Za startup v utajení 33 miliard. Apple překvapil akvizicí technologie, která slyší slova dřív, než zazní
Startup Q.ai roky vyvíjel technologii tiché řeči v naprostém utajení. Teď za něj Apple draze zaplatil a naznačil, kam chce posunout svá zařízení.
Apple udělal jeden z největších nákupů ve své historii. Americký technologický gigant koupil izraelský startup Q.ai, o kterém se až doposud vědělo jen velmi málo. Doteď působil spíš jako dobře střežené tajemství než jako kandidát na miliardovou akvizici. Podle informací Reuters se hodnota obchodu pohybuje kolem 1,6 miliard dolarů (necelých 33 miliard korun), což z něj dělá jednu z největších akvizic, jaké Apple kdy uskutečnil.
Q.ai vzniklo v roce 2022 v Izraeli a od samého začátku fungovalo v jakémsi stealth režimu, jak popisuje web Financial Times. Nemělo veřejně prezentovaný produkt, mělo minimum mediálních výstupů a jen velmi vágní popis toho, čemu se vlastně věnuje. Dlouho šlo spíš o jméno, které se objevovalo v přehledech investorů a v patentových databázích, než o firmu, která by se dala nějak snadno zařadit. Teprve nyní se začíná skládat obraz toho, na čem tým Q.ai pracoval a proč o něj měl Apple takový zájem.
Startup se zaměřuje na technologii, která umožňuje porozumět řeči, aniž by ji bylo slyšet. Takzvaná tichá řeč využívá kombinaci zobrazovacích systémů, strojového učení a umělé inteligence k analýze velmi jemných pohybů obličejových svalů a kůže. Z těchto mikropohybů dokáže systém odvozovat, jaká slova člověk formuje ústy, i když je pouze šeptá nebo je vůbec nevysloví nahlas.
V praxi by taková technologie mohla fungovat například ve sluchátkách nebo chytrých brýlích a umožnit uživateli komunikovat s umělou inteligencí zcela diskrétně, bez hlasu a bez okolního hluku. Systém by mohl kromě slov identifikovat i samotného uživatele, vyhodnocovat emoce nebo sledovat fyziologické signály, jako je srdeční nebo dechová frekvence.
Zakladatelé Q.ai o svém projektu dlouho mlčeli, ale krátce po oznámení akvizice se ke čtyřletému vývoji veřejně vyjádřil spoluzakladatel a technický ředitel Yonatan Wexler. „Bylo to rychlé a tiché. Proměnili jsme to, co kdysi patřilo do sféry science fiction, ve skutečnou realitu. Urychlili jsme výzkum, který měl trvat 20 let,“ napsal v příspěvku na svém LinkedInu.
Podle Reuters nyní do Applu přechází celý tým Q.ai čítající zhruba sto lidí, včetně zakladatelů Aviada Maizelse, Yonatana Wexlera a Aviho Barliyi. Mimochodem, Maizelse v Applu dobře znají. V roce 2013 stál za prodejem izraelského startupu PrimeSense, jehož technologie trojrozměrného snímání se později stala klíčovou součástí systému Face ID a umožnila Applu přechod od otisků prstů k rozpoznávání obličeje.
Akvizice Q.ai zapadá do mnohem širšího kontextu technologického závodu, který se v posledních měsících odehrává mezi největšími americkými firmami. Meta vsadila na vlastní modely umělé inteligence a na hardware v podobě chytrých brýlí Ray-Ban, které už dnes umožňují hlasovou komunikaci s AI.
Google zase masivně investuje do modelů Gemini a připravuje vlastní generaci chytrých brýlí, zatímco OpenAI loni koupila startup IO bývalého hlavního designéra Applu Jonyho Ivea, který má vyvíjet kompaktní zařízení určené přímo pro interakci s ChatGPT. Všichni tito velcí hráči se snaží najít nový hardwareový formát, který by AI dostal blíž k lidem, tedy nejen na obrazovku telefonu, ale přímo do každodenního života.
Právě v tomto závodě Apple čelí kritice, že je pomalejší než konkurence. Investoři opakovaně upozorňují na zpoždění v oblasti umělé inteligence, zejména kvůli odkladům nové verze hlasové asistentky Siri. Firma sice nedávno uzavřela dohodu s Googlem o využití modelů Gemini v rámci svých služeb Apple Intelligence, ale nákup Q.ai naznačuje, že firma nechce zůstat jen u softwarových partnerství.