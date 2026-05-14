Konec nálepky „levná alternativa“. Google chystá notebooky budoucnosti, přemýšlí v nich i samotný kurzor
Google vstupuje do nové éry. Jeho superchytré Googlebooky slibují vlastní mysl, chytrý kurzor i hluboké propojení s telefonem.
Google oficiálně představil své Googlebooky, novou řadu notebooků vznikající ve spolupráci s předními hardwarovými výrobci jako jsou Acer, Asus, Dell, HP nebo Lenovo. První zařízení postavená na této platformě dorazí na trh už na podzim a mají přinést zásadní změnu v tom, jak budou notebooky fungovat. Umělá inteligence Gemini totiž nebude jen doplňkem nebo přidanou vrstvou systému, ale stane se základním stavebním kamenem celého softwaru.
S oznámením přichází Google jen týden před ostře sledovanou konferencí Google I/O. Googlebooky zároveň působí jako přímá odpověď na strategii společnosti Microsoft, která od roku 2024 výrazně sází na vlastní AI počítače Copilot+ PC.
Firma se už v minulosti několikrát snažila prosadit na trhu notebooků, vlastní zařízení jí však nikdy výraznější úspěch nepřinesla, bez ohledu na jejich názvy nebo zaměření. Výrazně lépe si vedl až ChromeOS, který se prosadil především v dostupných Chromeboocích. Ty si díky jednoduchému ovládání, nenáročnému provozu a spolehlivosti oblíbily hlavně školy a firmy. Mezi náročnějšími uživateli ale platforma větší popularitu nezískala.
Právě to mají Googlebooky změnit. Nová zařízení sice klasické Chromebooky okamžitě nenahradí a jejich současní majitelé budou dál dostávat podporu i aktualizace. Řada z nich navíc pravděpodobně dostane možnost přejít na nový, umělou inteligencí poháněný systém. Směr, kterým se Google vydává, je ale zřejmý. Klasické Chromebooky mají v dalších letech postupně ustoupit nové generaci.
Inteligence, která vede vaši ruku
Googlebook půjde poznat na první pohled. Od ostatních notebooků ho má odlišovat výrazný vizuální prvek nazvaný Glowbar, tedy svítící linka na přední hraně zařízení, která se rozsvítí pokaždé, co začne umělá inteligence v zařízení pracovat.
Největší změny se ale nepřekvapivě odehrávají přímo v systému. Google například ukázal nový typ kurzoru nazvaný Magic Pointer. Nejde už jen o obyčejnou šipku na klikání. Kurzor totiž průběžně sleduje, co se zrovna děje na obrazovce, chápe souvislosti a sám nabízí akce, které by uživatel mohl chtít udělat.
V praxi to znamená, že už lidé nebudou muset tolik hledat v menu nebo ručně přepínat mezi aplikacemi. Když například najedete kurzorem na datum v e-mailu a lehce s ním zatřesete, systém v reakci automaticky nabídne třeba možnost vytvoření schůzky v kalendáři či nastavení budíku.
Podobně funguje i práce s obrázky. Pokud uživatel označí fotografii svého obýváku a zároveň obrázek pohovky z e-shopu, Gemini oba snímky okamžitě porovná a ukáže, jak by pohovka mohla v místnosti vypadat nebo zda se do interiéru vůbec hodí.
Dokonalá symbióza s telefonem i widgety na přání
Googlebook zvládne bezproblémově spolupracovat s telefony se systémem Android díky novému systému propojení zařízení. Uživatelé tak budou moci spouštět mobilní aplikace přímo na notebooku, aniž by museli vytahovat telefon z kapsy.
Správce souborů navíc nabídne plný přístup k úložišti telefonu, takže prohlížení, vyhledávání nebo vkládání mobilních fotografií do dokumentů má být podstatně rychlejší a pohodlnější.
Novinkou je funkce Create My Widget, dostupná napříč telefony, hodinkami s Wear OS i Googlebooky. Uživatelům umožní vytvářet vlastní widgety jednoduše pomocí běžného textového zadání. Stačí například asistentovi Gemini napsat, že chcete widget odpočítávající dny do dalšího maratonu nebo panel s novými recepty bohatými na bílkoviny. Systém pak vše automaticky vytvoří bez nutnosti cokoliv nastavovat nebo programovat.
Spolu s novým hardwarem se mění i celý softwarový ekosystém. Nově představený Android 17 přináší prvky umělé inteligence přímo do každodenního používání systému i prohlížeče Google Chrome. Gemini tak teď zvládne za uživatele automaticky vyplňovat formuláře nebo například rezervovat parkovací místo. Vylepšení se dočkalo také hlasové diktování. Systém při přepisu automaticky odstraňuje zbytečná vycpávková slova, takže výsledný text působí lépe.
Google zároveň myslí i na digitální hygienu. Představil funkci Pause Point, která má má pomoci lidem omezit bezmyšlenkovité scrollování na sociálních sítích. Uživatel si ji může zapnout pro konkrétní „rušivé“ aplikace. Když pak takový program otevře, systém zobrazí desetisekundovou pauzu a zeptá se, proč ji vlastně spustil. Během této chvíle nabídne i alternativy, například krátké dechové cvičení, spuštění audioknihy nebo možnost nastavit časový limit, aby člověk na sociálních sítích netrávil víc času, než plánoval.
Google tento nástroj popisuje jako kompromis mezi obyčejnými časovači aplikací a mnohem přísnějšími blokovacími řešeními. Cílem totiž není uživatele úplně odstřihnout od telefonu, ale pomoci jim lépe kontrolovat čas strávený u obrazovky.
Podrobnosti o operačním systému, cenách i přesné dostupnosti Googlebooků společnost odhalí na konferenci Google I/O už 19. května. Už teď je ale zřejmé, že Google chce po úspěchu v mobilním světě výrazněji proniknout i na trh notebooků. A Microsoft i Apple tak možná po letech konečně získávají důvod ke skutečné obezřetnosti.