náhodou. Dlouhodobě tuhle lokalitu vnímáme jako jednu z nejsilnějších gastronomických adres v Praze. Je tu aktivní komunita místních obyvatel, vysoká koncentrace kvalitních podniků a atmosféra, která podporuje vznik nových gastronomických konceptů. Právě tady se často formují trendy a vznikají značky, které následně rezonují napříč celým městem,“ věří Thuy Trang Tran. Když tu všechno půjde dobře, pustí se s Mayem prý i do dalších lokalit, a to i mimo Prahu.