Konec éry dominance. Apple ztrácí vyjednávací pozici, boj o součástky mu zdraží výrobu telefonů
Apple má vyšší příjmy než kdy dřív. Přesto ztrácí jednu ze svých největších výhod a musí se přizpůsobit boomu kolem umělé inteligence.
Apple podle čísel právě zažívá jedno z nejlepších období v historii. Prodeje iPhonů rostou, tržby lámou rekordy a investoři jsou spokojení. V zákulisí se ale odehrává tichý boj, který může jeho byznys změnit víc než jakákoli nová funkce v telefonu. Dodavatelé procesorů i paměťových čipů dnes dávají přednost firmám budujícím AI infrastrukturu, a Apple tak poprvé po dlouhé době může ztratit svou pozici nepostradatelného klienta.
Apple si ji budoval roky. Díky obrovským objemům objednávek mohl tlačit ceny dolů a nastavovat pravidla, která by si jiné firmy dovolit nemohly. O cenách se podle zainteresovaných lidí, kteří promluvili pro deník The Wall Street Journal, často jednalo co týden, a pokud se Applu nabídka nelíbila, jednoduše odešel. Dodavatelé však věděli, že ztráta takového klienta znamená výpadek v řádu miliard, a tak radši odkývali téměř cokoliv.
Tenhle model fungoval téměř dvacet let – až doteď. Rozvoj umělé inteligence zásadně změnil poptávku po výpočetním výkonu. Technologické firmy ve velkém staví nová datová centra a ve stále větších objemech nakupují procesory, paměti i další součástky. Společnosti jako Nvidia, OpenAI, Google nebo Microsoft do této infrastruktury investují stovky miliard dolarů. A protože na těchto dodávkách stojí jejich budoucí byznys, jsou za ně ochotny platit výrazně víc než výrobci spotřební elektroniky jako Apple. Stejně tak výrobci senzorů, displejů nebo skel získávají zakázky od firem zaměřených na datová centra.
To postupně změnilo vyjednávací rovnováhu v celém odvětví. Noví zákazníci výrobcům procesorů a paměťových čipů nabízejí dlouhodobé kontrakty, platby předem a často i vyšší marže. Ti si tak mohou dovolit být vůči Applu méně vstřícní než v minulosti.
Jako příklad americký deník uvádí vývoj kolem nejvýznamnějšího výrobce polovodičových čipů na světě, tchajwanské společnosti TSMC. Apple byl po řadu let jejím největším klientem, v posledních letech se ale situace obrátila a hlavním odběratelem se stala Nvidia, především kvůli AI boomu.
Na začátku letošního roku to nepřímo potvrdil i generální ředitel Applu Tim Cook. Během hovoru s investory upozornil na omezené dodávky čipů a výrazný růst cen pamětí. V kontextu jinak velmi silných výsledků šlo o jednu z mála negativních poznámek.
Nejvýrazněji se změny projevují právě u paměťových čipů, které jsou klíčové jak pro iPhony, tak pro servery používané v datových centrech. Podle analytiků společnosti TechInsights by jejich ceny letos mohly dosáhnout až čtyřnásobku úrovně z roku 2023. To se přímo promítá do výrobních nákladů. Odhady naznačují, že jen kvůli zdražení pamětí může Apple zaplatit za jeden telefon o skoro 60 dolarů (přes 1 200 korun) více než v minulých letech.
Pro firmu, která byla dlouhodobě zvyklá pracovat s mimořádně vysokými maržemi, jde o citelný zásah. Apple sice stále vydělává obrovské peníze, prostor pro větší ziskovost se ale postupně zužuje. I proto začal v posledních letech upravovat některé své zaběhnuté postupy.
Jedním z nich je vytváření větších zásob komponent, které mají firmě pomoci udržet si vyjednávací pozici vůči dodavatelům. Jde o znatelný odklon od přístupu šéfa Tima Cooka, který byl dlouhá léta spojený s důrazem na minimální sklady a maximální efektivitu práce. Přesto si firma zatím vede finančně velmi dobře. V posledním čtvrtletí vykázala rekordní tržby přes 143 miliard dolarů (skoro tři biliony korun) a čistý zisk více než 42 miliard dolarů (865 miliard korun).
K udržení těchto výsledků pomáhá i cenová strategie. Apple dlouhodobě vydělává na příplatcích za větší úložiště. Loni například zrušil nejlevnější variantu iPhonu Pro se 128 GB a základ posunul na 256 GB, což v praxi znamenalo zdražení o sto dolarů. Firma tak zvýšila průměrnou cenu prodaného telefonu, aniž by oficiálně zvedla ceníkovou cenu stejného modelu. Podle analytiků může podobný postup zopakovat i letos, aby částečně kompenzovala rostoucí náklady. Otevřenému plošnému zdražování celé řady iPhonů se však zatím vyhýbá.
Tento příběh má ještě jednu důležitou rovinu: postavení Applu v oblasti umělé inteligence. Zatímco konkurenti vyvíjejí vlastní modely a platformy, Apple postupuje opatrně. Spolupráce s Googlem na AI funkcích pro Siri je mnohými vnímána jako známka toho, že firma v této oblasti zatím nedosahuje stejné dominance jako v hardwaru.