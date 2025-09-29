Koktejl Labutí jezero je tu jemný a voní po romantickém jasmínu. Bar Forbína se inspiruje divadlem
Bar Forbína na Národní třídě v Praze má nápoje postavené na divadelních hrách. Za interiér z dílny studia Olgoj Chorchoj získal prestižní ocenění.
Sluha dvou pánů je nejen známá renesanční komedie od Carla Goldoniho, ale také lehký sladkokyselý koktejl, který si můžete objednat v baru Forbína na pražské Národní třídě. Stejně jako spoustu dalších nápojů, inspirovaných velkým světovým divadlem – Labutí jezero, Faust nebo Don Giovanni.
Forbína nedávno oslavila rok od slavnostního otevření. Svět mixologie však nepropojuje s divadelní tématikou jen tak náhodou. Sídlí přímo naproti Národnímu divadlu a název baru odkazuje na prostor před jevištěm, který proslavili Werich s Voskovcem. „Právě jejich schopnost vystoupit z role a přiblížit se publiku se stala inspirací i pro náš bar,“ říká jeho spolumajitel Jozef Onderka.
„V těchto místech byl mezi válkami kulečníkový sál, po válce restaurace a v devadesátých letech sem přibyl barový pult. Vznikla Divadelní kavárna, oblíbené místo setkávání herců i dalších osobností. Chtěli jsme tradici obnovit, místo znovu otevřít veřejnosti a udělat z něj atraktivní prostor pro setkávání i inspiraci,“ vysvětluje, proč Forbínu v roce 2024 zrekonstruovali a otevřeli.
Tým Forbíny rozdělil nápojový lístek do čtyř částí – činohra, opera, balet a Laterna Magika. „Balet nabízí lehčí chutě, ale jejich příprava je náročná podobně jako baletní trénink. Operu charakterizují plnější chutě a u Laterny Magiky si zase užijete vizuální efekt,“ vysvětluje koncept Bar Manažer Peter Plieštik.
K nejžádanějším koktejlům podle něj ve Forbíně patří Labutí jezero. Podává se ve skleničce pojmenované Odeta od českého designera Martina Jakobsena a je postavený na ruské vodce odkazující na Čajkovského. Další chutě se pak odvíjejí od příběhu. „Jasmín a broskev symbolizují lásku a vášeň a citronový sorbet zase naznačuje, že i ta největší láska má své kyselejší chvíle,“ vysvětluje Plieštik.
S novými koktejly budeme například čekat na Godota nebo stejně jako Hamlet nad lebkou rozjímat, zda být, či nebýt.
Podobnou linku si hosté mohou představit i u dalšího oblíbeného koktejlu Kouzelný cirkus. „Nejznámější představení Laterny Magiky je metaforou lidského života. Stejně jako náš koktejl. Vytvořili jsme hravou sladkokyselou kombinaci chutí podávanou v barevném šapitó,“ líčí barman s tím, že host si sám může přepínat podsvícení skleničky mezi veselým a smutným – stejně jako hlavní postavy Kouzelného cirkusu představují veselý a smutný klaun. Hlavní roli v chutích tu hraje vanilka. „Je to drahá surovina, jedno z nejdražších koření na světě. Symbolizuje nepolapitelnost trvalého štěstí, po kterém člověk celý život touží, které hledá a nikdy není schopen ho dosáhnout,“ dodává Peter Plieštik s tím, že hořkost nápoji naopak dodává grep.
Vedle nevšedního koktejlového menu si zakladatelé dali záležet i na interiéru. Pracovalo na něm architektonické studio Olgoj Chorchoj, které svou práci doplnilo atypickými lustry navrženými ateliérem Zeitgeist Limited a vyrobenými v Českobrodské sklárně. Stěny zase zdobí intarzie – originální obrazce z různých materiálů, poskládané do mozaiek symbolizujících magickou zahradu. Jejich autorem je ilustrátor Michal Bačák.
Bar se díky tomu líbí hostům i odborníkům – uspěl v nedávné designerské soutěži Edida a z prestižního Czech Grand Design si studio Zeitgeist Limited i Michal Bačák odnesli první místo.
„Jde nám o to, aby u nás hosté zažili spojení výjimečné mixologie, českého designu a divadelního světa. Aby si odnesli zážitek z prostoru, který nepotkají nikde jinde,“ říká Onderka.
Hlavní menu doplňuje sezónní nabídka zvaná Extempore – drinky, které jsou vždy zasvěcené jednomu českému nebo světovému dramatikovi, jeho dílu a místu působení. Forbína také vytvořila speciální drink v rámci Czech Design Weeku nebo pořádá tzv. Guestshifts, tedy hostování povětšinou zahraničních velikánů barmanské branže. „Ti představí své dovednosti a um nejen domácímu barmanskému týmu, ale na jeden večer i jeho hostům,“ říká šéfbarman Honza Vlasák.
Hlavní nápojový lístek se podle nej obměňuje jednou za dva roky – nový bude na hosty čekat v září 2026. Pracují na něm ale už nyní. „Pro změnu bude představovat známé zvraty divadelních dramat. S novými koktejly budeme například čekat na Godota nebo stejně jako Hamlet nad lebkou rozjímat, zda být, či nebýt. Nechte se překvapit,“ uzavírá.
